تقترب النسخة الأولى من بطولة الأمم للرجبي من خاتمة مثيرة، مع إقامة عطلة نهاية الأسبوع التاريخية للنهائيات، الأولى من نوعها، في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، من الجمعة إلى الأحد، على ملعب أليانز في تويكنهام.

سيكون الطلب مرتفعًا، لذا لا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفردة، معتمدةً ترتيبًا في دوري تتسم منافساته بأهمية كبيرة، وقد قسمت اثني عشر من أقوى منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن المركز الذي ينهي فيه كل منتخب من المنتخبات الاثني عشر مرحلة المجموعات، فإن جميعها ستخوض مباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات. ويقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة الأمم 2026، تُقام «عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات» من الجمعة 27 نوفمبر إلى الأحد 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى بين جنوب إفريقيا وفرنسا، التي ستحدد بطل البطولة، يوم الأحد 29 نوفمبر في الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

التاريخ والتوقيت المحلي المركز والمباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز 11: فيجي ضد إيطاليا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: أيرلندا ضد أستراليا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: ويلز ضد اليابان التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: اسكتلندا ضد الأرجنتين التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: جنوب إفريقيا ضد فرنسا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز في تويكنهام مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا بحسب نوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي السندات : بدأت أولى فترات الشراء على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: بدأت أولى فترات الشراء على الإطلاق للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية الأسبوع للنهائيات: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

وإذا كنت تسعى إلى حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026؟

بالنسبة إلى أيام المباريات التي تضم مواجهتين لكل يوم، وباقات الحضور لعدة أيام خلال «عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات»، تأتي فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات الحضور لعدة أيام، تشمل يومين أو 3 أيام: تقدم خصومات تتدرج من 10% إلى 15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لمدة 3 أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الوطنية للمنتخبات مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026

في رياضة الرجبي، يُطلق اسم «الضيافة» على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

قد تقتصر هذه التجارب على دخول الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل خيارات متنوعة لتناول الطعام، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات المشاركة.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك عبر مواقع المنتخبات المشاركة. مقدمو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا توزيع الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، مقسمة إلى مجموعتين جغرافيتين من ستة منتخبات. وفيما يلي ترتيبها بعد انتهاء مرحلة المجموعات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي (نقاط مرحلة المجموعات) منتخبات نصف الكرة الجنوبي (نقاط مرحلة المجموعات) فرنسا (26 نقطة) جنوب إفريقيا (22 نقطة، فارق النقاط +135) إنجلترا (25 نقطة) نيوزيلندا (22 نقطة، فارق النقاط +41) أيرلندا (24 نقطة) أستراليا (14 نقطة) اسكتلندا (20 نقطة) الأرجنتين (11 نقطة) ويلز (17 نقطة) اليابان (5 نقاط) إيطاليا (نقطتان) فيجي (4 نقاط)

ما نظام منافسات بطولة الأمم للرجبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلسلة مباريات أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو، وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4 إلى 6): أُقيمت في نوفمبر. وينعكس نظام السفر، فتتجه منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة الأخرى، تُسجل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست في جدول ترتيب يعتمد على أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية الأسبوع للنهائيات

تُقام المرحلة الختامية الحاسمة على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

يسافر كل منتخب إلى لندن لخوض مباراة نهائية لتحديد مركزه أمام المنتخب الذي احتل المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.