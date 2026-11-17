تقترب النسخة الأولى من بطولة الأمم للرجبي من ختامها المثير، إذ تُقام عطلة نهاية أسبوع النهائيات التاريخية، الأولى من نوعها، من الجمعة 27 إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز بتويكنهام.

سيكون الطلب مرتفعًا، لذا لا تتأخر واحجز تذاكرك اليوم.

تحل البطولة الجديدة محل المباريات الودية المنفردة بترتيب تنافسي في مجموعات البطولة، وتُقسّم اثني عشر من أقوى منتخبات الرجبي في العالم إلى مجموعتين جغرافيتين.

بغض النظر عن مركز كل واحد من المنتخبات الاثني عشر في مرحلة المجموعات، ستشارك جميعها في عطلة نهاية أسبوع النهائيات. يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة الأمم للرجبي 2026، تُقام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» من الجمعة 27 إلى الأحد 29 نوفمبر في ملعب أليانز بتويكنهام في لندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر، الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026

تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكيت ماستر.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة وفترات البيع المبكر المختلفة:

البيع المبكر للأندية وحاملي سندات حق الحصول على التذاكر : فُتحت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي تلك السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي تلك السندات والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى في ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تخضع كل عملية شراء عبر ستاب هاب لبرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026؟

تُحدَّد فئات الأسعار الرسمية لأيام المباريات التي يشهد كل منها مواجهتين (وباقات التذاكر متعددة الأيام) خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر متعددة الأيام (تشمل يومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات تصاعدية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الوطنية للفرق عند اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

الباقات المميزة وتذاكر الضيافة لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026

في رجبي الاتحاد، تُطلق «الضيافة» على باقة راقية ليوم المباراة تقدم تجربة تتجاوز ما توفره التذكرة العادية.

قد تقتصر هذه التجارب على دخول صالات الاستقبال والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل خيارات متنوعة لتناول الطعام، من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

يمكن شراء الباقات والتذاكر الرسمية مباشرة عبر القنوات المعتمدة:

الحجز المباشر عبر الإنترنت : يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك مواقع الفرق المشاركة.

: يمكنك حجز الباقات عبر بوابة التذاكر الرسمية لبطولة الأمم، وكذلك مواقع الفرق المشاركة. مقدمو خدمات الضيافة الرسميون: يتولى وكيل الضيافة الحصري لملعب أليانز أيضًا تخصيص الباقات المميزة. ويمكنك الاطلاع على ما تتضمنه كل باقة وإتمام الحجز عبر موقع كيث براوز.

ما الفرق المشاركة في بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام بطولة الأمم للرجبي العالمية؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام منافس واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات من 1 إلى 3) : تُقام في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: تُقام في يوليو. وتسافر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات من 4 إلى 6): تُقام في نوفمبر. وينعكس ترتيب الاستضافة، فتسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة الأخرى، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في ترتيب يستند إلى أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تُقام ذروة البطولة في ملعب أليانز بتويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في أواخر نوفمبر.

يسافر كل منتخب إلى لندن لخوض مباراة لتحديد مركزه النهائي أمام المنتخب الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.