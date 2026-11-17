لماذا لا تضيف إلى متعتك بمباريات NFL خلال موسم الأعياد بحجز التذاكر اليوم؟ تُقام أربع مواجهات من الأسبوع 16 على مدار ليلة عيد الميلاد ويومه، تبدأ بمباراة فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز في 24 ديسمبر، وتُختتم بمباراة سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز في 25 ديسمبر.

وتحرص الملاعب المستضيفة على إبراز أجواء الأعياد من خلال الزينة الموسمية والموسيقى الاحتفالية ومستلزمات المشجعين المستوحاة من سانتا، إلى جانب تجمعات المشجعين قبل المباريات في الطقس الشتوي، ما يعزز التجربة. ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط من الموسم المنتظم، يزيد التنافس على حجز مقاعد الأدوار الإقصائية من إثارة المباريات أيضًا.

وكثيرًا ما يتعاقد NFL وشركاؤه في البث مع نجوم موسيقيين بارزين لإحياء عروض استراحة ما بين الشوطين في عيد الميلاد، على غرار عروض السوبر بول. ومن أمثلتها عرض بيونسيه الشهير، الذي أُطلق عليه اسم «Beyoncé Bowl»، خلال مباراة رافينز ضد تكسنز في 2024، وعرض سنوب دوج خلال مواجهة لايونز ضد فايكنجز في 2025.

أما المباراتان الأخريان، اللتان تُقامان مبكرًا يوم 25 ديسمبر، فهما شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز ودنفر برونكوز ضد بافالو بيلز. ويقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر مباريات عيد الميلاد في NFL، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

ما جدول مباريات عيد الميلاد في NFL لعام 2026؟

التاريخ المباريات (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الخميس 24 ديسمبر فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز (8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي) التذاكر لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) الجمعة 25 ديسمبر شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز (12 ظهرًا بالتوقيت المركزي) التذاكر سولجر فيلد (شيكاغو) الجمعة 25 ديسمبر دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز (2:30 ظهرًا بتوقيت الجبال) التذاكر إمباور فيلد آت مايل هاي (دنفر) الجمعة 25 ديسمبر سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز (5:15 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر لومن فيلد (سياتل)

وفيما يلي بقية جدول الأسبوع 16 من NFL:

التاريخ المباريات (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد 27 ديسمبر نيو أورلينز ساينتس ضد أريزونا كاردينالز (12 ظهرًا بالتوقيت المركزي) التذاكر سيزرز سوبر دوم (نيو أورلينز) الأحد 27 ديسمبر ميامي دولفينز ضد لوس أنجلوس تشارجرز (1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي) التذاكر هارد روك ستاديوم (ميامي) الأحد 27 ديسمبر نيويورك جيتس ضد نيو إنجلاند باتريوتس (1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي) التذاكر ميتلايف ستاديوم (إيست رذرفورد) الأحد 27 ديسمبر بالتيمور رافينز ضد كليفلاند براونز (1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي) التذاكر ملعب M&T بنك (بالتيمور) الأحد 27 ديسمبر لاس فيجاس رايدرز ضد تينيسي تايتنز (1:05 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ) التذاكر أليجيانت ستاديوم (لاس فيجاس) الأحد 27 ديسمبر كانساس سيتي تشيفز ضد سان فرانسيسكو فورتي ناينرز (3:25 عصرًا بالتوقيت المركزي) التذاكر جيها فيلد في أروهيد ستاديوم (كانساس سيتي) الأحد 27 ديسمبر دالاس كاوبويز ضد جاكسونفيل جاغوارز (7:20 مساءً بالتوقيت المركزي) التذاكر ملعب AT&T (أرلينغتون) الأحد 27 ديسمبر بيتسبرغ ستيلرز ضد كارولاينا بانثرز (يُحدد لاحقًا) التذاكر أكريشور ستاديوم (بيتسبرغ) الأحد 27 ديسمبر مينيسوتا فايكنجز ضد واشنطن كوماندرز (يُحدد لاحقًا) التذاكر يو إس بنك ستاديوم (مينيابوليس) الأحد 27 ديسمبر إنديانابوليس كولتس ضد سينسيناتي بنغالز (يُحدد لاحقًا) التذاكر لوكاس أويل ستاديوم (إنديانابوليس) الأحد 27 ديسمبر أتلانتا فالكونز ضد تامبا باي بوكانيرز (يُحدد لاحقًا) التذاكر مرسيدس بنز ستاديوم (أتلانتا) الاثنين 28 ديسمبر ديترويت لايونز ضد نيويورك جاينتس (8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي) التذاكر فورد فيلد (ديترويت)

كيفية شراء تذاكر مباريات عيد الميلاد في NFL لعام 2026

طُرحت التذاكر الرسمية لمباريات يوم عيد الميلاد الثلاث في NFL لعام 2026، ومباراة ليلة عيد الميلاد، في الأصل خلال مايو، بالتزامن مع إعلان جدول الموسم كاملًا.

يمكنك شراء المقاعد الرسمية للمباريات مباشرةً عبر شركاء التذاكر الرسميين للدوري: NFL Tickets وTicketmaster NFL وSeatGeek NFL. ويدير كل فريق مستضيف شباك التذاكر الأساسي الخاص به عبر بوابته الرسمية على Ticketmaster.

ولحجز باقات تجمع بين تذاكر المباريات وخدمات الضيافة قبل انطلاقها والإقامة الفندقية، يمكنك التوجه إلى On Location، مزود خدمات الضيافة الرسمي لدوري NFL.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء تذاكر المباريات من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز منصات البيع لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات عيد الميلاد في NFL لعام 2026؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات ليلة عيد الميلاد ويومه في NFL لعام 2026 بين نحو 46 دولارًا و680 دولارًا أو أكثر، بحسب المباراة وفئة المقاعد، على النحو التالي:

فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز : من 46 إلى أكثر من 300 دولار (من أماكن الوقوف فقط إلى مدرجات المستوى 100)

: من 46 إلى أكثر من 300 دولار (من أماكن الوقوف فقط إلى مدرجات المستوى 100) شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز : من 400 إلى أكثر من 680 دولارًا (من المستويين 300 و400 إلى مدرجات المستوى 100)

: من 400 إلى أكثر من 680 دولارًا (من المستويين 300 و400 إلى مدرجات المستوى 100) دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز : من 250 إلى أكثر من 550 دولارًا (من المستوى 500 إلى مدرجات المستوى 100)

: من 250 إلى أكثر من 550 دولارًا (من المستوى 500 إلى مدرجات المستوى 100) سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز: من 268 إلى أكثر من 650 دولارًا (من المستوى 300 إلى مدرجات المستوى 100)

تابع بوابة التذاكر الرسمية لدوري NFL ومواقع الفرق للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز: كل ما تحتاج إلى معرفته

فلادلفيا PHI المستوى هيوستن HOU PHI PHI HOU HOU جميع المباريات جميع المباريات فلادلفيا PHI 11 19 نيويورك جاينتس NYG خ واشنطون WAS 27 10 فلادلفيا PHI خ فلادلفيا PHI 21 38 دالاس DAL خ فلادلفيا PHI 14 25 كارولينا CAR خ جاكسون فيل JAX 19 17 فلادلفيا PHI خ المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 73 جميع المباريات جميع المباريات كليفلاند CLE 27 24 هيوستن HOU خ سان دييغو LAC 22 44 هيوستن HOU ف هيوستن HOU 21 27 نيويورك جاينتس NYG خ جاكسون فيل JAX 31 34 هيوستن HOU ف تينيسي TEN 3 26 هيوستن HOU ف المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 149

وجهاً لوجه تعادل 5 0 0 الولايات المتحدة 1 هيوستن HOU 17 فلادلفيا PHI 29 انتهت الولايات المتحدة 1 فلادلفيا PHI 32 هيوستن HOU 30 انتهت الولايات المتحدة 1 هيوستن HOU 21 فلادلفيا PHI 31 انتهت الولايات المتحدة 1 فلادلفيا PHI 34 هيوستن HOU 24 انتهت الولايات المتحدة 1 هيوستن HOU 10 فلادلفيا PHI 24 انتهت 150 النقاط المسجلة 102

شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز: كل ما تحتاج إلى معرفته

شيكاغو CHI المستوى جرين باي GB CHI CHI GB GB جميع المباريات جميع المباريات شيكاغو CHI 27 24 تامبا باي TB ف سياتل SEA 17 34 شيكاغو CHI ف شيكاغو CHI 30 24 نيو إنجلاند NE ف أتلانتا ATL 23 31 شيكاغو CHI ف جرين باي GB 31 7 شيكاغو CHI خ المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 129 جميع المباريات جميع المباريات جرين باي GB 10 30 مينيسوتا MIN خ نيو إنجلاند NE 27 45 جرين باي GB ف جرين باي GB 27 19 كارولينا CAR ف ديترويت DET 20 17 جرين باي GB خ جرين باي GB 23 13 دالاس DAL ف المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 122

وجهاً لوجه تعادل 3 0 2 الولايات المتحدة 1 جرين باي GB 31 شيكاغو CHI 7 انتهت الولايات المتحدة 1 شيكاغو CHI 31 جرين باي GB 27 انتهت الولايات المتحدة 1 شيكاغو CHI 22 جرين باي GB 16 انتهت الولايات المتحدة 1 جرين باي GB 28 شيكاغو CHI 21 انتهت الولايات المتحدة 1 جرين باي GB 22 شيكاغو CHI 24 انتهت 105 النقاط المسجلة 124

دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز: كل ما تحتاج إلى معرفته

دنفر DEN المستوى بفالو BUF DEN DEN BUF BUF جميع المباريات جميع المباريات كارولينا CAR 21 26 دنفر DEN ف دنفر DEN 28 24 كانساس KC ف اريزونا ARZ 16 30 دنفر DEN ف دنفر DEN 17 14 سياتل SEA ف سان دييغو LAC 17 23 دنفر DEN ف المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 124 جميع المباريات جميع المباريات نيويورك جتس NYJ 12 31 بفالو BUF ف مينيسوتا MIN 6 23 بفالو BUF ف بفالو BUF 36 10 بالتيمور BAL ف اوكلاند LVR 30 33 بفالو BUF ف سانت لويس LA 34 37 بفالو BUF ف المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 160

وجهاً لوجه تعادل 2 0 3 الولايات المتحدة 1 دنفر DEN 33 بفالو BUF 30 انتهت الولايات المتحدة 1 بفالو BUF 31 دنفر DEN 7 انتهت الولايات المتحدة 1 بفالو BUF 22 دنفر DEN 24 انتهت NFL Preseason بفالو BUF 42 دنفر DEN 15 انتهت الولايات المتحدة 1 دنفر DEN 19 بفالو BUF 48 انتهت 98 النقاط المسجلة 173

سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز: كل ما تحتاج إلى معرفته

سياتل SEA المستوى سانت لويس LA SEA SEA LA LA جميع المباريات جميع المباريات اوكلاند LVR 13 21 سياتل SEA ف سياتل SEA 17 3 اريزونا ARZ ف سياتل SEA 17 34 شيكاغو CHI خ سياتل SEA 20 3 كانساس KC ف دنفر DEN 17 14 سياتل SEA خ المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 89 جميع المباريات جميع المباريات اريزونا ARZ 6 34 سانت لويس LA ف واشنطون WAS 13 20 سانت لويس LA ف سانت لويس LA 24 9 سان دييغو LAC ف اوكلاند LVR 21 35 سانت لويس LA ف سانت لويس LA 16 18 اريزونا ARZ خ المباريات التي لعبت 5 النقاط المسجلة 129