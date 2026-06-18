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كوراساو نظرة عامة
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دوري أدنوك للمحترفين
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|12
|Rayid Eayn Aldaflaa
|29
|11
|5
|13
|39
|43
|-4
|38
|13
|SH Bani Tamo
|29
|10
|8
|11
|26
|25
|1
|38
|14
|Wadad Miftah
|29
|11
|5
|13
|30
|37
|-7
|38
|15
|WA.Bwfarik
|29
|8
|0
|17
|27
|35
|-8
|28
|16
|Owlimbik Midya
|29
|7
|0
|17
|25
|52
|-27
|26