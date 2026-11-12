كيفية شراء تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس: مواعيد تارينو وأسعار التذاكر والمزيد

تتجه نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 إلى صالة إينالبي أرينا في تورينو بإيطاليا، بمشاركة أفضل لاعبي التنس للرجال على الإطلاق. وتقام هذه البطولة المرموقة، التي تختتم الموسم، من 15 إلى 22 نوفمبر.

ومع اهتمام العالم بهذه البطولة التي تجمع نخبة اللاعبين، يرتفع الطلب على المقاعد ارتفاعًا هائلًا. ويقدم جول كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها لحجز تذاكرك الآن حتى لا تفوّت لحظة من المنافسات.

متى تقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس؟

التاريخ والوقت المرحلة المكان التذاكر الأحد، 15 نوفمبر 2026 مرحلة المجموعات بنظام الدوري صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر الاثنين، 16 نوفمبر 2026 مرحلة المجموعات بنظام الدوري صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 مرحلة المجموعات بنظام الدوري صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 مرحلة المجموعات بنظام الدوري صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر الخميس، 19 نوفمبر 2026 مرحلة المجموعات بنظام الدوري صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر الجمعة، 20 نوفمبر 2026 مرحلة المجموعات بنظام الدوري صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر السبت، 21 نوفمبر 2026 نصف النهائي صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر الأحد، 22 نوفمبر 2026 المباريات النهائية للبطولة صالة إينالبي أرينا، تورينو، إيطاليا التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس؟

أفضل مكان للعثور على التذاكر هو الموقع الرسمي لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس مباشرةً. وتُطرح التذاكر على مراحل، مع إتاحة الشراء المبكر عادةً للمشجعين المسجلين والمشتركين في النشرة الإخبارية. وبمجرد بدء البيع العام، تنفد التذاكر سريعًا نظرًا للطابع الحصري لهذه البطولة التي تجمع نخبة اللاعبين.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن تيكومبو هو خيارك. ويتيح لك البحث في سوق إعادة البيع عبر منصات مثل تيكومبو العثور على مقاعد متاحة لهذه البطولة الكبرى في التنس، حتى بعد نفاد التذاكر عبر قنوات البيع الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس؟

تختلف أسعار تذاكر هذه البطولة البارزة في التنس حسب الفترة التي تقام فيها المباريات والمكان الذي تختار الجلوس فيه داخل صالة إينالبي أرينا. وعند الشراء مباشرةً من الجهة الرسمية لبيع التذاكر، تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 82 يورو لمباريات مرحلة المجموعات النهارية، وهي الخيار الأقل تكلفة لمشاهدة التنس العالمي مباشرةً.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع العام رسميًا، توفر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ الأسعار حاليًا في سوق إعادة البيع من نحو 176 يورو لفترات مباريات مرحلة المجموعات الأولى.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس

تمثل نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس ختام موسم التنس الاحترافي للرجال. وتقتصر المشاركة فيها على أفضل ثمانية لاعبين في منافسات الفردي وأفضل ثمانية فرق في منافسات الزوجي على مستوى العالم. وبدلًا من انطلاقها بنظام خروج المغلوب المعتاد، تبدأ البطولة بمرحلة مجموعات يتنافس فيها اللاعبون بنظام الدوري. ثم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، وصولًا إلى مباراة النهائي الكبرى يوم الأحد 22 نوفمبر.

ونظرًا لعدم وجود أدوار أولى يواجه فيها اللاعبون منافسين أقل تصنيفًا، تضمن كل فترة من المباريات مواجهة قوية بين نجوم النخبة. وتشهد نسخة 2026 إقامة البطولة في تورينو بإيطاليا للعام السادس على التوالي. وسيقف المشجعون المحليون بقوة خلف حامل اللقب يانيك سينر، الذي يسعى إلى الحفاظ على لقبه في مواجهة منافسين أقوياء مثل كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف.