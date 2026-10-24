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سانت أويه لومون

سانت أويه لومون نظرة عامة

FBL-EUR-C1-BRUGGE-LENS

Klopp lance un avertissement au sujet de la décision concernant Tresoldi

Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a adressé un message ferme concernant l’avenir en sélection du jeune espoir du Club Bruges Nicolo Tresoldi. Lors d’une mission d’observation très médiatisée, l’ancien entraîneur de Liverpool a insisté sur le fait que la DFB ne supplierait pas les joueurs de représenter l’équipe nationale, alors qu’une bataille avec l’Italie se profile pour obtenir les faveurs de l’attaquant.

N. TresoldiJ. Klopp
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الترتيب

Premiership crestPremiership

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
4Toluca crestToluca1364328181022
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5León crestLeón136342017321
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6Atlas crestAtlas136342123-221
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7Monterrey crestMonterrey126242317620
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8Querétaro FC crestQuerétaro FC126241615120
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