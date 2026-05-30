محمود خالد

فيديو | وسط أكبر تأمين .. اشتباكات وضرب بين جماهير آرسنال وباريس سان جيرمان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

ماذا حدث قبل نهائي تشامبيونزليج؟

حامل اللقب وبطل أصعب دوري في العالم، هكذا يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وآرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بموسم 2025-2026.

ولكن، لم تخلُ كواليس المباراة النهائية من بعض الاشتباكات بين المشجعين، ما يؤكد أن الصراع الشرس لن يكون داخل ملعب بوشكاش آرينا فقط، وإنما خارجه أيضًا.

  • ماذا حدث؟

    ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد شهدت الساعات الماضية، اشتباكات بين مشجعي الفريقين باستخدام الألعاب النارية، وسط تبادل اللكمات والركلات.

    وأظهرت اللقطات أيضًا، امرأة وهي تركل رجلًا، بينما كان يتعثر إلى الوراء في الشارع، فيما قام ثلاثة رجال آخرون بتوجيه اللكمات إليه.

    وظهر رجل آخر وهو يسير في الشارع، ملوحًا بشعلة، ليتوهج الشارع باللون الأحمر، وسط هتافات المشجعين الفرنسيين "Allez"، خلال المشادة التي وقعت في شارع كيرالي.


  • اشتباكات وسط أكبر عملية تأمين

    وذكر متحدث باسم الشرطة في بودابست، بأن الضباط يتولون التحقيق بشأن الاشتباكات الجماعية، ويعملون على تحقيق هوية الجناة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

    يأتي ذلك في ظل استعداد العاصمة المجرية لأكبر عملية أمنية في تاريخها، حيث ينتشر ما يقارب 4 آلاف شرطي، داخل وخارج ملعب بوشكاش آرينا، في ظل المخاوف من وصول عدد المشجعين الذين سيحضرون إلى المجر، بدون تذاكر، إلى 10 آلاف مشجع.

    ورغم تخصيص 17 آلف تذكرة لكل نادٍ، من أجل ملء الملعب الذي يتسع لـ67 ألف متفرج، إلا أن الشرطة قدرت بأن 10 آلاف مشجع إضافيين من إنجلترا وفرنسا، سيتوافدون على بودابست، من أجل الاستمتاع بأجواء المباراة.

    وتجري بودابست أكبر عملية تأمين، بأكبر عدد من رجال الشرطة المناوبين في وقت واحد بتاريخ المدينة، فضلًا عن فرق دوريات الدراجات النارية، ووحدات الكلاب، وشرطة الخيّالة، ومشغلي الطائرات بدون طيار.

    وكان اللواء يانوس زولتان كوزيك، قائد العمليات النهائية، قد شدد على اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي سلوك يخل بالنظام العام، منوهًا بأن وجود مشجعين من لندن وباريس في ذات الوقت، في بودابست، يمثل خطرًا كبيرًا، ولكن مهمتهم هي تقليل هذا الخطر إلى أدنى حد.

  • التجربة الثالثة

    ومن المقرر أن يستضيف ملعب بوشكاش، النهائي الأوروبي الثالث في تاريخه، بعدما استضاف نهائي "يوروبا ليج" لعام 2023، بين إشبيلية وروما، والذي شهد تتويج الفريق الإسباني باللقب، بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (1-1)، في الوقت الأصلي، في المباراة التي شهدت تخلي المدرب جوزيه مورينيو عن ميداليته الفضية، بإعطائها لأحد الجماهير، وتتويج الحارس المغربي ياسين بونو بلقب رجل المباراة.

    وكان ملعب بوشكاش آرينا، قد استضاف أيضًا، نهائي كأس السوبر الأوروبي 2020، بين بايرن ميونخ وإشبيلية، حيث توج العملاق البافاري باللقب، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، بفضل ثنائية جوريتسكا وخافيير مارتينيز.

    طريق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال

    ونجح باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت كتيبة لويس إنريكي، في الطريق نحو بودابست.

    وكان باريس سان جيرمان قد أنهى مرحلة الدوري، في المركز الحادي عشر، ليتأهل إلى مرحلة الملحق، ويبعد عن التأهل "المباشر" إلى الأدوار الإقصائية، بعدما حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمتين.

    وخاض العملاق الباريسي، مواجهة فرنسية خالصة في الملحق، حيث نجح في إقصاء موناكو، بنتيجة ملحمية (5-4)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل إلى دور الـ16، ليضرب موعدًا مع تشيلسي، قبل أن ينجح في الثأر من سيناريو نهائي كأس العالم للأندية، بعدما اكتسح البلوز بنتيجة إجمالية (8-2).

    وواصل باريس سان جيرمان، طريقه الصعب نحو النهائي، بملاقاة ليفربول في دور الثمانية، إلا أنه فاز عليه ذهابًا وإيابًا، بهدفين دون مقابل في كل مباراة، ليتأهل إلى نصف النهائي، والذي شهد مواجهة دراماتيكية مع بايرن ميونخ، حيث تفوق عليه باريس في الذهاب بنتيجة (5-4)، قبل أن يتفوق دفاعيًا في العودة، ويتعادل معه بهدف لمثله.

    طريق آرسنال إلى نهائي تشامبيونزليج

    أما عن آرسنال، فقد نجح بطل الدوري الإنجليزي، في خوض مسيرة استثنائية في طريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لم يحقق أي خسارة في البطولة.

    وحققت كتيبة ميكيل أرتيتا، العلامة الكاملة في مرحلة الدوري، بتحقيق 8 انتصارات، منها فوزه الكبير على بايرن ميونخ، بثلاثية مقابل هدف، وكذلك انتصاره على إنتر، بثلاثية.

    وتمكن آرسنال من عبور باير ليفركوزن في دور الـ16، بنتيجة (3-1)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما حقق فوزًا صعبًا على سبورتنج لشبونة في دور الثمانية، بهدف دون مقابل، قبل أن ينجح في تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، بنتيجة إجمالية (2-1)، ليصعد إلى المشهد الختامي.


