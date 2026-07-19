"منذ متى يغني؟".. سبيد يثير الجدل بظهوره في حفل نهائي كأس العالم!

فاجأ اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، الجميع، بتقديم فقرة غنائية، في حفل يسبق المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي.

صانع المحتوى الذي يتابع 160 مليون شخص، قدم نسخة من أغنية Champions، وكان الحدث يتضمن عرضًا للرقص، واستمر لبضع دقائق، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق نظام الحفل الختامي، فإنه بعد إحماء اللاعبين، هناك نسخة خاصة من النشيد الوطني للولايات المتحدة، الذي ستؤديه جينيفر هيدسون، الفائزة بجوار إيمي وجرامي وأوسكار، فضلًا عن حضور مشاهير على غرار الممثل توم كروز، والمغنيات لورا باوزيني، ونيكول شيرزينجر، وروبي ويليامز.