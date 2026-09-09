احجز تذاكر الدوري السعودي للمحترفين:

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القائمة الكاملة لمباريات الأسبوع السادس المقبل

إليك جميع المباريات المقررة حاليًا عبر الأسبوعين المقبلين من الموسم، وتشمل الأندية الـ18 كافة.

لاحظ أيضًا أن الاتحاد والأهلي يستضيفان المباريات أحيانًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل القديم في جدة إلى جانب ملعبهما الأساسي، ملعب الإنماء، لذا لا تتفاجأ إذا وجدت الملعبين مدرجين للنادي نفسه.

الأسبوع السادس

التاريخ المباراة الوقت بتوقيت السعودية (GMT +3hr) الملعب التذاكر الاثنين 7 سبتمبر 2026 الخليج ضد الرياض 8.30 مساءً ملعب الأمير محمد بن فهد التذاكر الاثنين 7 سبتمبر 2026 الهلال ضد نيوم SC 11.00 مساءً كينغدوم أرينا التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 الاتفاق ضد الفيصلي 8.30 مساءً ملعب نادي الاتفاق التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 الحزم ضد التعاون 8.55 مساءً ملعب نادي الحزم التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 الاتحاد ضد الفيحاء 11.00 مساءً ملعب الإنماء التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 القادسية ضد الأهلي 11.00 مساءً Mohammed التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الخلود ضد الشباب 8.55 مساءً ملعب نادي الحزم التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الفتح ضد Diriyah Club 11.00 مساءً Maydan Tamweel Al Oula التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 النصر ضد أبها 11.00 مساءً الأول بارك التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "الجدول/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات".

تقام أسابيع المباريات عادة على مدار ثلاثة أيام، ويُقام معظمها من الخميس إلى السبت تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، الجمعة والسبت، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

إضافة إلى ذلك، إذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد قبل الطرح الرسمي أو تأمل في اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى بائع التجزئة الثانوي StubHub، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكنك عادة الحصول على تذكرة أساسية لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين بسعر يتراوح بين 50 و100 ريال سعودي، ما يجعل الحضور في المتناول للمسافرين بمفردهم أو مجموعات المشجعين أو العائلات الشغوفة بكرة القدم.

لكن الفعاليات البارزة، خصوصًا التي تشمل فرقًا كروية شهيرة مثل الهلال أو النصر، تكون أكثر تكلفة، خاصة في مناطق المشاهدة المميزة.

هناك أيضًا خيار ثانوي لشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين عبر StubHub. وقد تتقلب الأسعار هناك صعودًا وهبوطًا مقارنة بالسعر المعلن للتذكرة، بحسب المباراة ومدى قرب موعدها، مع تذاكر تبدأ من 17 ريالًا سعوديًا.

ما الذي يجب معرفته عن الدوري السعودي للمحترفين 2026/27؟

قد يكون الدوري السعودي للمحترفين قد أُنشئ في عام 2007، لكن جذوره تعود إلى خمسينيات القرن الماضي ومسابقة دوري جلالة الملك. وقد توجت تسعة أندية مختلفة أبطالًا للسعودية إذا عدت إلى تلك الأيام المبكرة. ومع ذلك، منذ إعادة تسمية دوري الدرجة الأولى إلى الدوري السعودي للمحترفين، هيمنت ثلاثة أندية. فقد ذهبت 15 من أصل 18 لقبًا منذ 2007 إلى الهلال (8) والنصر (4) والاتحاد (3)، مع إنهاء النصر انتظارًا دام سبعة أعوام لاستعادة اللقب في نهاية موسم 2025/26 تحت قيادة خورخي خيسوس. ومنذ ذلك الحين، تولى أنجي بوستيكوجلو المسؤولية في حملة الدفاع عن لقب 2026/27.

النجاح يقود حتمًا إلى الشعبية، ولذلك ليس مستغربًا أن هذه الأندية الثلاثة، الاتحاد والهلال والنصر، إلى جانب الأهلي، تسجل أعلى معدلات حضور في الدوري. وفي الواقع، فهي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الحضور السنوي للدوري السعودي للمحترفين. كما أن هذه الأندية اجتذبت غالبية النجوم الأجانب الذين يمارسون كرة القدم في الشرق الأوسط.

كانت صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2022 هي الأبرز على الإطلاق في الدوري السعودي للمحترفين. عاش النصر لحظات مثالية، خصوصًا أن CR7 كان قد رفض سابقًا الانتقال إلى الجار المحلي والغريم اللدود الهلال. وقد أحدث وصول رونالدو ثورة في كرة القدم السعودية ككل، ومهد الطريق لانضمام عدد كبير من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ومع وجود أربعة من أندية الدوري السعودي للمحترفين الحالية في الرياض، الهلال والنصر والشباب والرياض، فإن رحلة محب الرياضة إلى العاصمة السعودية تعني كثيرًا حضور مباراة في الدوري خلال الإجازة. ومع أمثال كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وألكسندر ميتروفيتش، ونيمار، وجون دوران، وداروين نونيز، الذين لعبوا أو ما زالوا يلعبون للهلال والنصر، فليس من المستغرب أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعًا كلما خاض هذان الناديان مباراة.

قد تكون أندية الرياض قد هيمنت على الكرة السعودية في الماضي، لكن الاتحاد من مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر حافظ بتحدٍّ على مكانته على مر السنين، وهو أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد وفي آسيا عمومًا. ويود العديد من مشجعي كرة القدم مشاهدته على الطبيعة، خاصة عندما يملك كوكبة لامعة تضم كريم بنزيما، وموسى ديابي، وفابينيو.

ويحمل موسم 2026/27 أيضًا أهمية إضافية لكرة القدم السعودية ككل، إذ ستأخذ البطولة استراحة ممتدة في منتصف الموسم من 24 ديسمبر 2026 إلى 7 فبراير 2027 للسماح للسعودية باستضافة كأس آسيا 2027.