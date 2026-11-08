شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي ضمن السوبر ليج والدوري الوطني للرجبي (NRL)، لكن الأنظار اتجهت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تُختتم بنهائي مثير هذا الأحد (15 نوفمبر) في بريزبين.

بعد أربعة أسابيع من المنافسات القوية والمثيرة في دور المجموعات ونصف النهائي، لم يبقَ في السباق على اللقب سوى منتخبين، أستراليا ونيوزيلندا. وسيتواجه الغريمان أيضًا في نهائي السيدات، الذي يُقام في اليوم نفسه وعلى الملعب ذاته. ويمكنك الاستمتاع بهذا الختام المرتقب بحجز تذاكرك اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحةً بقوة للفوز باللقب للمرة الرابعة تواليًا، والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. ورغم فوز منتخب أستراليا بجميع مبارياته حتى الآن، فإنه يدرك أن أصعب اختباراته لا يزال أمامه. فقد خسرت نيوزيلندا بفارق نقطتين فقط (24-22) عندما التقى المنتخبان في سيدني في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 أكتوبر.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي المقبل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى يُقام نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة التذاكر الملعب (الموقع) الأحد 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا القياسي) النهائي: أستراليا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب سانكورب (بريزبين)

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يتيح روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لملعب سانكورب في بريزبين.

وتُعد تيكيت ماستر أستراليا المنصة الرئيسية المعتمدة لتوزيع التذاكر، فيما تُستخدم تيكيتيك أيضًا وكيلًا شريكًا.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تغطي كل عملية شراء عبر ستاب هاب منصةُ FanProtect، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026 (RLWC2026) من 39 دولارًا أستراليًا للبالغين.

المباراة تذكرة البالغين (16 عامًا فما فوق) التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3) النهائي (ملعب سانكورب) من 39 دولارًا أستراليًا من 109 دولارات أسترالية

تنقسم المقاعد إلى عدة فئات عامة:

الفئة الأولى / المميزة : تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المستوى السفلي، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المستوى السفلي، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب. الفئة الثانية : تقع عادةً في المستويات الجانبية العليا أو في زوايا الملاعب.

: تقع عادةً في المستويات الجانبية العليا أو في زوايا الملاعب. الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف قوائم المرمى أو في المدرجات العليا، وتوفر خيارات الدخول الأقل تكلفة.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على أي معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، التي تمتد شهرًا، 18 مباراة إجمالًا (15 مباراة في دور المجموعات، ومباريات نصف النهائي والنهائي).

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ أو التواريخ مباريات دور المجموعات من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر نصف النهائي 7 و8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

الدولة الملعب (الموقع) السعة أستراليا ملعب سانكورب (بريزبين) 52,500 ملعب أليانز (سيدني) 42,500 ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) 33,000 ملعب كومبانك (سيدني) 30,000 ملعب سيباس سوبر (جولد كوست) 27,400 ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل) 25,455 ملعب وين (وولونغونغ) 23,750 إتش بي إف بارك (بيرث) 20,500 نيوزيلندا ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش) 30,000 بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) 14,800

من الفائزون في النسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية: