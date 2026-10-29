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كيفية شراء تذاكر بطولة العالم لكأس المربين 2026: معلومات عن مضمار كينلاند، وجدول السباقات، وأسعار التذاكر والمزيد

تسوّق مع جول

يستعد مجتمع سباقات الخيل للتوافد إلى كنتاكي، وإليك كيف يمكنك الانضمام إليهم هناك

ستتجه أنظار عشاق الخيل في أنحاء العالم إلى مضمار كينلاند في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، حيث تُقام النسخة السنوية الثالثة والأربعون من بطولة كأس المربين العالمية على مدى يومين، 30 و31 أكتوبر.

لا تفوّت فرصة حضور إحدى أبرز فعاليات روزنامة سباقات الخيل العالمية، واحجز تذاكرك اليوم.

رغم أن الحصان الياباني فوريفر يونغ تصدّر العناوين قبل اثني عشر شهرًا، عندما حقق فوزًا تاريخيًا في السباق الأبرز، كأس المربين الكلاسيكي، فإن كلًا من السباقات الأربعة عشر من الفئة الأولى، التي تُقام على مدار اليومين، يحمل إثارة تُبقي الحضور الغفير في المضمار متحمسًا طوال الحدث.

ولا تقل الفعاليات التي تسبق يومَي السباقات المرتقبين إثارةً عن منافسات الخيل نفسها. إذ يستضيف مختلف أنحاء ليكسينغتون مهرجان كأس المربين بدءًا من يوم الاثنين 25 أكتوبر، مع فعاليات تتمحور حول الخيل وعروض ترفيهية حية واحتفالات.

يقدّم لكم جول أحدث المعلومات عن تذاكر كأس المربين 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام كأس المربين 2026؟

تُقام بطولة كأس المربين العالمية 2026 يومَي الجمعة 30 أكتوبر والسبت 31 أكتوبر. ويستضيف مضمار كينلاند في ليكسينغتون الحدث للمرة الرابعة هذا العام، بعدما استضافه سابقًا في أعوام 2015 و2020 و2022.

كيفية شراء تذاكر كأس المربين 2026

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة كأس المربين العالمية 2026 في كينلاند للجمهور لأول مرة في 21 أبريل 2026. وكان بالإمكان شراؤها عبر الإنترنت مباشرةً من خلال مركز تذاكر كأس المربين، أو عبر سيت جيك، المزوّد الرسمي للتذاكر، أو هاتفيًا بالاتصال بمكتب التذاكر.

يجب شراء جميع تذاكر كأس المربين 2026 مسبقًا، إذ لن تُباع أي تذاكر في مضمار كينلاند. ويقتصر الحضور على 43,000 شخص يوميًا. وأصبحت التذاكر المتاحة محدودة للغاية، بعدما نفدت بالفعل تذاكر العديد من أقسام المدرجات وأماكن تناول الطعام، ولم يتبقَّ في الغالب سوى تذاكر الدخول العام بجانب المضمار وباقات السفر.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة شراؤها أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ يشمل برنامج «فان بروتكت» الذي توفره المنصة كل عملية شراء عبر ستاب هاب، ليطمئن المشترون إلى صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس المربين 2026؟

تراوحت الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة كأس المربين العالمية 2026 في كينلاند بين 85 دولارًا لتذكرة دخول عام ليوم واحد و2,465 دولارًا لباقات مميزة شاملة لتناول الطعام على مدى يومين.

فيما يلي تفصيل الأسعار الرسمية بحسب نوع التذكرة والقسم ومدتها:

نوع التذكرة أو الباقة

سعر الجمعة

سعر السبت

سعر اليومين

دخول عام بجانب المضمار

85 دولارًا

159 دولارًا

244 دولارًا

دخول عام إلى مبنى النادي

212 دولارًا

477 دولارًا

689 دولارًا

مقاعد محجوزة على الطاولات

186 دولارًا

371 دولارًا

557 دولارًا

مقاعد محجوزة في المدرجات

265 دولارًا

477 دولارًا

742 دولارًا

مقاعد محجوزة في مبنى النادي

غير متاح

غير متاح

1,166 دولارًا

مقصورات المدرجات ومقصورات اللوج

غير متاح

غير متاح

من 1,590 دولارًا للمقعد

مقصورات مبنى النادي

غير متاح

غير متاح

من 1,802 دولار للمقعد

جناح المبيعات

398 دولارًا

530 دولارًا

928 دولارًا

قاعة إكويستريان لتناول الطعام

583 دولارًا

795 دولارًا

1,378 دولارًا

شاليه المنعطف الأول

غير متاح

غير متاح

1,961 دولارًا

باقة تناول الطعام المميزة في مبنى النادي

غير متاح

غير متاح

2,465 دولارًا

تابع الموقع الرسمي لكأس المربين مع اقتراب موعد الحدث للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول سباقات كأس المربين 2026؟

يُقام 14 سباقًا إجمالًا خلال يومَي كأس المربين. وتشهد الجمعة 30 أكتوبر خمسة سباقات للبطولة مخصصة للخيول الناشئة. وفي اليوم التالي، السبت 31 أكتوبر، تُقام تسعة سباقات أخرى، أبرزها كأس المربين الكلاسيكي الذي تبلغ جائزته 7 ملايين دولار. إليك تفاصيل كل سباق، وجميع المواعيد بالتوقيت الشرقي المحلي:

الجمعة 30 أكتوبر

يتضمن جدول الجمعة سباقات تمهيدية تبدأ الساعة 11:55 صباحًا، مثل ذا هيدلي، وثوروبريد أفتركير ألاينس ستيكس، وسباقات الأهلية، قبل انطلاق سباقات بطولة الخيول الناشئة الرئيسية من الفئة الأولى:

  • 2:55 مساءً: كأس المربين لسباق السرعة للخيول الناشئة على العشب
  • 3:35 مساءً: كأس المربين للمهرات الناشئة
  • 4:15 مساءً: كأس المربين للمهرات الناشئة على العشب
  • 4:55 مساءً: كأس المربين للخيول الناشئة
  • 5:35 مساءً: كأس المربين للخيول الناشئة على العشب

السبت 31 أكتوبر

يشهد السبت تسع فئات من البطولة العالمية للخيول الأكبر سنًا ونخبة الخيول البالغة ثلاثة أعوام، ويُختتم بكأس المربين الكلاسيكي المرموق. ويبدأ اليوم صباحًا بسباقات تمهيدية للخيول التي لم تحقق فوزها الأول وسباقات الأهلية، اعتبارًا من الساعة 11:15 صباحًا، قبل انطلاق سباقات الفئة الأولى الأبرز وفق الجدول التالي:

  • 1:10 ظهرًا: كأس المربين لسباق الميل على المضمار الترابي
  • 1:48 ظهرًا: كأس المربين لسباق السرعة على العشب
  • 2:26 مساءً: كأس المربين لسباق السرعة
  • 3:04 مساءً: كأس المربين للمهرات والأفراس على العشب
  • 3:42 مساءً: كأس المربين لسباق السرعة للمهرات والأفراس
  • 4:20 مساءً: كأس المربين لسباق الميل
  • 4:48 مساءً: كأس المربين للإناث
  • 5:36 مساءً: كأس المربين على العشب
  • 6:16 مساءً: كأس المربين الكلاسيكي

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مضمار كينلاند

يُعد مضمار كينلاند، الذي فتح أبوابه لأول مرة عام 1936، أحد أبرز معالم سباقات الخيول الأصيلة الأمريكية. ويقع في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، في قلب منطقة بلوجراس. ويعمل كينلاند وفق نموذج فريد غير ربحي، تُعاد بموجبه استثمارات عائدات السباقات والمزادات مباشرةً في قطاع الخيل والجمعيات الخيرية المحلية.

وصُنّف معلمًا تاريخيًا وطنيًا عام 1986، وهو يجمع بين كونه مضمار سباقات من النخبة وأكبر دار مزادات للخيول الأصيلة في العالم.

لحظات لا تُنسى في كينلاند

  • زيارة الملكة إليزابيث الثانية (1984): زارت الملكة إليزابيث الثانية كينلاند لمشاهدة النسخة الأولى من سباق ستيكس أُنشئ تكريمًا لها، وهو «كأس تحدي الملكة إليزابيث الثانية». وأنشأ كينلاند منطقة مخصصة لتكريم الفائزين بجانب المضمار خصيصًا لزيارتها.
  • إنجاز «جراند سلام» لأمريكان فارواه (2015): استضاف كينلاند بطولة كأس المربين العالمية المرموقة لأول مرة عام 2015. وفي السباق الأخير من مسيرته، هيمن أمريكان فارواه، أحد أساطير التاج الثلاثي، على كأس المربين الكلاسيكي، محطمًا الرقم القياسي للمضمار، ليصبح أول حصان في التاريخ يحقق ما يُعرف على نحو غير رسمي بـ«جراند سلام» السباقات.
  • مزادات حطمت الأرقام القياسية: تحظى مزادات الخيل في كينلاند بمكانة بارزة. وقد مرّ أكثر من 20 حصانًا فائزًا بسباق كنتاكي ديربي، من بينهم جاستيفاي بطل التاج الثلاثي، عبر حلبة مزادات كينلاند. وفي عام 1985، بيع حصان عمره عام واحد مقابل 13.1 مليون دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا استمر لعقود. ويواصل مزاد سبتمبر للخيول البالغة عامًا واحدًا تحطيم الأرقام القياسية في القطاع، بعدما حقق رقمًا غير مسبوق بلغ 536.7 مليون دولار.

مضمار هوليوود المفضل: بفضل طابعه الكلاسيكي الذي لا يزول، ومسطحاته العشبية المعتنى بها، ومبانيه الشهيرة المشيدة من الحجر الجيري، استُخدم كينلاند على نطاق واسع موقعًا للتصوير. واشتهر بظهوره بديلًا عن مضامير تاريخية أخرى في أفلام سينمائية كبرى مثل سيبيسكيت (2003)، ودريمر (2005)، وسيكريتاريات (2010).

أحدث الفائزين بكأس المربين الكلاسيكي

العام

الحصان الفائز

المدرب الفائز

الفارس الفائز

المضمار

2025

فوريفر يونغ

يوشيتو ياهاغي

ريوسي ساكاي

ديل مار

2024

سييرا ليون

تشاد سي. براون

فلافيان برات

ديل مار

2023

وايت أباريو

ريتشارد دوترو جونيور

إيراد أورتيز جونيور

سانتا أنيتا

2022

فلايتلاين

جون دبليو. سادلر

فلافيان برات

كينلاند

2021

نيكس جو

براد إتش. كوكس

جويل روزاريو

ديل مار

2020

أوثنتيك

بوب بافرت

جون آر. فيلاسكيز

كينلاند

2019

فينو روسو

تود بليتشر

إيراد أورتيز جونيور

سانتا أنيتا

2018

أكسيليريت

جون سادلر

جويل روزاريو

تشرشل داونز

2017

غان رانر

ستيفن أسموسن

فلوران جيرو

ديل مار

2016

أروغيت

بوب بافرت

مايك سميث

سانتا أنيتا

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