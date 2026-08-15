أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة إدوارد ميندي .. إقالة جديدة منتظرة وركلة جزاء الهلال تختلف عن الراقي!
عودة ميندي في كأس الملك
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الدولي السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، بات جاهزًا للعودة إلى مباريات الراقي، بدءًا من مواجهة الأنوار، المقررة الإثنين، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
واختتم ميندي برنامجه التأهيلي، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع السنغال في نهائيات كأس العالم 2026، وتسببت في غيابه عن لقاء الدرعية، في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن، فيما يبقى قرار مشاركته بيد المدير الفني مارينو بيسيتش.
اتجاه لإقالة بيدرو
ذكر الميدان الرياضي، بأن إدارة النادي الأهلي تتجه نحو إقالة المدير الرياضي روي بيدرو باراز من منصبه، ضمن إعادة الهيكلية الإدارية في الموسم الجديد.
وفي سياق ذاته، تعمل إدارة الأهلي على عدد من الملفات، أبرزها صفقة المحور الأجنبي، فيما يتوفر عدد من الخيارات للتعاقد مع أحدهم، في الوقت الذي ذكرت تقارير فيه بأن الراقي يرغب في استعادة المحور الإيفواري فرانك كيسييه.
الفارق بين لقطتي الأهلي والهلال
عين على الحكم | إحداها شبيهة بلعبة الأهلي الجدلية.. حفلة ركلات جزاء للهلال فـ"هل تعرض الفيصلي للظلم؟!"
شهدت مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي الفيصلي، مساء الجمعة، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الإسباني خيسوس خيل مانزانو.
الهلال فاز (4-2) على الفيصلي، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
عين على الحكم | إثارة دوري روشن تبدأ مبكرًا.. لقطة إيفان توني ضد الدرعية تشعل غضب الأهلي تجاه محمد الهويش
شهد الشوط الأول من مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدرعية، لقطة مثيرة للجدل؛ بقيادة الحكم المحلي محمد الهويش.
الأهلي فاز (1-0) على مستضيفه نادي الدرعية، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
لاعب الاتحاد متاح يا الأهلي
الصفقة متاحة أمام الأهلي الآن!.. نجم الاتحاد "خارج حسابات" ينز فيسينج
اتخذ الألماني الشاب ينز فيسينج، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد، قرارًا حاسمًا في "مستقبل" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.
الاتحاد بدأ موسمه الجديد 2026-2027، تحت القيادة الفنية لفيسينج؛ بالفوز (4-1) على نادي الجزيرة الإماراتي، في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا "النخبة".
يهدد كلاسيكو الهلال والاتحاد .. طلب خاص من دونيس ينذر بخلاف حاد مع ثلاثي دوري روشن
أصبحت الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مهددة بالترحيل عن موعدها، بسبب توجه المدرب جورجيوس دونيس، ورغبته في التحضير لبطولة كأس الخليج 27.
المدرب اليوناني الذي قاد الأخضر في كأس العالم 2026، طلب تمديد معسكر الفريق لمدة 7 أيام إضافية قبل المشاركة في البطولة المقامة في جدة يوم 23 سبتمبر المقبل.
صفقة ريندرز ونجاح كيسييه
"الموهبة المنقوصة" تيجاني ريندرز .. كيسييه يؤكد لنا نجاحه مع الأهلي وصفاته تنذر القادسية بـ"صفقة فاشلة"
إن كنت من عشاق القادسية أو الأهلي، وتحمست بعد سماع أخبار التفاوض مع تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي، فتمهل قليلًا .. هناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها.
أولًا وقبل كل شيء، القاعدة الأولى والأهم على الإطلاق، هي ألا تذهب إلى موقع "يوتيوب" لمشاهدة أفضل مهارات اللاعب لزيادة حماسك نحوه، متجاهلًا كافة الأمور الأخرى التي لا يتم وضعها في تلك المقاطع المجمعة.
في الحقيقة، تيجاني ريندرز هو من أبرز النماذج على هذه القاعدة، يبهرك بالكثير من اللمحات واللقطات الفنية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالنظر إلى السياق، ستجد ما لا يعجبك.
الأهلي في دوري روشن 2026-2027
جدول مباريات وترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027
يسعى الأهلي للتعبير عن نفسه بأفضل شكل ممكن عندما يخوض منافسات دوري روشن السعودي موسم 2026-2027، حيث يستهدف اللقب الذي فشل في التتويج به الموسم الماضي.
ورغم عدم تتويج الأهلي بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026، إلا أن الجماهير الأهلاوية سعدت بتتويج الفريق للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال آسيا للنخبة.
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
أديداس ونادي الأهلي السعودي يطلقان الطقمان الأساسي والاحتياطي لموسم 2026-2027 احتفالاً بالتاريخ والهوية والإرث
يعكس الطقم الأساسي المستوحى من "حراس القلعة" التواصل الدائم بين المشجعين واللاعبين من خلال عناصر تصميمية متأصلة في إرث جدة احتفالاً بـ"النادي الملكي"، يُكرّم الطقم الاحتياطي إرث نادي الأهلي السعودي وأسلوبه المميز وطموحه من خلال تصميم أبيض مطوّر بتفاصيل ذهبية وخضراء يحتفل الطقم الاحتياطي المزوّد بشعار أديداس أوريجينالز للمرة الأولى على أرض الملعب بالتقاء إرث كرة القدم بالثقافة العصرية
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ماذا فعل الأهلي في الجولة الأولى؟
الأهلي فاز على الدرعية ولكن: ترينكاو أثبت أن إبعاد رياض محرز "خطيئة" .. وعقل إيفان توني في "المحكمة"
"بداية موسم مليئة بالشكوك"؛ هكذا هو العنوان الأنسب لمواجهة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الدرعية، مساء الخميس.
الأهلي فاز (1-0) ضد الدرعية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ولكنه لم يبهر عشاقه، بل أظهر الكثير من المشاكل الفردية والتكتيكية.
"حتى في اليوم الأول من الدوري لا يتصدر".. سخرية عنيفة ضد الأهلي رغم فوزه على الدرعية تتحوّل إلى "صراع إعلامي"
في رد فعل سريع، على "ظهوره الأول" بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ سخر الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل صاحب الميول النصراوية، من عملاق جدة الأهلي.
الأهلي فاز (1-0) على مستضيفه نادي الدرعية، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
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