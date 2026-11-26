تعود كأس السوبر الإيطالي إلى نظام الفريقين وإلى الأراضي الإيطالية، حيث يواجه إنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي، لاتسيو، وصيف كأس إيطاليا الموسم الماضي، على ملعب سان سيرو في 22 ديسمبر. احجز تذكرتك اليوم لمتابعة هذه المواجهة المثيرة خلال موسم الأعياد في ميلانو.

شارك إنتر ميلان في كل نسخة من النسخ الست الماضية لكأس السوبر الإيطالي، وتُوّج بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2021 و2023، بينما يعود آخر تتويج للاتسيو بالبطولة إلى عام 2019. وحصد نابولي اللقب في ديسمبر الماضي بفوزه على بولونيا 2-0 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يدخل إنتر بقيادة كريستيان كيفو المواجهة بأفضلية معنوية. فإلى جانب خوض المباراة على أرضه في سان سيرو، لم يخسر أمام لاتسيو في آخر 10 مباريات بينهما، ومن بينها فوزه 2-0 في نهائي كأس إيطاليا في مايو.

لكن كيف يمكنك متابعة كل هذه الإثارة من المدرجات؟ جول يستعرض لك جميع خيارات تذاكر كأس السوبر الإيطالي المتاحة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام كأس السوبر الإيطالي 2026؟

تُقام النسخة المقبلة من كأس السوبر الإيطالي، التي تجمع إنتر ميلان ولاتسيو، على ملعب سان سيرو في ميلانو، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي (توقيت وسط أوروبا).

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإيطالي 2026

تُباع التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإيطالي 2026 بصورة أساسية عبر فيفاتيكيت، الشريك الرسمي لبيع تذاكر الدوري الإيطالي، ومن خلال بوابات الناديين المشاركين.

عادةً ما تُطرح تذاكر مباريات كأس السوبر على مراحل، تبدأ بأولوية لحاملي التذاكر الموسمية قبل المباراة بأسابيع، تليها مراحل لحاملي بطاقات المشجعين وبطاقات CRN، ثم يُفتح البيع للجمهور العام إذا تبقت تذاكر.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر مضمون: تيكومبو تحمي جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج لديها، المسمى TixProtect. ويضمن البرنامج وصول تذاكرك في الوقت المحدد وصلاحيتها للفعالية، وإلا فستسترد المبلغ كاملًا بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإيطالي 2026؟

استنادًا إلى أسعار نهائيات الكؤوس المحلية الكبرى المماثلة في إيطاليا وفئات الأسعار المعتادة في سان سيرو، يُتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور بين €35 وأكثر من €250، بحسب الحلقة والمدرج في الملعب.

وفيما يلي فئات الأسعار الرسمية المفترضة بحسب حلقات سان سيرو الثلاث ومدرجاته الأربعة:

قسم المقاعد الموقع والإطلالة السعر الرسمي المفترض تيرزو أنيلو (الحلقة الثالثة) المستوى العلوي المرتفع (بلو، فيردي، روسو) €35 إلى €55 سيكوندو أنيلو بلو / فيردي خلف المرميين (كورفا سود وكورفا نورد) €50 إلى €80 بريمو أنيلو بلو / فيردي المستوى السفلي خلف المرميين €75 إلى €110 سيكوندو أنيلو روسو / أرانتشو جانبا الملعب في المستوى العلوي الأوسط €110 إلى €160 بريمو أنيلو أرانتشو جانب الملعب الرئيسي في المستوى السفلي (مقابل مقاعد البدلاء) €150 إلى €210 بريمو أنيلو روسو ومقاعد بولترونتشيني المدرج الرئيسي في المستوى السفلي (خلف مقاعد البدلاء) €190 إلى أكثر من €260 صالات كبار الشخصيات والضيافة المقصورات التنفيذية وصالات جانب الملعب €400 إلى أكثر من €800

تابع الموقعين الرسميين للناديين للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

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