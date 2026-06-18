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كوراساو

كوراساو نظرة عامة

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June 2026
كأس العالم
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
7
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
1
انتهت
كأس العالم
الإكوادور badge
الإكوادور
الإكوادور
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
beIN SPORTS MAX
كأس العالم
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
كوت ديفوار badge
كوت ديفوار
كوت ديفوار
beIN SPORTS MAX
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الترتيب

دوري أدنوك للمحترفين crestدوري أدنوك للمحترفين

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
12Rayid Eayn Aldaflaa crestRayid Eayn Aldaflaa29115133943-438
ف
خ
ف
خ
ف
13SH Bani Tamo crestSH Bani Tamo29108112625138
ف
خ
ف
خ
ف
14Wadad Miftah crestWadad Miftah29115133037-738
خ
ت
خ
ف
خ
15WA.Bwfarik crestWA.Bwfarik2980172735-828
خ
ف
خ
خ
خ
16Owlimbik Midya crestOwlimbik Midya2970172552-2726
خ
خ
خ
خ
خ
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