كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027: مواعيد البطولة، برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، الأسعار والمزيد

تنتقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى وجهة جديدة. بعد خمس سنوات رائعة في السعودية، ستُقام النسخة المقبلة من البطولة المصغّرة في تركيا من 2 إلى 6 فبراير 2027. وستلعب أكبر الأندية الإسبانية في ثلاثة من أشهر ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

تضم قائمة المشاركين برشلونة وريال مدريد وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، وجميعها تتنافس على اللقب. ويواجه برشلونة، حامل اللقب، أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول يوم 2 فبراير، بينما يلتقي ريال سوسييداد وريال مدريد في نصف النهائي الآخر يوم 3 فبراير. ويتواجه الفائزان في النهائي يوم 6 فبراير.

من سيرفع أول لقب إسباني هذا الموسم في إسطنبول؟ يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد والأسعار المتوقعة.

متى تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام كأس السوبر الإسباني 2027 في تركيا من الثلاثاء 2 فبراير إلى السبت 6 فبراير 2027. وهذه أول مرة تنتقل فيها البطولة المصغّرة من موعدها المعتاد في يناير.

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الثلاثاء 2 فبراير 2027 نصف النهائي الأول: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التذاكر ملعب شكري سراج أوغلو (إسطنبول) الأربعاء 3 فبراير 2027 نصف النهائي الثاني: ريال سوسييداد ضد ريال مدريد التذاكر ملعب بشكتاش (إسطنبول) السبت 6 فبراير 2027 النهائي: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر رامس بارك (إسطنبول)

أين تُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام المباريات الثلاث لكأس السوبر الإسباني 2027، مباراتا نصف النهائي والنهائي، في ثلاثة ملاعب مختلفة بإسطنبول:

ملعب شكري سراج أوغلو (نصف النهائي الأول)

يُعد ملعب شكري سراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم مجمع تشوباني فنربخشة شكري سراج أوغلو الرياضي، من أكثر ملاعب كرة القدم عراقة وهيبة وأهمية تاريخية في أوروبا. وغالبًا ما يطلق عليه مشجعوه المتحمسون لقب «المعبد».

يقع الملعب في منطقة كاديكوي النابضة بالحياة على الجانب الآسيوي من إسطنبول، وتتراوح سعته بين 47٬430 و50٬530 مقعدًا. وهو الملعب الذي يخوض عليه فنربخشة، النادي الرياضي التركي متعدد الألعاب، مبارياته منذ افتتاحه عام 1908.

ملعب بشكتاش (نصف النهائي الثاني)

ملعب بشكتاش، المعروف أيضًا باسم ملعب توبراش، منشأة رياضية حديثة تقع في قلب إسطنبول على ضفاف مضيق البوسفور ذي المناظر الخلابة. ويُعد موقعه على نطاق واسع من أجمل مواقع الملاعب في العالم، إذ يطل على المياه حيث تلتقي أوروبا وآسيا. ويتسع الملعب لنحو 42٬684 مشجعًا، ويخوض عليه بشكتاش مبارياته وسط أجواء حماسية منذ عام 2016.

رامس بارك (النهائي)

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في حي سيرنتيبه بمنطقة ساريير على الجانب الأوروبي من إسطنبول. ويخوض عليه جالاتا سراي مبارياته منذ افتتاحه عام 2011، ويتسع لـ53٬978 متفرجًا.

أما ملعب جالاتا سراي السابق، علي سامي ين، الذي استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه الحماسية للغاية، فكان على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن وقوع كارثة كبيرة فيه لو استمر استخدامه.

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027

ينظّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بطولة كأس السوبر الإسباني. ولشراء التذاكر الرسمية، تابع الجهات التالية:

قائمة الانتظار الرسمية : تعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. يمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، وجداول المباريات، وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور.

: تعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. يمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، وجداول المباريات، وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور. الموقع الرسمي للاتحاد : ستُطرح التذاكر للجمهور لاحقًا مباشرة عبر موقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

: ستُطرح التذاكر للجمهور لاحقًا مباشرة عبر موقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم. بوابات الأندية: ستحصل الفرق المشاركة، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، أيضًا على حصص رسمية من التذاكر لجماهيرها. ويمكن لأعضاء الأندية مراجعة بوابات التذاكر الرسمية مع اقتراب الحدث.

لم يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الموعد الدقيق لبدء البيع للجمهور. وفي النسخ السابقة، كانت التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني تُطرح عادة قبل انطلاق البطولة ببضعة أسابيع.

وبما أن نسخة 2027 تُقام في أوائل فبراير، فمن المتوقع طرح التذاكر للجمهور في أواخر ديسمبر 2026 أو خلال يناير 2027.

إلى جانب الشراء المباشر عبر بوابات التذاكر الرسمية، يمكن للمشجعين أيضًا شراء المقاعد من سوق إعادة البيع. وتُعد ستاب هاب من أبرز الجهات التي تبيع التذاكر للراغبين في شرائها في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

لم تُعلن بعد الأسعار الرسمية لتذاكر كأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول. وعادةً ما يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) فترات البيع الرسمية وفئات المقاعد الدقيقة والأسعار الأصلية للتذاكر مع اقتراب انطلاق البطولة.

وللمقارنة بالنسخ السابقة، بدأت أسعار التذاكر الرسمية للنسخ الأخيرة في السعودية من نحو 25 دولارًا لأرخص مقاعد نصف النهائي، ونحو 47 دولارًا للنهائي، وارتفعت كثيرًا للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية ومقاعد كبار الشخصيات.

تابع المواقع الرسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والأندية للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس السوبر الإسباني

ستكون هذه النسخة الثالثة والأربعين من كأس السوبر الإسباني، البطولة السنوية التي تجمع بطل ووصيف الدوري الإسباني وبطل ووصيف كأس ملك إسبانيا من الموسم السابق. ومنذ عام 2020، تُقام على شكل بطولة مصغّرة تضم أربعة فرق، وستشهد نسخة 2027 إقامتها في تركيا للمرة الأولى.

يتوجه برشلونة إلى إسطنبول بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز للفوز به. وحقق النادي الكتالوني لقبه السادس عشر، معززًا رقمه القياسي، في يناير 2026، بعدما تغلب على ريال مدريد في النهائي بمدينة جدة، ليحقق انتصاره الثالث على غريمه في نهائي السوبر خلال أربع سنوات. ويشارك برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني، فيما يشارك ريال مدريد بصفته الوصيف.

وتأتي المفاجأة هذا العام من كأس ملك إسبانيا. فقد فاجأ ريال سوسييداد أتلتيكو مدريد في نهائي 2026، وفاز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي ليحرز لقبه الرابع في الكأس، وحجز طرفا النهائي مكانيهما في إسطنبول. وبذلك، تُقام نسخة نادرة من كأس السوبر من دون أتلتيك بيلباو أو فريق آخر أقل ترشيحًا، بمشاركة أربعة فرق كبيرة فقط.

وتحمل قرعة نصف النهائي مواجهة أخرى مثيرة. فوفقًا لنظام البطولة، يلتقي بطل كأس ملك إسبانيا وصيف الدوري الإسباني، ما يمنح ريال سوسييداد فرصة لمواجهة ريال مدريد، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل إلى النهائي. ولا يزال من الممكن أن يشهد النهائي مباراة كلاسيكو، لكن حدوث ذلك بعيد عن الضمان للمرة الأولى منذ سنوات.

من يشارك في كأس السوبر الإسباني 2027؟

سبق للأندية الأربعة جميعها الفوز بالكأس. تعرّف على الفرق المشاركة وسجلها في كأس السوبر الإسباني: