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تشيكيا نظرة عامة
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Premier League
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Arsenal
|38
|26
|7
|5
|71
|27
|44
|85
|2
|Manchester City
|38
|23
|9
|6
|77
|35
|42
|78
|3
|Manchester United
|38
|20
|11
|7
|69
|50
|19
|71
|4
|Aston Villa
|38
|19
|8
|11
|56
|49
|7
|65
|5
|Liverpool
|38
|17
|9
|12
|63
|53
|10
|60