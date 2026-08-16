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محمود خالد

هل يقال ماريسكا في الصباح؟ .. هالاند يهان من ابن بلده وبرشلونة الخاسر الأكبر من ثلاثية آرسنال!

فقرات ومقالات
آرسنال
مانشستر سيتي
الدرع الخيرية
إينزو ماريسكا
إرلينج هالاند
ريكاردو كالافيوري
مارتين أوديجارد
رودري
برشلونة

آرسنال بطل الدرع الخيرية 2026..

ما أروعها بداية لآرسنال، وأقساها لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي يضرب بكل قوة، ويتوج بلقب الدرع الخيرية 2026، للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد فوز عريض على السيتيزنس، بنتيجة (3-0)، على ملعب الألفية في مدينة كارديف.

ثلاثية كتبها كل من ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتس ومارتن أوديجارد، في الدقائق 1 و28 و48، أرسلت إنذارًا لكل المنافسين، بأن الجانرز عازم بقوة على مواصلة الإنجازات، بعد استعادة كأس البريمييرليج في نسخة 2026، لأول مرة منذ 22 عامًا.

فوز كاسح كان بمثابة "الكابوس" لكتيبة إنزو ماريسكا، الذي تولى قيادة السيتي بعد عشر سنوات مرصعة بالإنجازات مع بيب جوارديولا، لتكون بمثابة مؤشرًا خطيرًا للفريق قبل دخوله الموسم الجديد.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول انتصار آرسنال العريض على مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية..

  • Calafiori ArsenalGetty Images

    كالافيوري يكتب التاريخ

    ظهير عكسي، رقم "8"، هدّاف، سمّيه وفق ما شئت، هكذا هو الإيطالي ريكاردو كالافيوري، الذي كتب التاريخ مع آرسنال، حيث لم يحتج سوى 24 ثانية فقط ليحرز أول أهداف المباراة، ليحقق رقمين تاريخيين، على النحو التالي..

    * أسرع هدف في تاريخ بطولة الدرع الخيرية.

    * رابع أسرع هدف في تاريخ آرسنال بجميع المسابقات.

    كالافيوري، وإن ظهر جانبه السلبي أيضًا في "تمثيل" السقوط، الذي كلّفه بطاقة صفراء، إلا أنه عكس شراسة كتيبة ميكيل أرتيتا، في الاعتماد على الزيادة الهجومية من الأطراف، إلا أن الإيطالي مارس العديد من الأدوار، بين التأمين الخلفي، والانطلاق في العمق، واستغلال المرور بين الدفاعات، فكان الأجدر بأن يترك بصمة تحفر في تاريخ "الجانرز".


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  • haaland(C)Getty Images

    هالاند .. عندما تأتيك الإهانة من ابن بلدك

    على الورق، سيُقال إن إرلينج هالاند، عائد لتوه من إجازة ما بعد كأس العالم، وهو الذي لم يشارك في أي مباراة في الفترة التحضيرية لمانشستر سيتي، بعدما لعب دور البطولة في قيادة النرويج إلى ربع نهائي المونديال، ولكن ربما جاء مواطنه مارتن أوديجارد، ليبدد أي محاولة من هالاند لتبرير "اختفائه" في مباراة الدرع الخيرية.

    ثنائي نرويجي في الملعب، ولكن شتّان الفارق؛ هالاند "المعزول"، الذي فشلت محاولات زملائه لإيصال الكرة إليه، والذي انتظر 36 دقيقة كاملة، ليحاول تهديد الحارس رايا، بعد استباله بينية من إليوت أندرسون، إلا أنه تعامل معها بغرابة وأرسلها بعيدًا عن المرمى.

    في المقابل، فتّش عن "المايسترو" أويجارد، الذي كان صانع الألعاب، كما يقول الكتاب، انتشار مذهل في أرجاء الملعب، وسيطرة على وسط الميدان، كسب 5 التحامات بنسبة 100%، واستعاد الكرة 7 مرات، وظهرت رؤيته الثاقبة في الهدف الثاني، حينما أرسل الكرة إلى تزوليس، والتي ضربت خطوط السيتي بالكامل.


  • RodriGetty Images

    رودري .. فوز ساحق لن يرضي برشلونة

    يمكن القول إن مانشستر سيتي، لن يتضرر وحيدًا من ثلاثية آرسنال، بل برشلونة أيضًا. كيف؟ كلمة السر هي "رودري".

    بعيدًا عن الخط الدفاعي "المهلهل" الذي كان يسهل ضربه بالكرات البينية، فإن مانشستر سيتي عانى من صعوبة عملية البناء من الخلف، والخروج بالكرة، في الوقت الذي كان فيه آرسنال قادرًا على الوصول إلى مرمى دوناروما بعدد قليل من التمريرات.

    ورغم أن إليوت أندرسون، القادم حديثًا إلى صفوف مانشستر سيتي، قدم أداءً طيبًا في أولى مبارياته، إلا أن لاعب الارتكاز الذي دفع السيتي 135 مليون يورو لضمه من نوتنجهام فورست، بدا وكأنه بحاجة إلى رفيق يؤمن معه منطقة الوسط، في الوقت الذي غاب فيه صاحب الخبرة، الإسباني رودري عن المباراة.

    على الورق، رودري يغيب بعد جراحة الظهر، ولكن النجم الفائز بكأس العالم 2026، لم يسافر مع بعثة الفريق إلى كارديف، وسط تقارير بأن مفاوضات برشلونة لا تزال مستمرة معه، من أجل إبرام واحدة من كبرى صفقات الموسم.

    مباراة الدرع الخيرية، أثبتت معاناة السيتي الكبيرة في السيطرة على منطقة الوسط، في ظل سهولة سهولة استغلال المساحات في المرتدًات، والبناء من خلال إرسال الكرات إلى الأطراف، ما يعني أن السيتي قد يقاتل من أجل الإبقاء على ثنائية إليوت ورودري، ما يؤكد صعوبة المهمة على برشلونة لإتمام صفقة الإسباني.

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  • هل تتم إقالة ماريسكا هذا الصباح؟

    هل كان على جماهير مانشستر سيتي أن تستفز آرسنال، بعدم الفوز بدوري الأبطال أبدًا؟ ها قد جاء الرد بكل قسوة من قلب الميدان، بأداء تمتع بمرونة تكتيكية رائعة من الجانرز، سواءً على التأمين الدفاعي، أو سرعة البناء وإجراء المرتدًات، وكسر الخطوط الخلفية.

    تقارير أكدت أن جماهير آرسنال قررت الرد أيضًا، بسخرية، برسائل إلى إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، مرددين "ستتم إقالتك هذا الصباح".

    الهتاف الشهير الذي كان يطارد بيب جوارديولا - في وقت ما - مع مانشستر سيتي، ورد عليه بإشارة الست بطولات لجماهير ليفربول، بات يتردد على ماريسكا، ولو جاء بشكل مبكر للغاية، ورغم أن المعطيات تختلف مع التوغل في الموسم الجديد، إلا أن الظواهر المبدئية تؤكد أن السيتي بحاجة إلى تقوية الدفاع، والمزيد من التفاهم مع هالاند، الذي أثبت بأنه عندما لا يكون في أفضل حالاته، فإن الفريق يتأثر بشكل كبير، خاصة وأن بديله عمر مرموش لم يتمكن من تعويضه في الملعب، بل وتعرض لتدخل قوي، أسفر عن سقوطه على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، مطالبًا بدخول الطاقم الطبي للاطمئنان عليه.

  • marescaGetty Images

    كلمة أخيرة .. ماريسكا لم يفِ بوعده

    تحدث إنزو ماريسكا قبل المباراة، وقال إنها ليست مباراة ودية، بل بطولة، وسيبذل الفريق قصارى جهده للفوز بها، ولكن يبدو أن أرض الميدان شهدت ما هو عكس ذلك.

    ورغم أن تغييرات ماريسكا ساهمت نسبيًا في تحسين أداء مانشستر سيتي في الضغط بمنطقة آرسنال، إلا أنها لم تسفر عن فرصة محققة سوى بتسديدتين من ريان شرقي وسيمينو، تصدى لهما الحارس رايا ببراعة.

    ماريسكا لم يكن على قدر عهده لجماهير السيتي، فالفريق أظهر وكأن رحيل نجومه مثل برناردو سيلفا، فضلًا عن مغادرة رودري "المحتملة"، سيكون بمثابة ضربة قوية لصفوفه في الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق بات بحاجة لمزيد من الانسجام بين عناصره، فضلًا عن "العناصر المتحركة" التي عانت من صعوبة التوغل، بين ريان شرقي وعمر مرموش.

    أضف إلى ذلك، الحارس دوناروما، الذي تعامل بغرابة مع أهداف آرسنال، سواءً باتجاهه عكس مسار الكرة، أو فشله في الإمساك بالكرة، في لقطة الهدف الثاني.

    هناك الكثير من الملفات التي سيتعين على ماريسكا التركيز معها في السيتي، إذا ما أراد أن يثبت جدارته بحمل الراية من جوارديولا خلال المرحلة المُقبلة.

    أما عن آرسنال، فإن أكبر مكاسبه في اللقاء، هو الجناح كريستوس تزوليس، الذي قدم من كلوب بروج، وتمكن من الانسجام سريعًا مع زملائه، فشاهدناه يصنع تمريرتين حاسمتين خلال المواجهة.