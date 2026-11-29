لا تتوقف المنافسات في عيد الميلاد بالنسبة لأفضل لاعبي كرة السلة في العالم. تُقام خمس مواجهات قوية يوم 25 ديسمبر، تبدأ بإعادة لنهائي NBA بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبيرز في ماديسون سكوير جاردن. ويمكنك حجز تذاكر المباريات اليوم.

بدلًا من الاسترخاء على الأريكة بعد تناول الديك الرومي وأطباق العيد، يمكنك الجلوس بجوار الملعب لمشاهدة المواجهة المباشرة بين جالين برونسون وفيكتور ويمبانياما في مباراة سبيرز أمام نيكس، أو متابعة ليبرون جيمس وهو يعود إلى لوس أنجلوس لمواجهة لوكا دونتشيتش في مباراة سفنتي سيكسرز أمام ليكرز.

الرياضة هدية لا ينتهي عطاؤها، ولا تتوقف حتى يوم 25 ديسمبر. إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر مباريات NBA يوم عيد الميلاد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما جدول مباريات NBA يوم عيد الميلاد 2026؟

المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) سان أنطونيو سبيرز أمام نيويورك نيكس (12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر ماديسون سكوير جاردن (نيويورك، نيويورك) ميامي هيت أمام بوسطن سيلتيكس (2:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) التذاكر تي دي جاردن (بوسطن، ماساتشوستس) فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام لوس أنجلوس ليكرز (2 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر كريبتو دوت كوم أرينا (لوس أنجلوس، كاليفورنيا) أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام مينيسوتا تمبروولفز (7 مساءً بالتوقيت المركزي) التذاكر تارجت سنتر (مينيابوليس، مينيسوتا) دنفر ناجتس أمام جولدن ستيت ووريرز (7:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر تشيس سنتر (سان فرانسيسكو، كاليفورنيا)

كيفية شراء تذاكر مباريات NBA يوم عيد الميلاد 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات NBA يوم عيد الميلاد 2026 عبر NBATickets.com أو Ticketmaster أو شباك التذاكر الرسمي للفرق المستضيفة. وطُرحت تذاكر المباريات الفردية للموسم العادي 2026-2027 مبدئيًا في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2026، بعد إعلان الجدول في 13 أغسطس.

ترقب طرح تذاكر إضافية في وقت متأخر:

تطرح الفرق أحيانًا تذاكر كانت محجوزة، مثل المقاعد المخصصة للبث أو حصص اللاعبين غير المستخدمة، خلال الأيام الأخيرة التي تسبق 25 ديسمبر.

ويمكن أيضًا شراء تذاكر المباريات من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز المنصات للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات NBA يوم عيد الميلاد 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لمباريات NBA يوم عيد الميلاد 2026 عمومًا بين 180 و530 دولارًا للمقاعد في المدرجات العلوية، وترتفع إلى أكثر من 15,000 دولار للمقاعد على أرضية الملعب بجوار خط الملعب، بحسب الصالة المستضيفة والمواجهة.

تخضع التذاكر الأساسية المباعة عبر NBATickets.com وTicketmaster للتسعير المتغير، وتنفد سريعًا بعد طرحها في أواخر الصيف؛ لذا تجمع القوائم المتاحة حاليًا بين المقاعد الرسمية العادية وتذاكر إعادة البيع الموثقة.

تابع بوابة التذاكر الرسمية لـNBA ومواقع الفرق للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

سان أنطونيو سبيرز أمام نيويورك نيكس: كل ما تحتاج إلى معرفته

وجهاً لوجه تعادل 3 0 2 بطولة NBA الصيفية سان أنتونيو سبيرز SAS 70 نيويورك نيكس NYK 49 انتهت NBA سان أنتونيو سبيرز SAS 90 نيويورك نيكس NYK 94 انتهت NBA نيويورك نيكس NYK 107 سان أنتونيو سبيرز SAS 106 انتهت NBA نيويورك نيكس NYK 111 سان أنتونيو سبيرز SAS 115 انتهت NBA سان أنتونيو سبيرز SAS 104 نيويورك نيكس NYK 105 انتهت 466 النقاط المسجلة 485

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام لوس أنجلوس ليكرز: كل ما تحتاج إلى معرفته

وجهاً لوجه تعادل 4 0 1 NBA لوس أنجلوس ليكرز LAL 119 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز PHI 115 انتهت NBA فيلادلفيا سفنتي سيكسرز PHI 108 لوس أنجلوس ليكرز LAL 112 انتهت NBA فيلادلفيا سفنتي سيكسرز PHI 118 لوس أنجلوس ليكرز LAL 104 انتهت NBA لوس أنجلوس ليكرز LAL 116 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز PHI 106 انتهت NBA لوس أنجلوس ليكرز LAL 101 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز PHI 94 انتهت 552 النقاط المسجلة 541

تاريخ مباريات NBA يوم عيد الميلاد

بدأت NBA إقامة المباريات يوم عيد الميلاد عام 1947، بعد عام واحد من تأسيس الدوري. ومنذ ذلك الحين، أُقيمت مباريات في هذا اليوم كل عام باستثناء 1998، حين تسبب توقف النشاط في إلغاء نصف موسم 1998-1999. وأصبحت متابعة كرة السلة يوم 25 ديسمبر تقليدًا لا يمكن تفويته.

يبدأ المشجعون يومهم بفتح الهدايا، آملين العثور على قميص أو حذاء يحمل اسم أحد النجوم تحت الشجرة، ثم يستقرون لمتابعة خمس مباريات تزخر بالنجوم. وتتاح لهم فرصة مشاهدة المخضرمين والأساطير مثل ليبرون جيمس وستيف كاري، إلى جانب نجوم صاعدين مثل أنتوني إدواردز وفيكتور ويمبانياما.

يتابع المشاهدون في أنحاء الولايات المتحدة مباريات NBA يوم عيد الميلاد عامًا بعد عام. وخلال جدول المباريات الخمس في العام الماضي (2025)، تابعها ما مجموعه 47.2 مليون شخص في الولايات المتحدة عبر ABC وESPN، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر عدد يصل إليه الدوري في عيد الميلاد منذ 15 عامًا.

بطبيعة الحال، سيشارك لوس أنجلوس ليكرز، الذي خاض مباريات في 25 ديسمبر في كل موسم منذ 1999. لكن نسبة انتصاراته خلال فترة الأعياد لا تسر مشجعيه. ونيويورك نيكس فريق آخر تربطه علاقة وثيقة بعيد الميلاد؛ فقد خاض الفريق مباريات في هذه المناسبة خلال أكثر من 50 موسمًا، وشارك في أول مباراة لـNBA يوم عيد الميلاد عام 1947. ومنذ ذلك الحين، ظل نيكس حاضرًا بصورة شبه دائمة في جدول مباريات العيد.