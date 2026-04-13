فارق الأهداف أولًا وقد نلجأ إلى "الفاصلة": معايير الفوز بالدوري الإنجليزي حال تساوي النقاط بين آرسنال ومانشستر سيتي

في آخر ثلاث جولات، انقلبت الأحوال، مانشستر سيتي تعثر في جولتين، وآرسنال واصل طريق انتصاراته، فصار الفارق كبيرًا، وبدأت جماهير الجانرز تتخيل مشهد التواجد فوق منصات التتويج مجددًا، بعد ضياع الحلم أكثر من مرة، في المواسم الماضية.

ولكن، جاءت ضربة بورنموث، لتبعثر أوراق آرسنال في ملعب الاتحاد، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، في الجولة الثانية والثلاثين، في حين قبل مانشستر سيتي الهدية، واستفاق من تعادليه الأخيرين، بفوز كبير على تشيلسي بنتيجة (3-0) في ستامفورد بريدج.

لا أحد ينام في لندن، الفارق تقلص إلى "ست" نقاط؛ آرسنال في الصدارة بـ70 نقطة، خلفه مانشستر سيتي بـ64 نقطة، مع تبقي مباراة "مؤجلة" لكتيبة جوارديولا.

كلا الفريقين يدخل المنافسة في بطولة أخرى؛ آرسنال يقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والسيتي يستعد لدور الأربعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن مع ذلك، فإن لقب البريمييرليج يظل مشتعلًا، خاصة بعدما تم تداول "سيناريو" مجنونًا بين عملاقي لندن ومانشستر.