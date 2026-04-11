Jeremie Boga Atalanta Juventus 11042026Getty Images
Claudio D'Amato و محمود خالد

تقييمات لاعبي أتالانتا ويوفنتوس: بوجا لا يرحم فريقه السابق .. خطأ ثنائي ويلديز لم يكن في أفضل حالاته!

يوفنتوس يقلص الفارق مع ميلان ويهدد حلم روما وكومو في دوري الأبطال..

تألق يوفنتوس في الكالتشيو بفضل الإيفواري، الذي سجل هدفه الرابع منذ انضمامه إلى الفريق في يناير، ما سمح لكتيبة سباليتي بالاقتراب - بفارق 3 نقاط - من ميلان، والرد على روما، وتحذير كومو، الذي سيواجه إنتر مساء الأحد.

بدأ الشوط الأول بشكل كامل لصالح أتالانتا، مع ضغط قوي وتسديدة برأس من سكالفيني في الدقيقة 11، ما يثير رغبة الانتقام مرة أخرى في ملعب بيرجامو. كاد يوفنتوس أن يتقدم في النصف الأول من المباراة، بتسديدة عالية من تورام، ورأسية من كيلي أبعدها بيرناسكوني إلى ركلة ركنية، وتوغل كالولو في منطقة الجزاء أحبطه كارنيسيكي. أحدث حدث في الشوط الأول كان من نصيب كريستوفيتش، بتسديدة خلفية من مسافة قريبة مرت بجوار المرمى بفارق ضئيل.

لكن كارنيسكي، في بداية الشوط الثاني - بالتعاون مع سكالفيني - يرتكب خطأ فادحاً ويساعد يوفنتوس على التقدم: خروج خاطئ، وصد خاطئ من المدافع، وتسديدة سهلة من بوجا تثبت فعاليتها.

جاء رد أتالانتا في الدقيقة 57، عندما تصدى دي جريجوريو لتسديدة رأسية من جيمسيتي، تلاها فرصة مضاعفة أهدرها يوفنتوس بتسديدة من تورام - أثناء الجري - انتهت خارج المرمى.

نهاية المباراة شهدت هجومًا من ديا، مع راسبادوري وسكاماكا اللذين أعطيا طاقة جديدة لهجوم بالادينو: لكن الجدار الذي أقامه بريمر وزملاؤه صمد، وفازت السيدة العجوز 1-0، لتستحوذ، ولو لليلة واحدة على الأقل، على المركز الرابع.

  • تقييمات لاعبي أتالانتا

    كارنيسكي وسكالفيني (5) ساهما في تسجيل هدف الفوز للبيانكونيري، كما قدم كولاسيناتش (5.5) أداءً متواضعًا. في خط الوسط، تألق دي كيتيلاري (6) في الشوط الثاني، بينما لم يبرز زاليفسكي (5.5). كريستوفيتش (6) ناضل وحاول، لكنه لم يشكل أي خطر.

    تقييمات أتالانتا (3-4-2-1): كارنيسكي 5؛ سكالفيني 5، جيمسيتي 5.5، كولاسيناتش 5.5 (72' أهانور 6)؛ زاباكوستا 5.5 (86' بيلانوفا "غير مصنف")، دي رون 6 (72' باساليتش 6)، إيدرسون 6، بيرناسكوني 6؛ دي كيتيلاري 6، زاليفسكي 5.5 (55' راسبادوري 6)؛ كريستوفيتش 6 (72' سكاماكا 6). المدرب: بالادينو.

  • تقييمات لاعبي يوفنتوس

    بوجا يحسم المباراة في ملعبه القديم (7)، وهولم يستحق التصفيق لديناميكيته وأدائه (7)، أما يلديز (5.5) فلم يكن في أفضل حالاته وهذا واضح. دي جريجوريو (6.5) كان حاسمًا، وأداؤه فوق المتوسط، وكذلك بريمر وكالولو ولوكاتيلي، بينما أثبت كونسيكاو (6.5) قيمته على المدى الطويل، في حين كان أداء تورام متواضعًا، شأنه شأن كامبياسو (5.5 للثنائي).

    تقييمات يوفنتوس (3-4-2-1): دي جريجوريو 6.5؛ كالولو 6.5، بريمر 6.5، كيلي 6؛ هولم 7 (70' جاتي 6)، لوكاتيلي 6.5، تورام 5.5 (71' كوبماينرز 6)، كامبياسو 5.5 (79' كوستيتش 5.5)؛ كونسيكاو 6.5 (79' ميريتي "غير مصنف")، يلديز 5.5 (58' ديفيد 6)؛ بوجا 7. المدرب: سباليتي.

  • نتائج مباراة أتالانتا ويوفنتوس

    أتالانتا - يوفنتوس (0-1)

    الهدافون: 48' بوجا

    الحكم: ماريسكا

    الإنذارات: دي كيتيلاري (أتالانتا)، تورام، كامبياسو، كوستيتش (يوفنتوس)

    الطرد: لا أحد

