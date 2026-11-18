لم تقرر بعد كيف تحتفل بحلول العام الجديد؟ يمكنك التوجه إلى سولت ليك سيتي لحضور حدث استثنائي على الجليد، هو NHL Winter Classic، يوم 31 ديسمبر. احجز تذكرتك اليوم لمشاهدة مباراة يوتا ماموث ضد كولورادو أفالانش.

ستكون مباراة NHL Winter Classic مناسبة تاريخية لعشاق هوكي الجليد في يوتا، إذ ستكون المواجهة، التي يستضيفها ملعب رايس إيكلز في حرم جامعة يوتا، أول مباراة في دوري الهوكي الوطني تُقام في الهواء الطلق بالولاية.

وسبق لكولورادو أفالانش خوض مباريات في الهواء الطلق، لكن غريمه يوتا ماموث سيشاركه الظهور الأول في Winter Classic. وتفوق كولورادو في آخر لقاء جمع الفريقين في يوتا، إذ فاز 4-2 في دلتا سنتر، وشهد الشوط الثاني المثير تسجيل الأهداف الستة جميعها.

تنتظر الجماهير ليلة لا تُنسى على الجليد. ويقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر NHL Winter Classic، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة يوتا ماموث ضد كولورادو أفالانش في NHL Winter Classic؟

تُقام مباراة Discover NHL Winter Classic بين يوتا ماموث وكولورادو أفالانش على ملعب رايس إيكلز يوم الخميس 31 ديسمبر، الساعة 4 مساءً بتوقيت الجبال (6 مساءً بالتوقيت الشرقي / 3 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ).

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الخميس 31 ديسمبر يوتا ماموث ضد كولورادو أفالانش (4 مساءً بتوقيت الجبال) التذاكر ملعب رايس إيكلز (سولت ليك سيتي، يوتا)

كيفية شراء تذاكر مباراة يوتا ماموث ضد كولورادو أفالانش في NHL Winter Classic

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة NHL Winter Classic عبر تيكت ماستر، الشريك الرسمي لدوري الهوكي الوطني في بيع التذاكر وسوقها. وطُرحت التذاكر للبيع للجمهور للمرة الأولى يوم الثلاثاء 16 يونيو.

وتتوفر عبر NHL Experiences باقات كبار الشخصيات والضيافة، التي تشمل مقاعد على جانب الملعب ومزايا مثل فرصة التقاط صورة مع كأس ستانلي.

ويمكن للجماهير أيضًا شراء تذاكر مباراة NHL Winter Classic من السوق الثانوية. وتُعد ستب هب إحدى أبرز منصات البيع للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يوتا ماموث ضد كولورادو أفالانش في NHL Winter Classic؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة يوتا ماموث ضد كولورادو أفالانش في NHL Winter Classic من نحو 238 إلى 273 دولارًا، وتراوحت الأسعار المتوسطة بين 250 و540 دولارًا، فيما تجاوزت أسعار باقات كبار الشخصيات والمقاعد المحاذية لمنتصف الجليد 700 دولار، ووصلت إلى أكثر من 2400 دولار.

فئة التذكرة نطاق السعر ما تتضمنه المقاعد العادية الأقل سعرًا / خلف منطقة المرمى في المدرجات العليا 238 - 310 دولارات مقاعد الملعب الأساسية في الصفوف العليا من المدرجات الشمالية والجنوبية ومدرجات الزوايا. الفئة المتوسطة على جانبي الملعب وفي الزوايا 350 - 550 دولارًا الصفوف الدنيا والمتوسطة على الجانبين الشرقي والغربي (مثل الأقسام W10-W14 وE30)، والمدرجات الدنيا خلف منطقتَي المرمى (الأقسام S43-S45)، وتوفر إطلالة مرتفعة فوق الحواجز المحيطة بالجليد. منتصف الجليد / أفضل مقاعد جانبي الملعب 700 دولار فأكثر مقاعد على الجانبين الشرقي والغربي بمحاذاة الخط الأحمر في منتصف الجليد مباشرة، توفر الرؤية الأكثر توازنًا للمرميين. باقات التجربة الرسمية تبدأ من 792 دولارًا تُباع مباشرة عبر NHL Experiences. وتشمل الباقة الأساسية تذكرة لمقعد في منتصف جانب الملعب، إلى جانب ضيافة قبل المباراة وفرصة التقاط صورة مع كأس ستانلي. ضيافة كبار الشخصيات والنادي 675 - أكثر من 2400 دولار مقاعد مميزة على مستوى النادي، وإمكانية دخول صالة داخلية، وخيارات طعام ومشروبات شاملة.

تابع بوابات التذاكر الرسمية لدوري الهوكي الوطني والناديين للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب رايس إيكلز

رايس إيكلز ملعب مفتوح يتسع لـ54,383 متفرجًا، ويقع في حرم جامعة يوتا بمدينة سولت ليك سيتي، وهو الملعب الذي يخوض عليه فريق يوتا يوتس لكرة القدم الأمريكية مبارياته على أرضه. افتُتح عام 1998 على ارتفاع نحو 1413 مترًا عند سفح جبال واساتش، ويشتهر عالميًا باستضافة حفلي افتتاح واختتام الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002.

بعد فوز سولت ليك سيتي بحق استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية، هُدم معظم الملعب القديم، روبرت رايس، عقب موسم كرة القدم الجامعية لعام 1997. وبمساعدة تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من مؤسسة جورج إس. ودولوريس دوري إيكلز، شُيّد الملعب الجديد، البالغة تكلفته 50 مليون دولار، في أقل من 10 أشهر.

وإلى جانب الفعاليات الرياضية، استضاف الملعب حفلات موسيقية ضخمة، منها حفل فرقة يو 2 ضمن جولتها 360° عام 2011، وحفل فرقة رولينج ستونز عام 2002، وثلاث حفلات لجارث بروكس نفدت تذاكرها خلال عامَي 2021 و2022، وحفل ضمن جولة بوست مالون في الملاعب عام 2025.

نتائج مباريات NHL Winter Classic السابقة