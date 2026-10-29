هل ما زلت ترغب في حضور أحد سباقات الجائزة الكبرى قبل إسدال الستار على موسم استثنائي من الفورمولا 1؟ لا شيء يضاهي عيش التجربة بنفسك. يمكنك تحقيق ذلك في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، التي تُقام من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

أُقيم سباق جائزة المكسيك الكبرى، المعروف باسم جائزة مكسيكو سيتي الكبرى منذ عام 2021، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز منذ ظهوره الأول على جدول الفورمولا 1 عام 1963.

ورغم فترات غاب فيها السباق عن الجدول، فقد أصبح الآن حدثًا ثابتًا في روزنامة رياضة المحركات، ويحظى موقعه بشعبية هائلة بفضل جماهيره الشغوفة وسباقاته المثيرة.

سواء كنت من أشد عشاق سباقات الفورمولا 1 أو تتابعها من حين إلى آخر، فمن المؤكد أن جائزة مكسيكو سيتي الكبرى ستكون تجربة مثيرة. إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر السباق، بما في ذلك أسعارها وأماكن شرائها.

متى تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى لعام 2026 طوال عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 30 أكتوبر حتى الأحد 1 نوفمبر.

التاريخ الوقت المحلي الحلبة والموقع التذاكر الأحد 1 نوفمبر الساعة 14:00 بتوقيت وسط أمريكا القياسي أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز (مكسيكو سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 من عدة جهات. وتُطرح التذاكر عبر بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة من الموقع الرسمي للبطولة، كما تتوفر عبر موقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز.

يرجى الانتباه إلى أن حلبة جائزة مكسيكو سيتي الكبرى مقسمة إلى مناطق مختلفة، تتميز كل منها بلون خاص. وللوصول إلى المنطقة المحددة في تذكرتك، يجب الدخول من البوابة المناسبة. وتضم كل منطقة مساحة مخصصة للجماهير تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق اللازمة.

فيما يلي نظرة عامة على المناطق المختلفة:

المنطقة المدرجات والأماكن الرئيسية أبرز أجزاء الحلبة التي يمكن رؤيتها أنسب بوابة للدخول الخضراء (فيردي) المدرجان 1 و2، بادوك كلوب، تشامبيونز كلوب ممر الصيانة، وشبكة الانطلاق، والمستقيم الرئيسي الذي يضم خطي الانطلاق والنهاية البوابات 4 و6 و7 البرتقالية (نارانخا) المدرج 2A مرور السيارات بسرعة عالية على المستقيم الرئيسي (الدخول العام) البوابة 8 الزرقاء (أزول) المدرجات 3 و3A و4 و5 و6 و6A منطقة الكبح عند المنعطف 1، ومنعطفات مويسيس سولانا المتتابعة على شكل حرف S (المنعطفات 1–3) البوابتان 9 و12 الصفراء (أماريّا) المدرجات 7 و9 و10 و11 مجموعة المنعطفات المتعرجة من 4 إلى 6 عند نهاية منطقة تفعيل نظام تقليل مقاومة الهواء الثانية البوابتان 13 و14 الرمادية (جريس) المدرج 14 (فورو سول سور) قسم الاستاد، والمنعطفان 13 و14، ومراسم التتويج بعد السباق البوابة 2 البنية (كافيه) المدرج 15 (فورو سول نورتي) قسم الاستاد، والمنعطفات البطيئة، وأجواء حاشدة تشبه الحفلات الموسيقية الكبرى البوابة 2

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظة الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub.

تسليم مضمون للتذاكر: تحظى كل عملية شراء عبر StubHub بدعم برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية تذاكرهم ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لثلاثة أيام لسباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز بين 3,900 و30,500 بيزو مكسيكي (215 و1,678 دولارًا أمريكيًا)، بحسب المنطقة وقسم الجلوس. وتقتصر صلاحية كل تذكرة على منطقتها، ما يعني أنه لا يمكنك الانتقال إلى مناطق أخرى مميزة بألوان مختلفة بعد دخول الحلبة.

المدرج منطقة الحلبة الموقع ونوع الإطلالة سعر التذكرة الرسمية لثلاثة أيام (بالبيزو المكسيكي) جرادا 1 و2 الخضراء المستقيم الرئيسي، وممر الصيانة، ومجريات السباق عند شبكة الانطلاق 30,500 جرادا 10 الصفراء منعطفات عالية السرعة (المنعطفات من 4 إلى 6) 19,900 جرادا 11 الصفراء المنعطف 6 والاقتراب من منعطفات البحيرة المتتابعة على شكل حرف S 18,300 جرادا 4 و5 الزرقاء منطقة كبح رئيسية ومجريات السباق عند المنعطفين 1 و2 15,000 جرادا 5A الزرقاء إطلالة من الداخل على مجموعة المنعطفات الافتتاحية من 1 إلى 3 13,900 جرادا 7 الصفراء مدخل مجموعة المنعطفين 4 و5 13,900 جرادا 6 الزرقاء منطقة التسارع بعد الخروج من المنعطف 3 13,000 جرادا 12 الصفراء مقطع السرعة عبر المنعطفات من 4 إلى 6 12,800 جرادا 9 الزرقاء التسارع على المستقيم الخلفي 12,400 جرادا 8 الزرقاء منتصف المستقيم الخلفي عالي السرعة 10,500 جرادا 14 (فورو سول سور) الرمادية داخل الاستاد الشهير، مع إطلالة على المنعطفات الأخيرة ومنصة التتويج 10,000 جرادا 15 (فورو سول نورتي) البنية داخل الاستاد الشهير، مع إطلالة على مقطع المنعطفات البطيئة المتتابعة 10,000 جرادا 3A و6B الزرقاء مدخل منطقة تكثر فيها التجاوزات / المستقيم الخلفي 9,900 جرادا 6A الزرقاء منطقة وقوف للدخول العام 7,000 جرادا 2A البرتقالية منطقة وقوف في منتصف مستقيم الصيانة / دخول عام محلي 3,900

باقات كبار الشخصيات والضيافة

إذا كنت تبحث عن خيارات تتجاوز مقاعد المدرجات المعتادة، فتقدم باقات كبار الشخصيات الفاخرة طعامًا مميزًا ومشروبات متاحة دون حد، إلى جانب إمكانية دخول منطقة البادوك:

تشامبيونز كلوب : يقع بمحاذاة المستقيم الرئيسي مباشرة، وتبدأ أسعاره من نحو 5,600 دولار أمريكي. وتشمل الباقة مقعدًا محجوزًا في المدرج، ودخول صالة الضيافة، وجولات إرشادية في منطقة البادوك.

: يقع بمحاذاة المستقيم الرئيسي مباشرة، وتبدأ أسعاره من نحو 5,600 دولار أمريكي. وتشمل الباقة مقعدًا محجوزًا في المدرج، ودخول صالة الضيافة، وجولات إرشادية في منطقة البادوك. إف 1 بادوك كلوب: الخيار الأفخم، ويقع إما فوق مبنى الصيانة أو في المستوى الثاني من استاد فورو سول، وتبدأ أسعاره من نحو 9,600 دولار أمريكي.

تابع موقعي الفورمولا 1 وأوتودرومو هيرمانوس رودريجيز الرسميين عند اقتراب موعد السباق للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل StubHub للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتصفيات التأهيلية والسباق نفسه على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة الوقت المحلي (توقيت وسط أمريكا القياسي) الجمعة 30 أكتوبر التجارب الحرة الأولى 12:30 الجمعة 30 أكتوبر التجارب الحرة الثانية 16:00 السبت 31 أكتوبر التجارب الحرة الثالثة 11:30 السبت 31 أكتوبر التصفيات التأهيلية 15:00 الأحد 1 نوفمبر السباق 14:00

أين تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز، كما كانت الحال دائمًا، وإن كانت الحلبة تُعرف باسم ماجدالينا ميشهوكا قبل عام 1979.

افتُتحت الحلبة لأول مرة عام 1959، ولا يزال مسارها الحالي يتبع إلى حد كبير مخطط الحلبة الأصلية. لكن التصميم الحديث، الذي يبلغ طوله نحو 4.3 كيلومترات، يمر عبر استاد سابق للبيسبول، ما يوفر أحد أكثر المشاهد تميزًا في موسم الفورمولا 1.

تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز على ارتفاع يزيد على 2200 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يجعل السباق تجربة شاقة للسائقين من حيث التنفس. ولدى فرق الفورمولا 1 الكثير لتفكر فيه أيضًا، إذ يؤثر انخفاض كثافة الهواء في أداء المحركات والديناميكا الهوائية.

يحمل فالتيري بوتاس الرقم القياسي للفة بزمن قدره 1:17.774 دقيقة. وسجل هذا الزمن خلال نسخة 2021 من السباق، التي فاز بها ماكس فيرستابن.

كيفية الوصول إلى جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1

أقرب مطار إلى حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز هو مطار بينيتو خواريز الدولي، المعروف أيضًا باسم مطار مكسيكو سيتي الدولي. ويقع على بُعد نحو 10 كيلومترات شرق الحلبة.

استئجار سيارة:

توجد في مباني مطار بينيتو خواريز الدولي عدة شركات لتأجير السيارات، من بينها أفيس وبادجت وهيرتز.

سيارات الأجرة وخدمات طلب الرحلات:

تتوفر للمسافرين في مكسيكو سيتي عدة خيارات للتنقل براحة باستخدام سيارات الأجرة وخدمات طلب الرحلات، ومن أشهرها أوبر وديدي وسيارات الأجرة العادية (سيتيو دي تاكسيس أو تاكسي ليبري).

وسائل النقل العام:

للوصول من مطار بينيتو خواريز الدولي إلى وسط مكسيكو سيتي باستخدام وسائل النقل العام، تتوفر عدة خيارات، منها المترو والمتروباص. وتنظم حلبة مكسيكو سيتي أيضًا خدمة Ticket2ride، وهي حافلات تنقل الركاب من مواقع محددة إلى الحلبة وتعيدهم منها.

ماذا تتوقع من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت جائزة المكسيك الكبرى من أبرز سباقات العصر الذهبي للفورمولا 1، إذ جذبت حشودًا هائلة وقدمت منافسات مثيرة. وكان نجاح السائق المكسيكي سيرجيو بيريز أحد عوامل عودة السباق مؤخرًا إلى شعبيته وازدهاره؛ فقد حل وصيفًا لماكس فيرستابن في بطولة الفورمولا 1 لعام 2023، وأنهى بطولة السائقين ضمن المراكز العشرة الأولى في أحد عشر عامًا متتاليًا (2014–2024). ويعود هذا العام بسيارته كاديلاك بعد غيابه عن موسم 2025.

كان بيدرو رودريجيز المكسيكي الآخر الوحيد الذي حقق فوزًا في سباق للفورمولا 1، وذلك عام 1970. وتوفي للأسف بعد عام إثر حادث خلال أحد السباقات، لكن إرثه لا يزال حاضرًا، إذ أُعيدت تسمية حلبة مكسيكو سيتي عام 1979 تكريمًا له ولشقيقه ريكاردو، الذي كان أيضًا سائقًا سابقًا في الفورمولا 1.

حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز رائعة، وهي من الحلبات التي ينبغي لعشاق الفورمولا 1 زيارتها مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وتقع الحلبة في قلب العاصمة المكسيكية، وتتميز بمستقيمها الرئيسي الضخم البالغ طوله 1.2 كيلومتر، وهو من أطول المستقيمات في موسم الفورمولا 1، ويمكن لسيارات الفورمولا 1 الحديثة أن تبلغ عليه سرعة تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة. ومن معالمها البارزة أيضًا قسم استاد فورو سول، حيث تمر السيارات بين مدرجات تحيط بالمسار.

هيمن لاندو نوريس على جائزة مكسيكو سيتي الكبرى لعام 2025، ودفعته النتيجة إلى صدارة بطولة السائقين. وأنهى سائق مكلارين السباق متقدمًا بأكثر من 30 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد بول. فهل نشهد نسخة مثيرة أخرى هذه المرة؟ لا تتردد إذا أردت الانضمام إلى الحشود في أحد أكثر الأيام رسوخًا في ذاكرة الرياضة المكسيكية.