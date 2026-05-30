فيديو | وسط أكبر تأمين .. اشتباكات وضرب بين جماهير آرسنال وباريس سان جيرمان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وذكر متحدث باسم الشرطة في بودابست، بأن الضباط يتولون التحقيق بشأن الاشتباكات الجماعية، ويعملون على تحقيق هوية الجناة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

يأتي ذلك في ظل استعداد العاصمة المجرية لأكبر عملية أمنية في تاريخها، حيث ينتشر ما يقارب 4 آلاف شرطي، داخل وخارج ملعب بوشكاش آرينا، في ظل المخاوف من وصول عدد المشجعين الذين سيحضرون إلى المجر، بدون تذاكر، إلى 10 آلاف مشجع.

ورغم تخصيص 17 آلف تذكرة لكل نادٍ، من أجل ملء الملعب الذي يتسع لـ67 ألف متفرج، إلا أن الشرطة قدرت بأن 10 آلاف مشجع إضافيين من إنجلترا وفرنسا، سيتوافدون على بودابست، من أجل الاستمتاع بأجواء المباراة.

وتجري بودابست أكبر عملية تأمين، بأكبر عدد من رجال الشرطة المناوبين في وقت واحد بتاريخ المدينة، فضلًا عن فرق دوريات الدراجات النارية، ووحدات الكلاب، وشرطة الخيّالة، ومشغلي الطائرات بدون طيار.

وكان اللواء يانوس زولتان كوزيك، قائد العمليات النهائية، قد شدد على اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي سلوك يخل بالنظام العام، منوهًا بأن وجود مشجعين من لندن وباريس في ذات الوقت، في بودابست، يمثل خطرًا كبيرًا، ولكن مهمتهم هي تقليل هذا الخطر إلى أدنى حد.