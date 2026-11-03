كيفية شراء تذاكر كأس السوبر السعودي: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

تتجه كأس السوبر السعودي إلى الكويت لإقامة بطولة من أربعة فرق، تتنافس فيها أندية النصر والأهلي والقادسية والخلود على أول ألقاب الموسم. وأُقيمت البطولة لأول مرة عام 2013، ثم تطورت من مباراة تقليدية تفتتح الموسم إلى منافسة إقصائية لأندية النخبة تُقام في ملاعب بارزة حول العالم.

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متى تُقام كأس السوبر السعودي؟

تُقام النسخة الـ13 من كأس السوبر السعودي في الكويت بين 19 و23 ديسمبر، وتشهد مباراتين قويتين في نصف النهائي، ثم المباراة النهائية.

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر السبت، 19 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً القادسية ضد الأهلي (نصف النهائي الأول) استاد جابر الأحمد الدولي، مدينة الكويت التذاكر الأحد، 20 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً النصر ضد الخلود (نصف النهائي الثاني) استاد جابر الأحمد الدولي، مدينة الكويت التذاكر الأربعاء، 23 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً النهائي: الفائز من نصف النهائي الأول ضد الفائز من نصف النهائي الثاني استاد جابر الأحمد الدولي، مدينة الكويت التذاكر

أين تشتري تذاكر كأس السوبر السعودي؟

تُباع التذاكر الرسمية الأساسية لكأس السوبر السعودي عبر الإنترنت من خلال ويبوك، شريك التذاكر الرسمي المعتمد للبطولة في الكويت. وتشمل المبيعات الأساسية التذاكر المطروحة للجمهور في فئات المقاعد العادية، إضافة إلى باقات تصاريح حضور البطولة.

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور، توفر منصات إعادة البيع مثل Grintahub خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتتيح Grintahub للمشجعين شراء مقاعد موثّقة وتبادلها مباشرةً مع مشجعين آخرين لم يعد بإمكانهم حضور المباريات.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر السعودي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية على ويبوك من نحو 120 ريالًا سعوديًا (10 دنانير كويتية) لكل مباراة من مباراتي نصف النهائي، بينما تبدأ أسعار تصاريح حضور البطولة كاملة، التي تشمل مباراتي نصف النهائي والنهائي، من نحو 305 ريالات سعودية (25 دينارًا كويتيًا).

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور، توفر منصات إعادة البيع مثل Grintahub خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، إذ تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لإعادة البيع في السوق الثانوية من نحو 150 ريالًا سعوديًا، بحسب السعر الذي يحدده البائع وتوافر فئة المقاعد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس السوبر السعودي