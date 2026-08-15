أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة إدوارد ميندي .. إقالة جديدة منتظرة وركلة جزاء الهلال تختلف عن الراقي!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الدولي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، بات جاهزًا للعودة إلى مباريات الراقي، بدءًا من مواجهة الأنوار، المقررة الإثنين، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

واختتم ميندي برنامجه التأهيلي، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع السنغال في نهائيات كأس العالم 2026، وتسببت في غيابه عن لقاء الدرعية، في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن، فيما يبقى قرار مشاركته بيد المدير الفني مارينو بيسيتش.