هل ما زلت ترغب في حضور أحد سباقات الجائزة الكبرى قبل إسدال الستار على موسم استثنائي للفورمولا 1؟ لا شيء يضاهي عيش اللحظة. حوّل تلك الرغبة إلى واقع في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، التي تُقام من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

تُقام جائزة المكسيك الكبرى، أو جائزة مكسيكو سيتي الكبرى كما تُعرف منذ عام 2021، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز منذ ظهورها الأول على روزنامة الفورمولا 1 عام 1963.

ورغم فترات انقطع خلالها تنظيم السباق، فقد أصبح الآن محطة ثابتة على روزنامة رياضة المحركات ووجهة تحظى بشعبية هائلة، تشتهر بجماهيرها الشغوفة وسباقاتها المثيرة.

سواء كنت من عشاق سباقات الفورمولا 1 المتحمسين أو تتابعها من حين إلى آخر، فمن المؤكد أن جائزة مكسيكو سيتي الكبرى ستمنحك تجربة حافلة بالإثارة. إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر السباق، بما في ذلك أسعارها وأماكن الحصول عليها.

متى تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى لعام 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع كاملة، من الجمعة 30 أكتوبر حتى الأحد 1 نوفمبر.

التاريخ الوقت المحلي الحلبة (الموقع) التذاكر الأحد 1 نوفمبر 2:00 ظهرًا (بتوقيت وسط أمريكا) أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز (مكسيكو سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 من عدة جهات. وتُطرح عبر بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة من الموقع الرسمي للبطولة، كما تتوفر عبر موقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز.

يرجى ملاحظة أن حلبة جائزة مكسيكو سيتي الكبرى مقسمة إلى مناطق مختلفة، يُميّز كلًا منها لون خاص. وللوصول إلى المنطقة المحددة في تذكرتك، يجب الدخول من البوابة المناسبة. وتضم كل منطقة مساحة مخصصة للجماهير تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق اللازمة.

فيما يلي نظرة عامة على المناطق المختلفة:

المنطقة المدرجات والأماكن الرئيسية أبرز أجزاء الحلبة التي يمكن رؤيتها أفضل بوابة للدخول الخضراء (فيردي) المدرجان 1 و2، نادي بادوك، نادي الأبطال ممر الصيانة، شبكة الانطلاق، المستقيم الرئيسي للانطلاق والنهاية البوابات 4 و6 و7 البرتقالية (نارانخا) المدرج 2A مرور السيارات بسرعة عالية على المستقيم الرئيسي (دخول عام) البوابة 8 الزرقاء (أزول) المدرجات 3 و3A و4 و5 و6 و6A منطقة الكبح عند المنعطف 1، ومنعطفات مويسيس سولانا المتعرجة (المنعطفات 1–3) البوابتان 9 و12 الصفراء (أماريّا) المدرجات 7 و9 و10 و11 مجموعة المنعطفات المتعرجة 4–6 عند نهاية منطقة استخدام نظام تقليل مقاومة الهواء الثانية البوابتان 13 و14 الرمادية (جريس) المدرج 14 (فورو سول سور) قسم الملعب، والمنعطفان 13–14، ومراسم التتويج بعد السباق البوابة 2 البنية (كافيه) المدرج 15 (فورو سول نورتي) قسم الملعب، والمنعطفات البطيئة، وأجواء حاشدة تشبه الحفلات الموسيقية البوابة 2

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

ضمان تسليم التذاكر: تحظى كل عملية شراء عبر ستب هاب بدعم برنامج «FanProtect» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لثلاثة أيام لجائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز بين 3,900 و30,500 بيزو مكسيكي (215 و1,678 دولارًا أمريكيًا)، بحسب المنطقة والقسم المخصص للجلوس. وتقتصر صلاحية كل تذكرة على منطقتها، ما يعني أنه لا يمكنك الانتقال إلى مناطق أخرى مميزة بألوان مختلفة بعد دخول الحلبة.

المدرج المنطقة في الحلبة الموقع وما يمكن مشاهدته التذاكر الرسمية لثلاثة أيام (بالبيزو المكسيكي) المدرجان 1 و2 الخضراء المستقيم الرئيسي، وممر الصيانة، ومجريات السباق عند شبكة الانطلاق 30,500 المدرج 10 الصفراء المنعطفات السريعة (المنعطفات من 4 إلى 6) 19,900 المدرج 11 الصفراء المنعطف 6 والاقتراب من منعطفات البحيرة المتعرجة 18,300 المدرجان 4 و5 الزرقاء منطقة الكبح الرئيسية ومجريات السباق عند المنعطفين 1 و2 15,000 المدرج 5A الزرقاء إطلالة من الداخل على مجموعة المنعطفات الافتتاحية من 1 إلى 3 13,900 المدرج 7 الصفراء مدخل مجموعة المنعطفين 4 و5 13,900 المدرج 6 الزرقاء منطقة التسارع عند الخروج من المنعطف 3 13,000 المدرج 12 الصفراء المقطع السريع عبر المنعطفات من 4 إلى 6 12,800 المدرج 9 الزرقاء التسارع على طول المستقيم الخلفي 12,400 المدرج 8 الزرقاء منتصف المستقيم الخلفي السريع 10,500 المدرج 14 (فورو سول سور) الرمادية داخل الملعب الشهير، والمنعطفات الأخيرة، ومنصة التتويج 10,000 المدرج 15 (فورو سول نورتي) البنية داخل الملعب الشهير، ومقطع المنعطفات المتعرجة البطيئة 10,000 المدرجان 3A و6B الزرقاء مدخل منطقة تشهد كثيرًا من التجاوزات / المستقيم الخلفي 9,900 المدرج 6A الزرقاء منطقة وقوف بتذاكر الدخول العام 7,000 المدرج 2A البرتقالية منطقة وقوف في منتصف مستقيم الصيانة / دخول عام محلي 3,900

باقات كبار الشخصيات والضيافة

إذا كنت تبحث عن خيارات تتجاوز المقاعد المعتادة في المدرجات، فإن باقات كبار الشخصيات الفاخرة توفر أطعمة مميزة ومشروبات مفتوحة وإمكانية دخول منطقة الفرق:

نادي الأبطال : يقع بمحاذاة المستقيم الرئيسي مباشرة، وتبدأ أسعاره من نحو 5,600 دولار أمريكي. وتشمل الباقة مقعدًا محجوزًا في المدرج، والدخول إلى صالة الضيافة، وجولات بصحبة مرشد في منطقة الفرق.

نادي بادوك للفورمولا 1 : فئة الضيافة الأكثر فخامة، وتقع إما فوق مبنى ممر الصيانة أو في المستوى الثاني من ملعب فورو سول، وتبدأ أسعارها من نحو 9,600 دولار أمريكي.

تابع موقعي الفورمولا 1 وأوتودرومو هيرمانوس رودريجيز الرسميين مع اقتراب موعد السباق للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتصفيات وسباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة الوقت المحلي (توقيت وسط أمريكا) الجمعة 30 أكتوبر التجارب الأولى 12:30 الجمعة 30 أكتوبر التجارب الثانية 16:00 السبت 31 أكتوبر التجارب الثالثة 11:30 السبت 31 أكتوبر التصفيات 15:00 الأحد 1 نوفمبر السباق 14:00

أين تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز، كما جرت العادة دائمًا، وإن كانت الحلبة تُعرف باسم ماجدالينا ميكسيوكا قبل عام 1979.

افتُتحت الحلبة للمرة الأولى عام 1959، وما زال مسارها الحالي يتبع إلى حد كبير تخطيط الحلبة الأصلي. لكن المسار الحديث، الذي يبلغ طوله نحو 4.3 كيلومترات، يمر عبر ملعب بيسبول سابق، ليشكّل أحد أروع المشاهد على روزنامة الفورمولا 1.

تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز على ارتفاع يزيد على 2,200 متر فوق سطح البحر، ما يجعل سباق الجائزة الكبرى تجربة مرهقة للسائقين. ولدى فرق الفورمولا 1 أيضًا الكثير لتفكر فيه، إذ يؤثر الهواء منخفض الكثافة في أداء المحركات والديناميكا الهوائية.

يحمل فالتيري بوتاس الرقم القياسي للفة بزمن قدره 1:17.774. وسجّل هذا الزمن خلال نسخة السباق لعام 2021، التي فاز بها ماكس فيرستابن.

كيفية الوصول إلى جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1

أقرب مطار إلى حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز هو مطار بينيتو خواريز الدولي، المعروف أيضًا باسم مطار مكسيكو سيتي الدولي. ويقع على بُعد نحو 10 كيلومترات شرق الحلبة.

استئجار سيارة:

توجد في مباني الركاب بمطار بينيتو خواريز الدولي عدة شركات لتأجير السيارات يسهل الوصول إليها، منها أفيس وبادجت وهيرتز.

سيارات الأجرة وخدمات طلب الرحلات:

تتوفر للمسافرين في مكسيكو سيتي خيارات عدة للتنقل براحة في أنحاء المدينة باستخدام سيارات الأجرة وخدمات طلب الرحلات، ومن أبرزها أوبر وديدي وسيارات الأجرة العادية (سيتيو دي تاكسيس أو تاكسي ليبري).

النقل العام:

للوصول من مطار بينيتو خواريز الدولي إلى وسط مكسيكو سيتي باستخدام النقل العام، تتوفر لك عدة خيارات، منها المترو والمتروباص. وتنظم حلبة مكسيكو سيتي أيضًا خدمة «Ticket2ride»، وهي حافلات تنقل الركاب من مواقع محددة إلى الحلبة وتعيدهم منها.

ماذا تتوقع من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت جائزة المكسيك الكبرى إحدى أبرز محطات العصر الذهبي للفورمولا 1، إذ جذبت حشودًا هائلة وقدمت سباقات مشوقة. ومن العوامل التي أسهمت في عودة شعبيتها وازدهارها مؤخرًا نجاح السائق المكسيكي سيرخيو بيريز، الذي حل وصيفًا لماكس فيرستابن في بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023، وأنهى 11 عامًا متتاليًا ضمن العشرة الأوائل في ترتيب السائقين (2014–2024). ويعود هذا العام بسيارة كاديلاك بعد غيابه عن موسم 2025.

المكسيكي الآخر الوحيد الذي حقق فوزًا في أحد سباقات الفورمولا 1 هو بيدرو رودريجيز عام 1970. وتوفي للأسف بعد عام إثر حادث خلال سباق، لكن إرثه لا يزال حاضرًا، إذ أُعيدت تسمية حلبة مكسيكو سيتي تكريمًا له ولشقيقه ريكاردو، الذي كان أيضًا سائقًا سابقًا في الفورمولا 1، عام 1979.

تُعد حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز رائعة، وينبغي لعشاق الفورمولا 1 زيارتها ومشاهدة السباق فيها مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وتقع الحلبة في قلب عاصمة المكسيك، وتتميز بمستقيمها الرئيسي الهائل الذي يمتد لمسافة 1.2 كيلومتر، وهو من أطول المستقيمات على روزنامة الفورمولا 1، حيث يمكن لسيارات الفورمولا 1 الحديثة بلوغ سرعة تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة. ومن أبرز معالمها أيضًا قسم ملعب فورو سول، حيث تمر السيارات بين المدرجات المحيطة بها.

هيمن لاندو نوريس على جائزة مكسيكو سيتي الكبرى لعام 2025، ودفعته النتيجة إلى صدارة بطولة السائقين. وأنهى سائق مكلارين السباق متقدمًا بأكثر من 30 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد بول. فهل نشهد نسخة مثيرة أخرى هذه المرة؟ لا تتأخر إذا أردت الانضمام إلى الحشود في واحد من أكثر أيام الرياضة المكسيكية رسوخًا في الذاكرة.



