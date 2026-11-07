أُعيد تشكيل برنامجي المباريات الدولية التقليدية في الخريف والجولات الصيفية في اتحاد الرجبي ضمن بطولة العالم للأمم للرجبي، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي هذه الرياضة وفرقها على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» بلا أهمية، من خلال جدول ترتيب ومواجهات بين فرق نصفي الكرة الأرضية، ومباراة نهائية كبرى تُختتم بها البطولة في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لاستضافة الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة المباريات النهائية.

يقدم لكم جول أحدث المعلومات عن تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

متى تُقام بطولة العالم للأمم للرجبي 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للأمم للرجبي 2026 في الفترة من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين من المنافسات، تليهما المباريات النهائية:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : تُقام من 4 إلى 18 يوليو، وتسافر خلالها فرق نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: تُقام من 4 إلى 18 يوليو، وتسافر خلالها فرق نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف المنافسات من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها فرق نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف المنافسات من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها فرق نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية: تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. وتُقام المباراة النهائية الكبرى لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم للرجبي 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع البلدان المضيفة تذاكر كل مباراة من مباريات دور المجموعات مباشرةً. ويمكن شراؤها عبر البوابات الرسمية لاتحادات الرجبي التابعة لها.

طُرحت تذاكر البطولة للمرة الأولى وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات الشراء للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات الشراء للفئات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لتذاكر عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية أسبوع المباريات الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026.

: طُرحت تذاكر عطلة نهاية أسبوع المباريات الختامية الكبرى على ملعب أليانز للبيع للجمهور في مارس 2026. البيع العام لتذاكر دور المجموعات: طرحت البلدان تذاكرها في مواعيد متفاوتة؛ فعلى سبيل المثال، أُتيح شراء تذاكر المباريات التي يستضيفها ملعب برينسيباليتي (ويلز) للجمهور في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات الأولوية للأعضاء.

مع أن استخدام منصات البطولة المركزية أو اتحادات الرجبي المستضيفة هو الخيار الأكثر أمانًا للجماهير لشراء التذاكر، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة مقبلة في بطولة الأمم في النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب وتيكومبو، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم للرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام من «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

تُحدد فئات الأسعار الرسمية لأيام المباريات التي يشهد كل منها مواجهتين، وكذلك باقات التذاكر لعدة أيام، خلال «عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات تتراوح بين 10% و15% بحسب عدد الأيام. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب البلد المضيف)

تأتي أسعار تذاكر البالغين العادية لمباريات دور المجموعات التي تستضيفها فرق نصف الكرة الشمالي على النحو التالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

ضد اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

ضد أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

ضد فيجي: من 30 إلى 120 يورو

ضد الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

ضد جنوب أفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز موراي فيلد، إدنبرة)

ضد اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

ضد نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

ضد اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

ضد فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد جنوب أفريقيا (ستاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد الأرجنتين (ستاد دو فرانس، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

ضد جنوب أفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

ضد الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوى): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

ضد فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الوطنية للفرق مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب وتيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات بطولة العالم للأمم للرجبي 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب السبت 7 نوفمبر (12:40) الجولة 4: إيطاليا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب يوفنتوس، تورينو السبت 7 نوفمبر (14:10) الجولة 4: اسكتلندا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 7 نوفمبر (16:40) الجولة 4: ويلز ضد اليابان التذاكر ملعب ميلينيوم، كارديف السبت 7 نوفمبر (21:10) الجولة 4: فرنسا ضد فيجي التذاكر بارك أولمبيك ليون، ليون الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة 4: إنجلترا ضد أستراليا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ستاد دو فرانس، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوى السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا ضد اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا ضد فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: اسكتلندا ضد أستراليا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا ضد اليابان التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا ضد فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز ضد أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا ضد الأرجنتين التذاكر ستاد دو فرانس، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز 11: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز 5: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز 9: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز 3: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز 7: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

ما الفرق المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة فرق العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة فرق:

فرق نصف الكرة الشمالي فرق نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات أمام منافس واحد، يلعب كل بلد مرة واحدة ضد الفرق الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة، وذلك خلال فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : تُقام في يوليو. سافرت فرق نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: تُقام في يوليو. سافرت فرق نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها. السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6): تُقام في نوفمبر. وينعكس اتجاه السفر، إذ تتجه فرق نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن الفرق لا تواجه سوى منافسين من المجموعة الأخرى، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس فرق الأمم الست في جدول ترتيب واحد بناءً على أدائها أمام فرق الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع المباريات النهائية

تبلغ البطولة ذروتها على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع الفرق إلى لندن لخوض مباراة أخيرة لتحديد ترتيبها، يواجه فيها كل فريق نظيره الذي أنهى المنافسات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.