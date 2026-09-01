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كيفية شراء تذاكر الدوري التركي الممتاز 2026-27: المباريات المقبلة، الأسعار، معلومات الملاعب والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري التركي الممتاز
جلطة سراي
فنربخشه
بشكتاش
طرابزون سبور

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباريات الدوري التركي المقبلة في تركيا

لا يتوقف الدوري التركي الممتاز عن تقديم المتعة والإثارة. فالأجواء الكهربائية في أيام المباريات، والمواجهات الغزيرة بالأهداف، وسباقات اللقب المشوقة، ليست سوى بعض الأسباب الجذابة التي تدفع الجماهير إلى حجز تذاكر المباريات. ويمكنك حجز مقاعدك اليوم في بعض المباريات المرتقبة المقبلة.

ولزيادة حماس الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، أنفقت الأندية الكبرى بسخاء للتعاقد مع بعض من أبرز أسماء اللعبة.

أنفق فنربخشة 39 مليون يورو لضم ماسون غرينوود من مارسيليا، بينما حسم غلطة سراي الصراع مع أندية أوروبية أخرى لضم رافائيل لياو من ميلان مقابل 38 مليون يورو. لكن الصفقة الأبرز بطبيعة الحال كانت من نصيب طرابزون سبور، الذي نجح بشكل مدوٍ في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

توج غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة توالياً الموسم الماضي، وهو إنجاز حققه أيضاً بين 1997 و2000. ويتطلع فريق أوكان بوروك في إسطنبول الآن إلى حصد لقب خامس توالياً وتحقيق رقم قياسي. لكن عمالقة آخرين في كرة القدم التركية، مثل فنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور، سيكونون حريصين على إيقافه.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر الدوري التركي الممتاز، بما في ذلك جدول المباريات المقبلة، وأماكن شراء التذاكر، وأسعارها.

أبرز مباريات الدوري التركي الممتاز المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً)

المباراة

الموقع

التذاكر

الجمعة، 4 سبتمبر (8 مساءً)

إسطنبول باشاك شهير ضد غلطة سراي

ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول)

التذاكر

السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً)

فنربخشة ضد بشكتاش

ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول)

التذاكر

الأحد، 6 سبتمبر (8 مساءً)

طرابزون سبور ضد غينشليربيرليغي

مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون)

التذاكر

الجمعة، 11 سبتمبر (8 مساءً)

بشكتاش ضد أرضروم سبور

ملعب توبراش (إسطنبول)

التذاكر

الأحد، 13 سبتمبر (8 مساءً)

غلطة سراي ضد كوجالي سبور

مجمع علي سامي ين الرياضي - RAMS Park (إسطنبول)

التذاكر

الاثنين، 14 سبتمبر (8 مساءً)

غازي عنتاب ضد فنربخشة

ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب)

التذاكر

السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً)

إسطنبول باشاك شهير ضد غينشليربيرليغي

ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول)

التذاكر

السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً)

طرابزون سبور ضد غلطة سراي

مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون)

التذاكر

الأحد، 20 سبتمبر (5 مساءً)

فنربخشة ضد أيوب سبور

ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول)

التذاكر

الأحد، 20 سبتمبر (8 مساءً)

أميد ضد بشكتاش

ملعب ديار بكر (ديار بكر)

التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري التركي الممتاز

يمكن شراء تذاكر مباريات الدوري التركي الممتاز الرسمية عبر منصة التذاكر الإلكترونية المركزية Passo، أو عبر تطبيق Passo على الهاتف المحمول، وعادة ما تُطرح للبيع قبل 3 إلى 5 أيام فقط من كل جولة محددة.

وتفتح الأندية الكبيرة مثل غلطة سراي أو فنربخشة نوافذ بيع أولوية أولاً لأعضاء النادي أو لحاملي الفئات المميزة من بطاقات المشجعين.

ونظراً إلى القوانين الرياضية التركية الصارمة المصممة لمنع العنف وبيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، لا يمكنك ببساطة شراء تذكرة عادية، إذ يجب ربطها إلكترونياً ببطاقة هوية مشجع معتمدة.

وقبل شراء التذكرة، يجب أن يمتلك كل فرد سيحضر المباراة بطاقة Passo Taraftar سارية المفعول، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم Passolig. ولا يمكن استخدام بطاقة واحدة لإدخال عدة أشخاص إلى الملعب.

وللتقدم بطلب الحصول على البطاقة، يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لـ Passo Taraftar أو تنزيل تطبيق Passo على الهاتف المحمول. ويجب على المشجعين أو السياح الأجانب اختيار خيار جواز السفر الأجنبي، وإدخال بيانات جواز السفر، ورفع صورة واضحة للجواز.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري التركي الممتاز من السوق الثانوية أيضاً. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خياراً موثوقاً للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري التركي الممتاز؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات الدوري التركي الممتاز الرسمية عموماً بين 1.000 ليرة تركية و15.000 ليرة تركية (من 25 يورو إلى أكثر من 400 يورو)، لكنها تختلف بشكل كبير بحسب مكانة النادي المضيف، والمنافس، وفئة المقعد المختارة.

وتنقسم الأسعار بوضوح وفقاً للحدود التنافسية والجغرافية:

الأندية الكبرى: تبدأ أسعار المقاعد العادية في مباريات غلطة سراي على أرضه في RAMS Park، وفنربخشة في شوكرو ساراج أوغلو، وبشكتاش في ملعب توبراش، عادة من نحو 30 يورو إلى 150 يورو، بينما قد تقفز الأسعار في الديربيات المحلية الكبيرة إلى ما بين 100 و350 يورو أو أكثر.

أندية وسط الجدول والأندية الأناضولية: تقدم تلك الفرق الأصغر، التي تتخذ من خارج العاصمة إسطنبول مقراً لها، مثل قونيا سبور وغازي عنتاب وقاسم باشا، تذاكر بأسعار مناسبة للغاية، إذ تبدأ أسعار المقاعد العادية للبالغين غالباً من أقل من 20 يورو.

تابع البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على مزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ملاعب الدوري التركي الممتاز ومواقعه

النادي

الملعب والموقع

السعة

غلطة سراي

RAMS Park - مجمع علي سامي ين سبور (إسطنبول)

53,978

فنربخشة

شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول)

47,911

بشكتاش

ملعب توبراش (بشكتاش)

42,445

قونيا سبور

ملعب بلدية قونيا الكبرى (قونيا)

42,000

طرابزون سبور

Papara Park (طرابزون)

41,000

غازي عنتاب

ملعب غازي عنتاب (غازي عنتاب)

35,574

كوجالي سبور

ملعب كوجالي (إزميت)

34,829

سامسون سبور

ملعب سامسون 19 مايو (سامسون)

34,303

أميد

ملعب ديار بكر (ديار بكر)

33,000

أرضروم سبور

ملعب كاظم كارابكير (أرضروم)

21,374

غينشليربيرليغي

ملعب إريامان (أنقرة)

20,500

غوزتبه

ملعب غورسيل أكسل (إزمير)

19,713

إسطنبول باشاك شهير

ملعب باشاك شهير فاتح تريم (إسطنبول)

17,067

ريزة سبور

ملعب تشايكور ديدي (ريزة)

15,197

كوروم

ملعب مدينة كوروم (كوروم)

15,000

قاسم باشا

ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول)

13,797

أيوب سبور

ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول)

13,797

ألانيا سبور

ملعب ألانيا أوبا (ألانيا)

9,789


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