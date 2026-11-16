تنتقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى وجهة جديدة. فبعد خمس سنوات رائعة في السعودية، ستُقام النسخة المقبلة من البطولة المصغّرة في تركيا بين 2 و6 فبراير 2027. وستلعب أكبر الأندية الإسبانية في ثلاثة من أشهر ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

تضم قائمة المشاركين برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، الذين سيتنافسون على اللقب. ويواجه برشلونة، حامل اللقب، أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول يوم 2 فبراير، بينما يلتقي ريال سوسيداد وريال مدريد في نصف النهائي الآخر يوم 3 فبراير. ويتواجه الفائزان في النهائي يوم 6 فبراير.

من سيرفع أول لقب إسباني هذا الموسم في إسطنبول؟ يستعرض لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها المتوقعة.

متى تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام كأس السوبر الإسباني 2027 في تركيا من الثلاثاء 2 فبراير إلى السبت 6 فبراير 2027. وهذه أول مرة تنتقل فيها البطولة المصغّرة من موعدها المعتاد في يناير.

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الثلاثاء 2 فبراير 2027 نصف النهائي الأول: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التذاكر ملعب شكري سراج أوغلو (إسطنبول) الأربعاء 3 فبراير 2027 نصف النهائي الثاني: ريال سوسيداد ضد ريال مدريد التذاكر ملعب بشكتاش (إسطنبول) السبت 6 فبراير 2027 النهائي: يُحدد طرفاه لاحقًا التذاكر رامس بارك (إسطنبول)

أين تُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027 الثلاث، مباراتا نصف النهائي والنهائي، في ثلاثة ملاعب مختلفة بإسطنبول:

ملعب شكري سراج أوغلو (نصف النهائي الأول)

يُعد ملعب شكري سراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم «مجمع تشوباني فنربخشة شكري سراج أوغلو الرياضي»، أحد أكثر ملاعب كرة القدم الأوروبية عراقة وإثارة للرهبة وأهمية من الناحية التاريخية. وكثيرًا ما يطلق عليه مشجعوه المتحمسون اسم «المعبد» تقديرًا له.

يقع الملعب في حي كاديكوي النابض بالحياة بالجانب الآسيوي من إسطنبول، وتتراوح سعته بين 47,430 و50,530 متفرجًا، وجميع أماكنه مخصصة للجلوس. وهو الملعب الذي يخوض فيه عملاق الرياضات المتعددة التركي فنربخشة مبارياته على أرضه منذ افتتاحه عام 1908.

ملعب بشكتاش (نصف النهائي الثاني)

ملعب بشكتاش، المعروف أيضًا باسم ملعب توبراش، منشأة رياضية حديثة تقع في قلب إسطنبول، على حافة مضيق البوسفور ذي المناظر الخلابة. ويُنظر إلى موقعه على نطاق واسع باعتباره أحد أجمل مواقع الملاعب في العالم، إذ يطل على المياه عند ملتقى أوروبا وآسيا. ويتسع الملعب لنحو 42,684 مشجعًا، وهو معقل بشكتاش وجماهيره المتحمسة منذ عام 2016.

رامس بارك (النهائي)

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في منطقة سيران تبه بحي ساريير في الجانب الأوروبي من إسطنبول. ويخوض فيه جالاتا سراي مبارياته على أرضه منذ افتتاحه عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجًا.

وكان ملعب جالاتا سراي السابق، علي سامي ين، قد استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه الحماسية للغاية، لكنه كان على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن أن تقع فيه كارثة كبيرة لو استمر استخدامه.

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027

ينظم الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم (RFEF) بطولة كأس السوبر الإسباني. ولشراء التذاكر الرسمية، تابع ما يلي:

قائمة الانتظار الرسمية : تعاون الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، وتلقي جدول المباريات وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور.

: تعاون الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، وتلقي جدول المباريات وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور. الموقع الرسمي للاتحاد : سيبدأ بيع التذاكر للجمهور في وقت لاحق مباشرة عبر موقع الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم.

: سيبدأ بيع التذاكر للجمهور في وقت لاحق مباشرة عبر موقع الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم. بوابات الأندية: ستحصل الفرق المشاركة، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، أيضًا على حصص رسمية من التذاكر لجماهيرها. ويمكن لأعضاء الأندية الاطلاع على بوابات التذاكر الرسمية مع اقتراب موعد البطولة.

لم يعلن الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم بعد الموعد المحدد لبدء البيع للجمهور. وفي النسخ السابقة، طُرحت التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني عادةً مع اقتراب البطولة، قبل انطلاقها ببضعة أسابيع.

وبما أن نسخة 2027 تُقام في مطلع فبراير، فمن المتوقع طرح التذاكر للجمهور في أواخر ديسمبر 2026 أو خلال يناير 2027.

وإلى جانب الشراء المباشر عبر بوابات التذاكر الرسمية، يمكن للجماهير شراء المقاعد من سوق إعادة البيع. ويُعد ستاب هاب أحد أبرز مواقع بيع التذاكر لمن يسعون إلى شرائها في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

لم تُعلن بعد أسعار التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول. وعادةً ما يعلن الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم (RFEF) فترات البيع الرسمية وفئات المقاعد المحددة وأسعار التذاكر الأصلية مع اقتراب انطلاق البطولة.

وللاسترشاد بأسعار النسخ السابقة، بدأت أسعار التذاكر الرسمية للنسخ الأخيرة التي أُقيمت في السعودية من نحو 25 دولارًا لأرخص مقاعد نصف النهائي، ونحو 47 دولارًا للنهائي، وارتفعت كثيرًا للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية ومقاعد كبار الشخصيات.

تابع المواقع الرسمية للاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم والأندية للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس السوبر الإسباني

ستكون هذه النسخة الـ43 من كأس السوبر الإسباني، البطولة السنوية التي يشارك فيها بطل ووصيف كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا من الموسم السابق. ومنذ عام 2020، تُقام البطولة بمشاركة أربعة فرق، وستشهد نسخة 2027 إقامتها في تركيا للمرة الأولى.

يتوجه برشلونة إلى إسطنبول بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز للفوز. فقد أحرز الفريق لقبه الـ16، معززًا رقمه القياسي، في يناير 2026 بعدما تغلب على ريال مدريد في النهائي بمدينة جدة، ليحقق فوزه الثالث في كلاسيكو كأس السوبر خلال أربع سنوات. ويشارك برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني، فيما يشارك ريال مدريد بصفته وصيف الدوري.

وتأتي المفاجأة هذا العام من كأس ملك إسبانيا. فقد فاجأ ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد في نهائي 2026، وفاز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي ليحرز لقبه الرابع في الكأس، وحجز طرفا النهائي مكانيهما في إسطنبول. وهكذا تُقام نسخة غير معتادة من كأس السوبر، دون أتلتيك بيلباو أو فريق آخر أقل تصنيفًا، وبمشاركة أربعة فرق قوية لا غير.

وهناك أيضًا جانب جديد في قرعة نصف النهائي. فوفق نظام البطولة، يواجه بطل كأس ملك إسبانيا وصيف الدوري الإسباني، ما يمنح ريال سوسيداد فرصة لمواجهة ريال مدريد، بينما يلعب برشلونة ضد أتلتيكو مدريد من أجل بلوغ النهائي. ولا يزال من الممكن إقامة نهائي كلاسيكو مرة أخرى، لكن ذلك أبعد ما يكون عن الضمان، للمرة الأولى منذ سنوات.

من يشارك في كأس السوبر الإسباني 2027؟

سبق للأندية الأربعة جميعها الفوز بالكأس. تعرّف على المشاركين وسجلهم في كأس السوبر: