بلغت البطولة الأبرز لأندية أمريكا الجنوبية ذروتها. وتجمع المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس 2026، في النسخة الـ67 من البطولة، فريق إس إي بالميراس البرازيلي القوي مع العملاق الأرجنتيني إستوديانتيس دي لا بلاتا في مواجهة واحدة على ملعب سنتيناريو الشهير في مونتيفيديو بأوروجواي.

GOAL يقدم أحدث المعلومات عن موعد المباراة والأسعار وأماكن شراء تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026 الآن.

موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس 2026 وتفاصيل المباراة

بعد اكتمال مباراتي نصف النهائي، لم تتبقَّ سوى مباراة واحدة في جدول كوبا ليبرتادوريس 2026:

المباراة التاريخ والتوقيت (بتوقيت الخليج) التوقيت المحلي (مونتيفيديو) الملعب الحكم التذاكر إس إي بالميراس ضد إستوديانتيس دي لا بلاتا الأحد 29 نوفمبر، 12:00 منتصف الليل السبت 28 نوفمبر، 5:00 مساءً ملعب سنتيناريو، مونتيفيديو خيسوس فالينزويلا (فنزويلا) التذاكر

كيف وصل الفريقان إلى مونتيفيديو؟ نتائج نصف النهائي

حجز طرفا النهائي مكانيهما في أوروجواي بعد تجاوزهما مواجهتين حُسمتا بركلات الترجيح في أكتوبر:

إس إي بالميراس تجاوز فلومينينسي إف سي بنتيجة 5 مقابل 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2 مقابل 2 في مجموع المباراتين (فاز بالميراس في الذهاب 2 مقابل 1 على ملعب ماراكانا يوم 14 أكتوبر، قبل فوز فلومينينسي 1 مقابل 0 في ساو باولو يوم 21 أكتوبر).

تجاوز بنتيجة 5 مقابل 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2 مقابل 2 في مجموع المباراتين (فاز بالميراس في الذهاب 2 مقابل 1 على ملعب ماراكانا يوم 14 أكتوبر، قبل فوز فلومينينسي 1 مقابل 0 في ساو باولو يوم 21 أكتوبر). إستوديانتيس دي لا بلاتا أقصى حامل اللقب فلامنجو بنتيجة 3 مقابل 2 بركلات الترجيح، بعد تعادلين متتاليين من دون أهداف في لا بلاتا وريو دي جانيرو.

كيفية شراء تذاكر نهائي كوبا ليبرتادوريس 2026

أدار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الطرح الأولي الرسمي لتذاكر نهائي 2026 على مرحلتين: فترة بيع مبكرة بدأت في 29 أكتوبر، وشملت باقات الضيافة والأماكن المخصصة لمشجعي الناديين، ثم البيع للجمهور العام في 2 نوفمبر.

ولأن التذاكر المخصصة للمناطق المحايدة ولمشجعي الناديين تنفد سريعًا بمجرد تأكيد طرفي النهائي، أصبحت منصات إعادة بيع التذاكر الموثوقة الخيار الأكثر موثوقية للمسافرين من الخارج والمشجعين المحايدين والراغبين في الشراء في اللحظات الأخيرة:

إمكانية شراء تذاكر موثوقة في اللحظات الأخيرة: تصفح المقاعد المتاحة في المدرج الغربي والمدرج الشرقي ومدرجات المشجعين من دون الحاجة إلى عضوية أحد الناديين.

تصفح المقاعد المتاحة في المدرج الغربي والمدرج الشرقي ومدرجات المشجعين من دون الحاجة إلى عضوية أحد الناديين. حماية المشتري: تضمن منصات إعادة البيع ذات السمعة الجيدة لكل طلب دخولًا صالحًا أو استرداد المال.

تضمن منصات إعادة البيع ذات السمعة الجيدة لكل طلب دخولًا صالحًا أو استرداد المال. التسليم عبر الهاتف: تُنقل التذاكر الرقمية مباشرة إلى هاتفك قبل يوم المباراة في مونتيفيديو.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كوبا ليبرتادوريس 2026؟

أكد كونميبول الأسعار الرسمية الأصلية لتذاكر نهائي 2026، ضمن أربع فئات تتراوح بين 95 و450 دولارًا:

فئة التذكرة منطقة الملعب السعر الرسمي الأصلي الفئة 1 المدرج الغربي (المقاعد الوسطى / المميزة) 340 دولارًا الفئة 2 المدرج الشرقي (المقاعد المحايدة / العامة) 250 دولارًا الفئة 3 الأماكن المخصصة للمشجعين (مدرجا بالميراس وإستوديانتيس) 95 دولارًا الضيافة صالة كبار الشخصيات والباقات المميزة 450 دولارًا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن النهائي

تكرار نهائي 1968: التقى بالميراس وإستوديانتيس سابقًا في نهائي كوبا ليبرتادوريس 1968، الذي حُسم أيضًا على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث فاز إستوديانتيس بالمباراة الفاصلة 2 مقابل 0 ليحرز لقبه القاري الأول.

التقى بالميراس وإستوديانتيس سابقًا في نهائي كوبا ليبرتادوريس 1968، الذي حُسم أيضًا على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث فاز إستوديانتيس بالمباراة الفاصلة 2 مقابل 0 ليحرز لقبه القاري الأول. سلسلة الأندية البرازيلية وتاريخ الأندية الأرجنتينية: فازت الأندية البرازيلية بالنسخ السبع الأخيرة من كوبا ليبرتادوريس. ويخوض بالميراس النهائي الثامن في تاريخه، بعدما تُوج أعوام 1999 و2020 و2021، وكان لقبه الأخير على ملعب سنتيناريو أيضًا. أما إستوديانتيس ، الفائز باللقب أربع مرات (1968 و1969 و1970 و2009)، فيسعى إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عامًا.

فازت الأندية البرازيلية بالنسخ السبع الأخيرة من كوبا ليبرتادوريس. ويخوض النهائي الثامن في تاريخه، بعدما تُوج أعوام 1999 و2020 و2021، وكان لقبه الأخير على ملعب سنتيناريو أيضًا. أما ، الفائز باللقب أربع مرات (1968 و1969 و1970 و2009)، فيسعى إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عامًا. ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو: استضاف الملعب التاريخي أول مباراة في تاريخ كوبا ليبرتادوريس عام 1960، ويحتضن النهائي من مباراة واحدة للمرة الثانية بعد عام 2021. احضر مبكرًا يوم المباراة لاجتياز نقاط التفتيش الأمنية التابعة لكونميبول، وتحقق من البوابة المحددة في تذكرتك، إذ تختلف مداخل المشجعين المحايدين عن مداخل مشجعي الناديين.

شرح نظام كوبا ليبرتادوريس 2026

امتدت كوبا ليبرتادوريس 2026 عبر ثماني مراحل على مدار العام: