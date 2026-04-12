أطلق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، رسائل مديح بجماهير الراقي، كما تحدث عن زملائه وأفضل مبارياته، وكذلك موقف لا ينسى من عشاق العملاق الجداوي.

وتحدث ميندي عبر بودكاست "The Mo Show"، عن موقف لا ينسى من جماهير الأهلي، عندما وقعت مشكلة بين الإدارة والمدرب ماتياس يايسله، وكانت هناك أزمة عدم استقرار داخل النادي، إلا أن الجماهير ثارت وأطلقت وسمًا انتشر عبر مختلف أرجاء العالم، والناس كانوا يسألونه ماذا يحدث مع جماهير النادي، فكان يجيبهم بأنهم فقط يدعمون النادي، واصفًا تلك المرحلة بـ"الحاسمة"، وبعدما استمر المدرب والجهاز الفني، حققوا بطولة آسيا والسوبر.

واختار ميندي أفضل ثلاث مباريات في مسيرته الكروية، وهي "نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 ثم 2025، ثم نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، مضيفًا أنه تلقى رسائل من لاعبين آخرين، كانوا يشاهدون أو يلعبون معه في المنتخب أو فريقه السابق، ويقولون له "جماهيرك هم الأفضل".

وتطرق ميندي للحديث عن بنر "بطل إفريقيا"، مضيفًا أنه لم يعلم بذلك الأمر، حيث كان يصب كل تركيزه على المباراة، ولكن إيبانيز أخبره بأن ينظر إلى البنر، فنظر إليه وتفاجأ بالأمر، كما وصف الأهلي بأنه صاحب القاعدة الجماهيرية الأولى في السعودية، مضيفًا أن جماهير الأهلي لا يحبون النادي، بل هم النادي، وقد رأى ذلك بنفسه عدة مرات.