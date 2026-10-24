سانت أويه لومون نظرة عامة

Klopp lance un avertissement au sujet de la décision concernant Tresoldi

Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a adressé un message ferme concernant l’avenir en sélection du jeune espoir du Club Bruges Nicolo Tresoldi. Lors d’une mission d’observation très médiatisée, l’ancien entraîneur de Liverpool a insisté sur le fait que la DFB ne supplierait pas les joueurs de représenter l’équipe nationale, alors qu’une bataille avec l’Italie se profile pour obtenir les faveurs de l’attaquant.