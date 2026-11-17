لماذا لا تضيف إلى متعتك بمباريات NFL خلال موسم الأعياد بحجز التذاكر اليوم؟ تُقام أربع مواجهات من الأسبوع 16 على مدار ليلة عيد الميلاد ويومه، تبدأ بمباراة فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز في 24 ديسمبر، وتُختتم بمباراة سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز في 25 ديسمبر.
وتحرص الملاعب المستضيفة على إبراز أجواء الأعياد من خلال الزينة الموسمية والموسيقى الاحتفالية ومستلزمات المشجعين المستوحاة من سانتا، إلى جانب تجمعات المشجعين قبل المباريات في الطقس الشتوي، ما يعزز التجربة. ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط من الموسم المنتظم، يزيد التنافس على حجز مقاعد الأدوار الإقصائية من إثارة المباريات أيضًا.
وكثيرًا ما يتعاقد NFL وشركاؤه في البث مع نجوم موسيقيين بارزين لإحياء عروض استراحة ما بين الشوطين في عيد الميلاد، على غرار عروض السوبر بول. ومن أمثلتها عرض بيونسيه الشهير، الذي أُطلق عليه اسم «Beyoncé Bowl»، خلال مباراة رافينز ضد تكسنز في 2024، وعرض سنوب دوج خلال مواجهة لايونز ضد فايكنجز في 2025.
أما المباراتان الأخريان، اللتان تُقامان مبكرًا يوم 25 ديسمبر، فهما شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز ودنفر برونكوز ضد بافالو بيلز. ويقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر مباريات عيد الميلاد في NFL، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.
ما جدول مباريات عيد الميلاد في NFL لعام 2026؟
التاريخ
المباريات (بالتوقيت المحلي)
التذاكر
الملعب (الموقع)
الخميس 24 ديسمبر
فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز (8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي)
لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)
الجمعة 25 ديسمبر
شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز (12 ظهرًا بالتوقيت المركزي)
سولجر فيلد (شيكاغو)
الجمعة 25 ديسمبر
دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز (2:30 ظهرًا بتوقيت الجبال)
إمباور فيلد آت مايل هاي (دنفر)
الجمعة 25 ديسمبر
سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز (5:15 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)
لومن فيلد (سياتل)
وفيما يلي بقية جدول الأسبوع 16 من NFL:
التاريخ
المباريات (بالتوقيت المحلي)
التذاكر
الملعب (الموقع)
الأحد 27 ديسمبر
نيو أورلينز ساينتس ضد أريزونا كاردينالز (12 ظهرًا بالتوقيت المركزي)
سيزرز سوبر دوم (نيو أورلينز)
الأحد 27 ديسمبر
ميامي دولفينز ضد لوس أنجلوس تشارجرز (1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي)
هارد روك ستاديوم (ميامي)
الأحد 27 ديسمبر
نيويورك جيتس ضد نيو إنجلاند باتريوتس (1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي)
ميتلايف ستاديوم (إيست رذرفورد)
الأحد 27 ديسمبر
بالتيمور رافينز ضد كليفلاند براونز (1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي)
ملعب M&T بنك (بالتيمور)
الأحد 27 ديسمبر
لاس فيجاس رايدرز ضد تينيسي تايتنز (1:05 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ)
أليجيانت ستاديوم (لاس فيجاس)
الأحد 27 ديسمبر
كانساس سيتي تشيفز ضد سان فرانسيسكو فورتي ناينرز (3:25 عصرًا بالتوقيت المركزي)
جيها فيلد في أروهيد ستاديوم (كانساس سيتي)
الأحد 27 ديسمبر
دالاس كاوبويز ضد جاكسونفيل جاغوارز (7:20 مساءً بالتوقيت المركزي)
ملعب AT&T (أرلينغتون)
الأحد 27 ديسمبر
بيتسبرغ ستيلرز ضد كارولاينا بانثرز (يُحدد لاحقًا)
أكريشور ستاديوم (بيتسبرغ)
الأحد 27 ديسمبر
مينيسوتا فايكنجز ضد واشنطن كوماندرز (يُحدد لاحقًا)
يو إس بنك ستاديوم (مينيابوليس)
الأحد 27 ديسمبر
إنديانابوليس كولتس ضد سينسيناتي بنغالز (يُحدد لاحقًا)
لوكاس أويل ستاديوم (إنديانابوليس)
الأحد 27 ديسمبر
أتلانتا فالكونز ضد تامبا باي بوكانيرز (يُحدد لاحقًا)
مرسيدس بنز ستاديوم (أتلانتا)
الاثنين 28 ديسمبر
ديترويت لايونز ضد نيويورك جاينتس (8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي)
فورد فيلد (ديترويت)
كيفية شراء تذاكر مباريات عيد الميلاد في NFL لعام 2026
طُرحت التذاكر الرسمية لمباريات يوم عيد الميلاد الثلاث في NFL لعام 2026، ومباراة ليلة عيد الميلاد، في الأصل خلال مايو، بالتزامن مع إعلان جدول الموسم كاملًا.
يمكنك شراء المقاعد الرسمية للمباريات مباشرةً عبر شركاء التذاكر الرسميين للدوري: NFL Tickets وTicketmaster NFL وSeatGeek NFL. ويدير كل فريق مستضيف شباك التذاكر الأساسي الخاص به عبر بوابته الرسمية على Ticketmaster.
ولحجز باقات تجمع بين تذاكر المباريات وخدمات الضيافة قبل انطلاقها والإقامة الفندقية، يمكنك التوجه إلى On Location، مزود خدمات الضيافة الرسمي لدوري NFL.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء تذاكر المباريات من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز منصات البيع لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.
كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات عيد الميلاد في NFL لعام 2026؟
تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات ليلة عيد الميلاد ويومه في NFL لعام 2026 بين نحو 46 دولارًا و680 دولارًا أو أكثر، بحسب المباراة وفئة المقاعد، على النحو التالي:
- فيلادلفيا إيجلز ضد هيوستن تكسنز: من 46 إلى أكثر من 300 دولار (من أماكن الوقوف فقط إلى مدرجات المستوى 100)
- شيكاغو بيرز ضد جرين باي باكرز: من 400 إلى أكثر من 680 دولارًا (من المستويين 300 و400 إلى مدرجات المستوى 100)
- دنفر برونكوز ضد بافالو بيلز: من 250 إلى أكثر من 550 دولارًا (من المستوى 500 إلى مدرجات المستوى 100)
- سياتل سيهوكس ضد لوس أنجلوس رامز: من 268 إلى أكثر من 650 دولارًا (من المستوى 300 إلى مدرجات المستوى 100)
تابع بوابة التذاكر الرسمية لدوري NFL ومواقع الفرق للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.
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