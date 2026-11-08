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Book Rugby League World Cup 2026 Final tickets
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كيفية الحصول على تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026 بين أستراليا ونيوزيلندا: أسعار التذاكر ومعلومات الملعب والمزيد

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كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقاعد في مهرجان دوري الرجبي لهذا العام في نصف الكرة الجنوبي

شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي ضمن السوبر ليج والدوري الوطني للرجبي (NRL)، لكن الأنظار اتجهت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تُختتم بنهائي مثير هذا الأحد (15 نوفمبر) في بريزبين.

بعد أربعة أسابيع من المنافسات القوية والمثيرة في دور المجموعات ونصف النهائي، لم يبقَ في السباق على اللقب سوى منتخبين، أستراليا ونيوزيلندا. وسيتواجه الغريمان أيضًا في نهائي السيدات، الذي يُقام في اليوم نفسه وعلى الملعب ذاته. ويمكنك الاستمتاع بهذا الختام المرتقب بحجز تذاكرك اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحةً بقوة للفوز باللقب للمرة الرابعة تواليًا، والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. ورغم فوز منتخب أستراليا بجميع مبارياته حتى الآن، فإنه يدرك أن أصعب اختباراته لا يزال أمامه. فقد خسرت نيوزيلندا بفارق نقطتين فقط (24-22) عندما التقى المنتخبان في سيدني في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 أكتوبر.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي المقبل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى يُقام نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي)

المباراة

التذاكر

الملعب (الموقع)

الأحد 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت شرق أستراليا القياسي)

النهائي: أستراليا ضد نيوزيلندا

التذاكر

ملعب سانكورب (بريزبين)

كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يتيح روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لملعب سانكورب في بريزبين.

وتُعد تيكيت ماستر أستراليا المنصة الرئيسية المعتمدة لتوزيع التذاكر، فيما تُستخدم تيكيتيك أيضًا وكيلًا شريكًا.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تغطي كل عملية شراء عبر ستاب هاب منصةُ FanProtect، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

بدأت أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى نهائي كأس العالم لدوري الرجبي 2026 (RLWC2026) من 39 دولارًا أستراليًا للبالغين.

المباراة

تذكرة البالغين (16 عامًا فما فوق)

التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3)

النهائي (ملعب سانكورب)

من 39 دولارًا أستراليًا

من 109 دولارات أسترالية

تنقسم المقاعد إلى عدة فئات عامة:

  • الفئة الأولى / المميزة: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبي الملعب في المستوى السفلي، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.
  • الفئة الثانية: تقع عادةً في المستويات الجانبية العليا أو في زوايا الملاعب.
  • الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف قوائم المرمى أو في المدرجات العليا، وتوفر خيارات الدخول الأقل تكلفة.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على أي معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، التي تمتد شهرًا، 18 مباراة إجمالًا (15 مباراة في دور المجموعات، ومباريات نصف النهائي والنهائي).

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة

التاريخ أو التواريخ

مباريات دور المجموعات

من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

نصف النهائي

7 و8 نوفمبر

النهائي

15 نوفمبر

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

الدولة

الملعب (الموقع)

السعة

أستراليا

ملعب سانكورب (بريزبين)

52,500

ملعب أليانز (سيدني)

42,500

ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل)

33,000

ملعب كومبانك (سيدني)

30,000

ملعب سيباس سوبر (جولد كوست)

27,400

ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل)

25,455

ملعب وين (وولونغونغ)

23,750

إتش بي إف بارك (بيرث)

20,500

نيوزيلندا

ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش)

30,000

بابوا غينيا الجديدة

ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي)

14,800

من الفائزون في النسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية:

العام

البطل

الوصيف

نتيجة النهائي

الملعب (الموقع)

2021

أستراليا

ساموا

30-10

أولد ترافورد (مانشستر)

2017

أستراليا

إنجلترا

6-0

لانغ بارك (بريزبين)

2013

أستراليا

نيوزيلندا

34-2

أولد ترافورد (مانشستر)

2008

نيوزيلندا

أستراليا

34-20

لانغ بارك (بريزبين)

2000

أستراليا

نيوزيلندا

40-12

أولد ترافورد (مانشستر)

1995

أستراليا

إنجلترا

16-8

ويمبلي (لندن)

1992

أستراليا

بريطانيا العظمى

10-6

ويمبلي (لندن)

1988

أستراليا

نيوزيلندا

25-12

إيدن بارك (أوكلاند)

1977

أستراليا

بريطانيا العظمى

13-12

ملعب سيدني للكريكيت (سيدني)

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