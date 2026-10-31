من أزمة المنشطات ومورينيو إلى مسك منطقة حساسة .. آلان ماكسيمين يرفض الخروج من الوحل!

ليلة متقلبة، مثل رحلته عامة في آخر موسم ونصف، هكذا الحال مع الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، الذي كان بإمكانه أن يخرج وسط أحاديث الإشادة، إلا أنه اختار أن يكون محور الحديث، بتصرف غير أخلاقي، أسفر عن طرده مباشرة في مباراة فريقه شارلوت إف سي، أمام أورلاندو في الدوري الأمريكي.

تعرفون ماكسيمين بالطبع، إنه ذلك الجناح الفرنسي، الذي كان ضمن قافلة القادمين من بلاد أوروبا، في موسم الانتقالات التاريخي في دوري روشن السعودي، ليرتدي قميص الأهلي، إلا أن رحلته لم تستمر كثيرًا في المملكة، ليبدأ بعدها رحلة من التخبطات.

بداية واعدة ونهاية سيئة، هكذا كان ملخص مباراة ماكسيمين أمام أورلاندو، ولكن بشكل عام، فإن الخوف، أن تكون تلك مسيرة الجناح صاحب الـ29 عامًا، بشكل عام، إن أجزمنا أن مؤشرات فتى سانت إيتيان تتجه نحو الأسوأ.