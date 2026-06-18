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تشيكيا

تشيكيا نظرة عامة

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June 2026
كأس العالم
كوريا الجنوبية badge
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
2
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
1
انتهت
كأس العالم
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
1
جنوب أفريقيا badge
جنوب أفريقيا
جنوب إفريقيا
1
انتهت
كأس العالم
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
المكسيك badge
المكسيك
المكسيك
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Arsenal crestArsenal38267571274485
ف
ف
ف
ف
ف
2Manchester City crestManchester City38239677354278
خ
ت
ف
ف
ت
3Manchester United crestManchester United382011769501971
ف
ف
ت
ف
ف
4Aston Villa crestAston Villa38198115649765
ف
ف
ت
خ
خ
5Liverpool crestLiverpool381791263531060
ت
خ
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خ
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