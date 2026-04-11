تقييمات لاعبي أتالانتا ويوفنتوس: بوجا لا يرحم فريقه السابق .. خطأ ثنائي ويلديز لم يكن في أفضل حالاته!

تألق يوفنتوس في الكالتشيو بفضل الإيفواري، الذي سجل هدفه الرابع منذ انضمامه إلى الفريق في يناير، ما سمح لكتيبة سباليتي بالاقتراب - بفارق 3 نقاط - من ميلان، والرد على روما، وتحذير كومو، الذي سيواجه إنتر مساء الأحد.

بدأ الشوط الأول بشكل كامل لصالح أتالانتا، مع ضغط قوي وتسديدة برأس من سكالفيني في الدقيقة 11، ما يثير رغبة الانتقام مرة أخرى في ملعب بيرجامو. كاد يوفنتوس أن يتقدم في النصف الأول من المباراة، بتسديدة عالية من تورام، ورأسية من كيلي أبعدها بيرناسكوني إلى ركلة ركنية، وتوغل كالولو في منطقة الجزاء أحبطه كارنيسيكي. أحدث حدث في الشوط الأول كان من نصيب كريستوفيتش، بتسديدة خلفية من مسافة قريبة مرت بجوار المرمى بفارق ضئيل.

لكن كارنيسكي، في بداية الشوط الثاني - بالتعاون مع سكالفيني - يرتكب خطأ فادحاً ويساعد يوفنتوس على التقدم: خروج خاطئ، وصد خاطئ من المدافع، وتسديدة سهلة من بوجا تثبت فعاليتها.

جاء رد أتالانتا في الدقيقة 57، عندما تصدى دي جريجوريو لتسديدة رأسية من جيمسيتي، تلاها فرصة مضاعفة أهدرها يوفنتوس بتسديدة من تورام - أثناء الجري - انتهت خارج المرمى.

نهاية المباراة شهدت هجومًا من ديا، مع راسبادوري وسكاماكا اللذين أعطيا طاقة جديدة لهجوم بالادينو: لكن الجدار الذي أقامه بريمر وزملاؤه صمد، وفازت السيدة العجوز 1-0، لتستحوذ، ولو لليلة واحدة على الأقل، على المركز الرابع.