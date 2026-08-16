هل يقال ماريسكا في الصباح؟ .. هالاند يهان من ابن بلده وبرشلونة الخاسر الأكبر من ثلاثية آرسنال!

ما أروعها بداية لآرسنال، وأقساها لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي يضرب بكل قوة، ويتوج بلقب الدرع الخيرية 2026، للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد فوز عريض على السيتيزنس، بنتيجة (3-0)، على ملعب الألفية في مدينة كارديف.

ثلاثية كتبها كل من ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتس ومارتن أوديجارد، في الدقائق 1 و28 و48، أرسلت إنذارًا لكل المنافسين، بأن الجانرز عازم بقوة على مواصلة الإنجازات، بعد استعادة كأس البريمييرليج في نسخة 2026، لأول مرة منذ 22 عامًا.

فوز كاسح كان بمثابة "الكابوس" لكتيبة إنزو ماريسكا، الذي تولى قيادة السيتي بعد عشر سنوات مرصعة بالإنجازات مع بيب جوارديولا، لتكون بمثابة مؤشرًا خطيرًا للفريق قبل دخوله الموسم الجديد.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول انتصار آرسنال العريض على مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية..