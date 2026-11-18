عشنا صيفًا كرويًا استثنائيًا خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، والآن حان دور نجوم اللعبة المستقبليين للتألق في الشرق الأوسط.

تعود كأس العالم تحت 17 عامًا إلى قطر في نسخة 2026، خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

ازدادت مكانة بطولة الشباب العالمية منذ أن أحدث فيفا تغييرًا جذريًا دائمًا في نظامها، محولًا إياها إلى بطولة سنوية كبرى تضم 48 منتخبًا. واستضافت قطر البطولة للمرة الأولى في 2025، وستواصل استضافتها حتى 2029.

سبق لنجوم كرة قدم مثل رونالدينيو ونيمار وتوني كروس وفيكتور أوسيمين التألق في منافسات تحت 17 عامًا. فمن سيترك بصمته هذه المرة؟ يمكنك الحضور إلى قطر لمعرفة الإجابة بنفسك.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تُقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، وتشهد إقامة 104 مباريات إجمالًا.

تُقسَّم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة، من المجموعة A إلى المجموعة L، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية، التي تبدأ بدور الـ32.

ستُقام المباريات على نطاق واسع في الملاعب العالمية المستوى بمنطقة أسباير في الدوحة، على أن يستضيف استاد أحمد بن علي المباراة النهائية يوم الأحد 13 ديسمبر.

مرحلة البطولة التاريخ التذاكر الملعب دور المجموعات 19-27 نوفمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ32 30 نوفمبر - 1 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ16 3-4 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) ربع النهائي 7 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (ملاعب مختلفة) نصف النهائي 10 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعبان 2 و7) مباراة تحديد المركز الثالث 13 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير / الدوحة (الملعب 2) النهائي (ومباراة تحديد المركز الثالث) 13 ديسمبر التذاكر استاد أحمد بن علي (الدوحة)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 مباشرة عبر القنوات التالية:

المنصة الرئيسية : بوابة التذاكر الرسمية لفيفا أو الصفحة المخصصة لتذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026.

: بوابة التذاكر الرسمية لفيفا أو الصفحة المخصصة لتذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026. المنصة المحلية للبطولة: تتوفر أيضًا منصة الاستضافة القطرية الرسمية «الطريق إلى قطر».

المواعيد المهمة ومراحل بيع التذاكر

مرحلة البيع تاريخ البدء الجمهور المستهدف البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا 19 أكتوبر 2026 فترة حصرية لحاملي بطاقات فيزا البيع للجمهور العام 26 أكتوبر 2026 متاح لجميع المشجعين باستخدام أي وسيلة دفع مقبولة

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر المضمون: يحمي تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها عبر برنامج الأمان المدمج الخاص به، والمسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وصلاحيتها لدخول الفعالية، وإلا فستحصل على استرداد كامل لقيمتها بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 من 20 ريالًا قطريًا (نحو 4,20 جنيه إسترليني / 5,50 دولار أمريكي) لتذاكر الدخول اليومية العامة، فيما تتراوح أسعار تذاكر النهائي بين 15 و35 ريالًا قطريًا (نحو 3,20 إلى 7,20 جنيه إسترليني / 4,10 إلى 9,60 دولار أمريكي).

فئات التذاكر وأسعارها

تذكرة الدخول اليومية:

تتوفر ابتداءً من 20 ريالًا قطريًا، وتتيح الدخول العام إلى ستة ملاعب (الملاعب 1 و3 و4 و5 و8 و9) في مجمع المنافسات بمنطقة أسباير ليوم واحد، مع تخصيص المقاعد بأسبقية الحضور، فضلًا عن دخول مهرجان المشجعين.

تذكرة المباراة الرئيسية:

تتوفر ابتداءً من 35 ريالًا قطريًا، وتشمل جميع مزايا «تذكرة الدخول اليومية»، إضافة إلى مقعد محجوز في أحد الملعبين الرئيسيين (الملعب 2 أو الملعب 7) لمباراة مهمة أو تشهد طلبًا مرتفعًا تختارها أنت، بحسب سعة الملعب.

تذاكر المباراة النهائية (استاد أحمد بن علي):

الفئة 1: من 30 إلى 35 ريالًا قطريًا

الفئة 2: 15 ريالًا قطريًا

تابع موقع فيفا والموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تشهد كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 الظهور التاريخي الأول للنظام الموسع الذي يضم 48 منتخبًا، وتشارك الدول السبع التالية في البطولة للمرة الأولى: اليونان والجبل الأسود وموزمبيق ورومانيا وصربيا وتنزانيا وفيتنام.

والمفاجأة أن أربعة من آخر خمسة منتخبات فازت بكأس العالم تحت 17 عامًا، وهي نيجيريا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال، فشلت جميعها في التأهل لنسخة 2026، لذا ستكون البرازيل، التي تُوجت باللقب أربع مرات سابقة، المنتخب الأكثر تتويجًا بين المشاركين.

المجموعة المنتخبات المتأهلة المجموعة A قطر، بنما، اليونان، مصر المجموعة B كاليدونيا الجديدة، الإكوادور، كوريا الجنوبية، أوغندا المجموعة C الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، موزمبيق المجموعة D فرنسا، هايتي، السعودية، أوروجواي المجموعة E إيطاليا، كوت ديفوار، أوزبكستان، جامايكا المجموعة F كرواتيا، كوبا، طاجيكستان، السنغال المجموعة G بلجيكا، مالي، نيوزيلندا، فيتنام المجموعة H إسبانيا، الصين، المغرب، فيجي المجموعة I البرازيل، كوستاريكا، جمهورية أيرلندا، تنزانيا المجموعة J الولايات المتحدة، الجزائر، تشيلي، الجبل الأسود المجموعة K المكسيك، الكاميرون، رومانيا، فنزويلا المجموعة L اليابان، كولومبيا، هندوراس، صربيا

من هم أحدث أبطال كأس العالم تحت 17 عامًا؟

تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس العالم تحت 17 عامًا عبر التاريخ، بعدما رفعت الكأس خمس مرات منذ انطلاق البطولة لأول مرة في 1985.