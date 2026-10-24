سانت أويه لومون نظرة عامة

Il a été le meilleur gardien de Serie A en 2025/26, mais Mile Svilar n’a plus été occupé pendant une trêve internationale depuis cinq ans. Derrière cette situation se cache une décision lourde de conséquences.
Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a adressé un message ferme concernant l’avenir en sélection du jeune espoir du Club Bruges Nicolo Tresoldi. Lors d’une mission d’observation très médiatisée, l’ancien entraîneur de Liverpool a insisté sur le fait que la DFB ne supplierait pas les joueurs de représenter l’équipe nationale, alors qu’une bataille avec l’Italie se profile pour obtenir les faveurs de l’attaquant.