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Allan Saint Maximin (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

من أزمة المنشطات ومورينيو إلى مسك منطقة حساسة .. آلان ماكسيمين يرفض الخروج من الوحل!

فقرات ومقالات
آلان سانت ماكسيمين
شارلوت
أورلاندو سيتي
الدوري الأمريكي
جوزيه مورينيو

ماكسيمين لا يتوقف عن إثارة الجدل..

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نيو إنجلاند

نيو إنجلاند

ليلة متقلبة، مثل رحلته عامة في آخر موسم ونصف، هكذا الحال مع الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، الذي كان بإمكانه أن يخرج وسط أحاديث الإشادة، إلا أنه اختار أن يكون محور الحديث، بتصرف غير أخلاقي، أسفر عن طرده مباشرة في مباراة فريقه شارلوت إف سي، أمام أورلاندو في الدوري الأمريكي.

تعرفون ماكسيمين بالطبع، إنه ذلك الجناح الفرنسي، الذي كان ضمن قافلة القادمين من بلاد أوروبا، في موسم الانتقالات التاريخي في دوري روشن السعودي، ليرتدي قميص الأهلي، إلا أن رحلته لم تستمر كثيرًا في المملكة، ليبدأ بعدها رحلة من التخبطات.

بداية واعدة ونهاية سيئة، هكذا كان ملخص مباراة ماكسيمين أمام أورلاندو، ولكن بشكل عام، فإن الخوف، أن تكون تلك مسيرة الجناح صاحب الـ29 عامًا، بشكل عام، إن أجزمنا أن مؤشرات فتى سانت إيتيان تتجه نحو الأسوأ.

  • ماذا فعل ماكسيمين؟

    كل شيء كان يسير على ما يُرام، شارلوت متقدم بهدف كيسلر مع بداية الشوط الأول، ثم جاء ماكسيمين، ليزيد أوجاع أورلاندو بالهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد تحرك رائع في العمق، ومهارة في اختراق الرقابة، قبل أن يسجل هدفه.

    وبينما مؤشر شارلوت يواصل الصعود، كان مؤشر ماكسيمين يهبط، بين إهدار ركلة جزاء، قبل أن يتابع زميله دوكوري بالهدف الثالث، ثم تلقي الفرنسي بطاقة حمراء، ويُزعم أنه أمسك بمنطقة حساسة للخصم، وبعد مراجعتها في تقنية الفيديو، قرر الحكم فيكتور ريفاس، أن يطرده مباشرة، ليصبح اللاعب مهددًا بعقوبة كبيرة.

    ورغم أن رودولفو ألوكو أكمل رباعية شارلوت، في شباك رفاق أنطوان جريزمان، إلا أن تلك الأجواء السعيدة قد تعكر صفوها بهذا التصرف الجدلي من آلان سانت ماكسيمين.

  • من جدل المنشطات إلى أزمة مورينيو!

    لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن آلان سانت ماكسيمين، خلال ما يقارب 15 شهرًا فقط، ارتدى قميص ثلاثة أندية مختلفة، ما بين لانس وكلوب أمريكا ثم شارلوت، في 3 دول مختلفة.

    أضف إلى ذلك، تجربته القصيرة مع فنربخشه، لمدة موسم على سبيل الإعارة، والتي انتهت بحديث أثار جدلًا واسعًا، حينما اتهم إدارة النادي التركي، بأنها حاولت إعطاءه منشطات، بل وهددوه أيضًا إذا أفصح عن الأمر.

    فنربخشه لم يقف مكتوف الأيدي، بل ردّ ببيان رسمي، اتهم فيه ماكسيمين بأنه يحاول تشويه الحقائق المتعلقة بعلاجه، وتشويه سمعة النادي، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تضليل للجمهور أو تصريحات محرّفة.

    وبخلاف ذلك، فإن رحلة ماكسيمين مع فنربخشه، شهدت أيضًا أزمة مع مدربه جوزيه مورينيو، بعدما قرر استبعاده من مباراة رينجرز، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ليعلّق حينها الفرنسي بقوله "سيستغرق الأمر أكثر من ذلك لإسقاطي، عندما تأخذ الأكاذيب المصعد، تأخذ الحقيقة الدرج، فيما سخر البرتغالي بدوره من اللاعب بأنه يمتلك موهبة في الشعر، وأنه منح آلان العديد من الفرص لكسب مكان في الفريق، كما أنه لم يتدرب أربعة أيام متتالية على مدار ثلاثة أشهر، قبل أن تنتهي الأمور بينهما إلى الصلح والعناق.

    ومن جدل المنشطات وأزمة مورينيو، إلى تصرفه غير الأخلاقي مع شارلوت، فإن آلان ماكسيمين، بات أشبه بمن يرفض الخروج من الوحل، خاصة وأنه ما بين فنربخشه والتجربة الأمريكية، خاض فترة جيدة مع لانس، سجل خلالها 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في الدوري، وساهم في تتويج الفريق بكأس فرنسا، لأول مرة في تاريخه، ولكن لم يبدُ ذلك كافيًا لبقائه.

  • تخلى عن عادته المفضلة

    إذا ما نظرت عزيزي القارئ إلى تجربة ماكسيمين، بعد رحيله عن الأهلي، فإنه كان يمارس عادة مفضلة، مع كل نادٍ ارتدى قميصه، وهي أنه يترك بصمته بهدف أو تمريرة حاسمة في أولى مباراة له مع الفريق، ما يترك انطباعات كبيرة بأنه صفقة ناجحة ستكون بمثابة حديث الساعة.

    * صنع تمريرة حاسمة في أولى مباراة مع فنربخشه أمام أضنة ديميرسبور في الدوري التركي.

    * سجل هدفًا في أولى مباراة مع لانس أمام رين في الدوري الفرنسي.

    * سجل هدفًا في أولى مباراة مع كلوب أمريكا أمام أطلس في الدوري المكسيكي.

    ورغم ذلك، إلا أنه انتظر طويلًا مع شارلوت كي يعلن عن نفسه، سواءً بصناعة تمريرة حاسمة في رابع مبارياته (أمام أتلانتا)، أو تسجيل هدف في مباراته الثامنة (ضد دي سي يونايتد).

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  • كلمة أخيرة..

    ما يمكن قوله، إن مباراة أورلاندو، أثبتت الوجه المظلم للجناح آلان سانت ماكسيمين، وباتت انعكاسًا لمرحلة ما بعد الرحيل عن أوروبا، بشكل عام، سواءً بعدم استقراره في الأهلي، أو رحلاته المتقلبة بين فنربخشه ولانس وكلوب أمريكا، قبل أن يحط الرحال في شارلوت.

    سننتظر ما ستسفر عنه الأيام المُقبلة، حول عقوبة ماكسيمين، إلا أن لقاء أورلاندو كان ملخصًا لرحلته بشكل عام، بين التألق تارة والخروج عن القواعد، ما يؤكد أن مسيرة اللاعب تتجه نحو نفق مظلم.

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إنتر ميامي

إنتر ميامي

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تشارلوت

أورلاندو سيتي

أورلاندو سيتي

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نيو إنجلاند

نيو إنجلاند