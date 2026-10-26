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Book Rugby League World Cup 2026 tickets
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم للرغبي ليغ 2026: أسعار التذاكر والمواعيد وجدول المباريات والملاعب والمزيد

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كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقاعد في الحدث الكبير لدوري الرغبي هذا العام في نصف الكرة الجنوبي

شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرغبي، سواء في السوبر ليغ أو الدوري الوطني للرغبي «NRL»، لكن الأنظار تحولت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرغبي، التي انطلقت في 15 أكتوبر بأستراليا، بمشاركة نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة في الاستضافة.

وتتواصل في نصف الكرة الجنوبي منافسات حافلة بالإثارة على مدار شهر، تسعى خلالها 10 منتخبات إلى المجد العالمي. ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحة بقوة للتتويج للمرة الرابعة على التوالي، والـ13 في تاريخها منذ النسخة الأولى عام 1954. لكنها ستواجه منافسة قوية من نيوزيلندا، شريكتها في الاستضافة وغريمتها في المنطقة، وكذلك من ساموا وتونغا.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في المباريات المقبلة لكأس العالم لدوري الرغبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرغبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، الممتدة لشهر، 18 مباراة إجمالًا: 15 مباراة في دور المجموعات، ومباراتَي نصف النهائي، والمباراة النهائية.

وتُقام البطولة بالتزامن مع بطولتَي السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة

التاريخ

مباريات دور المجموعات

من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

نصف النهائي

7 و8 نوفمبر

النهائي

15 نوفمبر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرغبي، الذي يتيح روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لكل مدينة وملعب مستضيفين.

منصة التوزيع المعتمدة الرئيسية هي تيكيت ماستر أستراليا، إلى جانب تيكيت ماستر نيوزيلندا. وتُستخدم تيكيتيك أيضًا وكيلًا شريكًا، بحسب الملعب المعني، مثل بعض الملاعب في أستراليا ونيوزيلندا.

ويمكن للجماهير الراغبة في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

ضمان الحصول على التذاكر: تخضع كل عملية شراء عبر ستاب هاب لبرنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العامة الرسمية لكأس العالم لدوري الرغبي 2026 من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكن الأسعار تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقعد.

نوع المباراة

تذكرة بالغ «16 عامًا فأكثر»

تذكرة عائلية «2+2 أو 1+3»

دور المجموعات ونصف النهائي

من 19 دولارًا أستراليًا

من 49 دولارًا أستراليًا

النهائي «ملعب سانكورب»

من 39 دولارًا أستراليًا

من 109 دولارات أسترالية

رغم أن خرائط فئات المقاعد تختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف تصميم الملاعب العشرة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، تُقسم المقاعد عمومًا إلى عدة فئات:

  • الفئة الأولى / الممتازة: تقع عند خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من موقع مركزي.
  • الفئة الثانية: تقع عادةً في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب.
  • الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف قائمتَي المرمى أو في المدرجات العلوية المرتفعة، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد البطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

التاريخ والوقت «محليًا»

المباراة

الملعب «الموقع»

التذاكر

الجمعة 30 أكتوبر «20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي»

المجموعتان الثانية/الثالثة: إنجلترا ضد بابوا غينيا الجديدة

ملعب وين «ولونغونغ»

التذاكر

السبت 31 أكتوبر «14:30 بتوقيت شرق أستراليا الرسمي»

المجموعة الأولى: نيوزيلندا ضد فيجي

ملعب سيبوس سوبر «غولد كوست»

التذاكر

السبت 31 أكتوبر «19:05 بتوقيت شرق أستراليا الرسمي»

المجموعة الأولى: أستراليا ضد جزر كوك

ملعب كوينزلاند كانتري بنك «تاونسفيل»

التذاكر

الأحد 1 نوفمبر «17:40 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي»

المجموعتان الثانية/الثالثة: لبنان ضد فرنسا وتونغا ضد ساموا

ملعب كوم بنك «سيدني»

التذاكر

السبت 7 نوفمبر «20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي»

نصف النهائي الأول، طرفاه يُحددان لاحقًا

ملعب ماكدونالد جونز «نيوكاسل»

يُعلن عنها لاحقًا

الأحد 8 نوفمبر «20:05 بتوقيت شرق أستراليا الصيفي»

نصف النهائي الثاني، طرفاه يُحددان لاحقًا

ملعب أليانز «سيدني»

يُعلن عنها لاحقًا

الأحد 15 نوفمبر «18:35 بتوقيت شرق أستراليا الرسمي»

النهائي، طرفاه يُحددان لاحقًا

ملعب سانكورب «بريزبن»

يُعلن عنها لاحقًا

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرغبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرغبي هذا العام:

البلد

الملعب «الموقع»

السعة

أستراليا

ملعب سانكورب «بريزبن»

52,500


ملعب أليانز «سيدني»

42,500


ملعب ماكدونالد جونز «نيوكاسل»

33,000


ملعب كوم بنك «سيدني»

30,000


ملعب سيبوس سوبر «غولد كوست»

27,400


ملعب كوينزلاند كانتري بنك «تاونسفيل»

25,455


ملعب وين «ولونغونغ»

23,750


إتش بي إف بارك «بيرث»

20,500

نيوزيلندا

ملعب وان نيوزيلندا «كرايستشيرش»

30,000

بابوا غينيا الجديدة

ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم «بورت مورسبي»

14,800

من الفائزون بالنسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرغبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرغبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية:

العام

البطل

الوصيف

نتيجة النهائي

الملعب «الموقع»

2021

أستراليا

ساموا

30-10

أولد ترافورد «مانشستر»

2017

أستراليا

إنجلترا

6-0

لانغ بارك «بريزبن»

2013

أستراليا

نيوزيلندا

34-2

أولد ترافورد «مانشستر»

2008

نيوزيلندا

أستراليا

34-20

لانغ بارك «بريزبن»

2000

أستراليا

نيوزيلندا

40-12

أولد ترافورد «مانشستر»

1995

أستراليا

إنجلترا

16-8

ويمبلي «لندن»

1992

أستراليا

بريطانيا العظمى

10-6

ويمبلي «لندن»

1988

أستراليا

نيوزيلندا

25-12

إيدن بارك «أوكلاند»

1977

أستراليا

بريطانيا العظمى

13-12

ملعب سيدني للكريكيت «سيدني»



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