تنتقل كأس السوبر الإسباني إلى وجهة جديدة. فبعد خمس سنوات رائعة في السعودية، ستُقام النسخة المقبلة من البطولة المصغرة في تركيا خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2027. وستشارك أكبر الأندية الإسبانية في مباريات تُقام على ثلاثة من أشهر ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

تضم قائمة المشاركين برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، الذين سيتنافسون على اللقب. ويواجه برشلونة، حامل اللقب، أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول يوم 2 فبراير، بينما يلتقي ريال سوسيداد وريال مدريد في نصف النهائي الآخر يوم 3 فبراير. ويتواجه الفائزان في النهائي يوم 6 فبراير.

من سيرفع أول لقب إسباني في الموسم بإسطنبول؟ يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد والأسعار المتوقعة.

متى تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام كأس السوبر الإسباني 2027 في تركيا من الثلاثاء 2 فبراير إلى السبت 6 فبراير 2027. وهذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها البطولة المصغرة من موعدها المعتاد في يناير.

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الثلاثاء 2 فبراير 2027 نصف النهائي الأول: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التذاكر ملعب شكرو سراج أوغلو (إسطنبول) الأربعاء 3 فبراير 2027 نصف النهائي الثاني: ريال سوسيداد ضد ريال مدريد التذاكر ملعب بشكتاش (إسطنبول) السبت 6 فبراير 2027 النهائي: لم يتحدد طرفاه بعد التذاكر رامس بارك (إسطنبول)

أين تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

ستُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027 الثلاث، مباراتا نصف النهائي والنهائي، على ثلاثة ملاعب مختلفة في إسطنبول:

ملعب شكرو سراج أوغلو (نصف النهائي الأول)

يُعد ملعب شكرو سراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم مجمع تشوباني فنربخشة شكرو سراج أوغلو الرياضي، أحد أكثر ملاعب كرة القدم الأوروبية شهرة ورهبة وأهمية تاريخية. وكثيرًا ما يطلق عليه مشجعوه المتحمسون اسم «المعبد».

يقع هذا الملعب، الذي تتراوح سعته بين 47,430 و50,530 مقعدًا، في حي كاديكوي النابض بالحياة على الجانب الآسيوي من إسطنبول. وهو معقل فنربخشة، النادي الرياضي التركي الكبير، منذ افتتاحه عام 1908.

ملعب بشكتاش (نصف النهائي الثاني)

ملعب بشكتاش، المعروف أيضًا باسم ملعب توبراش، منشأة رياضية حديثة تقع في قلب إسطنبول على ضفاف مضيق البوسفور. ويُنظر إلى موقعه على نطاق واسع بوصفه أحد أجمل مواقع الملاعب في العالم، إذ يطل على المياه حيث تلتقي أوروبا بآسيا. ويتسع الملعب لنحو 42,684 مشجعًا، وهو معقل بشكتاش منذ عام 2016.

رامس بارك (النهائي)

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في منطقة سيرنتبه بحي ساريير، على الجانب الأوروبي من إسطنبول. وهو معقل جالطة سراي منذ افتتاحه عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجًا.

أما ملعب جالطة سراي السابق، علي سامي ين، الذي استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه الحماسية للغاية، فكان على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن أن تقع فيه كارثة كبرى لو استمر استخدامه.

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027

ينظم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) بطولة كأس السوبر الإسباني. ولشراء التذاكر الرسمية، عليك متابعة ما يلي:

قائمة الانتظار الرسمية : تعاون الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، وجداول المباريات وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور.

: تعاون الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، وجداول المباريات وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور. الموقع الرسمي للاتحاد : ستنطلق مبيعات التذاكر للجمهور في نهاية المطاف مباشرة عبر موقع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

: ستنطلق مبيعات التذاكر للجمهور في نهاية المطاف مباشرة عبر موقع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم. بوابات الأندية: ستحصل الفرق المشاركة، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، على حصص رسمية من التذاكر لجماهيرها. ويمكن لأعضاء الأندية التحقق من بوابات التذاكر الرسمية مع اقتراب البطولة.

لم يعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بعد الموعد المحدد لبدء البيع العام. وعادةً ما تُطرح التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني قبل البطولة بأسابيع قليلة.

وبما أن نسخة 2027 تُقام في أوائل فبراير، فمن المتوقع طرح التذاكر للجمهور في أواخر ديسمبر 2026 أو خلال يناير 2027.

وإلى جانب الشراء المباشر عبر بوابات التذاكر الرسمية، يمكن للجماهير شراء المقاعد من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يسعون إلى شراء التذاكر في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

لم تُعلن بعد أسعار التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول. وعادةً ما يعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) مواعيد البيع الرسمية وفئات المقاعد المحددة وأسعار التذاكر الأصلية مع اقتراب انطلاق البطولة.

وللمقارنة، بدأت أسعار التذاكر الرسمية للنسخ الأخيرة التي أُقيمت في السعودية من نحو 25 دولارًا لأرخص مقاعد نصف النهائي، ونحو 47 دولارًا للنهائي، وارتفعت كثيرًا للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية ومقاعد كبار الشخصيات.

تابع المواقع الرسمية للاتحاد الملكي الإسباني والأندية للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس السوبر الإسباني

ستكون هذه النسخة الـ43 من كأس السوبر الإسباني، وهي المسابقة السنوية التي يشارك فيها بطل ووصيف كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا من الموسم السابق. ومنذ عام 2020، تُقام على هيئة بطولة مصغرة تضم أربعة فرق، وستشهد نسخة 2027 إقامتها في تركيا للمرة الأولى.

يتوجه برشلونة إلى إسطنبول بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز. فقد أحرز النادي الكتالوني لقبه الـ16، معززًا رقمه القياسي، في يناير 2026، بعدما تغلب على ريال مدريد في النهائي بجدة ليحقق فوزه الثالث على منافسه في نهائي السوبر خلال أربع سنوات. ويشارك برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني، بينما يشارك ريال مدريد بصفته الوصيف.

ويأتي التغيير اللافت هذا العام من كأس ملك إسبانيا. فقد فاجأ ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد في نهائي 2026، وفاز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي ليحرز لقبه الرابع في الكأس، وحجز طرفا النهائي مقعديهما في إسطنبول. وبذلك، تُقام نسخة نادرة من السوبر دون أتلتيك بلباو أو فريق آخر أقل ترشيحًا، بل بمشاركة أربعة فرق قوية فقط.

وهناك جانب آخر مثير في قرعة نصف النهائي. فوفقًا لنظام البطولة، يواجه بطل كأس ملك إسبانيا وصيف الدوري، ما يمنح ريال سوسيداد فرصة لملاقاة ريال مدريد، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل إلى النهائي. ولا يزال نهائي الكلاسيكو ممكنًا، لكنه أبعد ما يكون عن المضمون للمرة الأولى منذ سنوات.

من يشارك في كأس السوبر الإسباني 2027؟

سبق للأندية الأربعة أن أحرزت اللقب. إليك الفرق المشاركة وسجلها في كأس السوبر الإسباني: