كيفية شراء تذاكر الدوري البرتغالي 2026/27: المباريات المقبلة، الأسعار، معلومات الملاعب والمزيد

حسم بورتو صراع «الثلاثة الكبار» في البرتغال الموسم الماضي، ليتوج بلقب الدوري البرتغالي الممتاز للمرة الـ31 في تاريخه. ومع رغبة كل من بنفيكا وسبورتنج CP في استعادة التاج، يبدو أننا على موعد مع موسم آخر مثير.

ورغم أن عملاقي لشبونة وبورتو يستحوذون عادة على النصيب الأكبر من عناوين كرة القدم البرتغالية، فإن هناك 15 ناديًا آخر في الدوري البرتغالي الممتاز يطمح إلى تحقيق خطوات إيجابية خلال الأشهر المقبلة، ويمكنك حجز تذاكر المباريات لمشاهدة أي منها مباشرة اليوم.

دع GOAL تقدم لك أحدث معلومات تذاكر الدوري البرتغالي الممتاز، بما في ذلك جدول المباريات المقبل، وأماكن شراء التذاكر، وأسعارها.

أبرز مباريات الدوري البرتغالي الممتاز المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الجمعة، 28 أغسطس (8.15 مساءً) ريو آفي ضد سبورتنج CP إستاديو دوس أركوس (فيلا دو كوندي) التذاكر السبت، 29 أغسطس (3.30 مساءً) ألفيركا ضد سانتا كلارا ملعب ألفيركا فوتبول كلوب (ألفيركا دو ريباتيجو) التذاكر السبت، 29 أغسطس (3.30 مساءً) أروكا ضد ماريتيمو إستاديو مونيسيبال دي أروكا (أروكا) التذاكر السبت، 29 أغسطس (6 مساءً) أكاديميكو دي فيسيو ضد بورتو إستاديو مونيسيبال دو فونتيلو (فيسيو) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (3.30 مساءً) ناسيونال ضد إشتريلا إستاديو دا ماديرا (فونشال، ماديرا) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (6 مساءً) كازا بيا ضد موريرينسي إستاديو مونيسيبال دي ريو مايور (ريو مايور) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (8.30 مساءً) فاماليكاو ضد جيل فيسنتي إستاديو مونيسيبال 22 دي جونيو (فيلا نوفا دي فاماليكاو) التذاكر الاثنين، 31 أغسطس (6.45 مساءً) بنفيكا ضد إستوريل إستاديو دا لوش (لشبونة) التذاكر الاثنين، 31 أغسطس (8.45 مساءً) سبورتنج براغا ضد فيتوريا جيماريش ملعب براغا البلدي (براغا) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) ماريتيمو ضد بنفيكا إستاديو دو ماريتيمو (فونشال، ماديرا) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) بورتو ضد موريرينسي إستاديو دو دراغاو (بورتو) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) سبورتنج CP ضد ناسيونال إستاديو جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) ألفيركا ضد سبورتنج براغا ألفيركا فوتبول كلوب (ألفيركا دو ريباتيجو) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) إشتريلا ضد فاماليكاو إستاديو جوزيه غوميش (أمادورا) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) جيل فيسنتي ضد أكاديميكو دي فيسيو إستاديو سيدادي دي بارسيلوس (بارسيلوس) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) سانتا كلارا ضد ريو آفي إستاديو دي ساو ميغيل (بونتا ديلغادا، الأزور) التذاكر 4/5/6/7 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) فيتوريا جيماريش ضد كازا بيا دوم أفونسو هنريكيس (غيمارايش) التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري البرتغالي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات الدوري البرتغالي الممتاز مباشرة من قنوات بيع التذاكر الخاصة بكل نادٍ مضيف، إذ إن الدوري لا يبيع تذاكر مركزية.

تُطرح تذاكر المباريات العادية للبيع عادة قبل 10 إلى 14 يومًا من موعد المباراة لأعضاء الأندية، ثم تُتاح المقاعد المتبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو أسبوع تقريبًا.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت ترغب في مشاهدة مباريات كبيرة مثل O Clássico ‏(بنفيكا ضد بورتو) أو Derby de Lisboa ‏(بنفيكا ضد سبورتنج CP)، فإن التذاكر لا تُطرح تقريبًا للبيع العام مطلقًا، إذ يميل أعضاء الأندية إلى شراء جميع التذاكر المتاحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري البرتغالي الممتاز من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز بائعي التذاكر للراغبين في تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري البرتغالي الممتاز؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري البرتغالي الممتاز بشكل كبير بحسب النادي والمنافس وحالة العضوية، إذ تتراوح أسعار التذاكر الأساسية القياسية للجمهور العام عادة بين 30 و90 يورو. أما بالنسبة لأعضاء الأندية، المعروفين باسم Sócios، فقد تنخفض الأسعار إلى ما بين 15 و40 يورو للمباراة الواحدة.

ومع ذلك، ونظرًا إلى الطابع المحلي الكبير للدوري البرتغالي الممتاز، فإن أطر التسعير تُحدد بشكل مستقل من قبل كل نادٍ على حدة، وخاصة بنفيكا وسبورتنج CP وبورتو.

تابع البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أرقام وإحصائيات الدوري البرتغالي الممتاز

يشتهر الدوري البرتغالي الممتاز، الذي تأسس عام 1934، بهيمنة «الثلاثة الكبار» (Os Três Grandes)، وهم بنفيكا وبورتو وسبورتنج CP. وقد فاز هذا الثلاثي بجميع ألقاب الدوري عبر تاريخه باستثناء لقبين فقط. وحقق هذين اللقبين خارج الثلاثة الكبار كل من بيلينينسيس (1945-46) وبوافيشتا (2000-01).

الألقاب المتتالية: بورتو هو النادي الوحيد الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية، وحقق هذا الإنجاز بين 1994 و1999.

أطول سلسلة بلا هزيمة: سجل بورتو الرقم القياسي بخوض 58 مباراة متتالية في الدوري من دون هزيمة تحت قيادة سيرجيو كونسيساو بين 2020 و2022.

صدمة بوافيشتا في 2001: أنهى بوافيشتا احتكارًا دام 55 عامًا من الثلاثة الكبار بعدما توج بلقب موسم 2000-01 تحت قيادة المدرب جايمي باتشيكو، ما أشعل احتفالات ضخمة في مدينة بورتو.

لا هبوط على الإطلاق: لم يهبط بنفيكا وبورتو وسبورتنج CP أبدًا منذ تأسيس الدوري.

ملاعب الدوري البرتغالي الممتاز

النادي الملعب والموقع السعة بنفيكا إستاديو دا لوش (لشبونة) 68,100 سبورتنج CP إستاديو جوزيه ألفالادي (لشبونة) 52,095 بورتو إستاديو دو دراغاو (بورتو) 50,033 سبورتنج براغا إستاديو مونيسيبال دي براغا (براغا) 30,286 فيتوريا دي غيماريش إستاديو D. أفونسو هنريكيس (غيمارايش) 30,029 سانتا كلارا إستاديو دي ساو ميغيل (بونتا ديلغادا، الأزور) 12,500 جيل فيسنتي إستاديو سيدادي دي بارسيلوس (بارسيلوس) 12,046 ماريتيمو إستاديو دو ماريتيمو (فونشال، ماديرا) 10,600 إشتريلا إستاديو جوزيه غوميش (أمادورا) 9,288 كازا بيا إستاديو مونيسيبال دي ريو مايور (ريو مايور)* 7,000 ألفيركا كومبليكسو ديبورتيفو FC ألفيركا (ألفيركا دو ريباتيجو) 6,932 أكاديميكو دي فيسيو إستاديو مونيسيبال دو فونتيلو (فيسيو) 6,912 موريرينسي باركي جواكيم دي ألميدا فريتاس (موريرا دي كونيغوس) 6,150 ريو آفي إستاديو دوس أركوس (فيلا دو كوندي) 5,300 ناسيونال إستاديو دا ماديرا (فونشال، ماديرا) 5,200 فاماليكاو إستاديو مونيسيبال دي فاماليكاو (فيلا نوفا دي فاماليكاو) 5,186 إستوريل إستاديو أنتونيو كويمبرا دا موتا (إستوريل) 5,094 أروكا إستاديو مونيسيبال دي أروكا (أروكا) 5,000

*ملاحظة: يخوض كازا بيا مبارياته البيتية على ملعب إستاديو مونيسيبال دي ريو مايور المحايد، لأن ملعبه الخاص لا يستوفي متطلبات دوري الدرجة الأولى.



