أُعيد تشكيل البرنامجين التقليديين للمباريات الدولية الخريفية والجولات الصيفية في اتحاد الرغبي ضمن بطولة العالم للرغبي للمنتخبات، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتصل إلى ذروتها في نوفمبر الجاري. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي الرغبي ومنتخباته على أرض الملعب؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» التي لا تحمل أهمية تنافسية، من خلال اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، إلى جانب نهائي بارز يُختتم به الموسم في تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لإقامة الجولات الثلاث الأخيرة وسلسلة النهائيات.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر بطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما المرحلة الختامية:

سلسلة الصيف (الجولات 1-3) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب.

: أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب. سلسلة الخريف (الجولات 4-6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

: تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال. عطلة نهاية أسبوع النهائيات: تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر في ملعب أليانز، تويكنهام، بلندن. ويُقام النهائي الكبير لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو الاتحادات المضيفة، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (27-29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة العالم للرغبي للمنتخبات وشريكها لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة العالم للرغبي للمنتخبات وشريكها لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع الدول المضيفة تذاكر مباريات دور المجموعات مباشرةً. ويمكنك الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

طُرحت تذاكر البطولة لأول مرة وفقًا لنوع المباراة وفترات البيع ذات الأولوية المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

: فُتحت أولى فترات البيع للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026. البيع العام لتذاكر عطلة نهاية أسبوع النهائيات : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى في ملعب أليانز للبيع للجمهور عمومًا في مارس 2026.

: طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية الكبرى في ملعب أليانز للبيع للجمهور عمومًا في مارس 2026. البيع العام لتذاكر دور المجموعات: طرحت الدول تذاكرها في أوقات مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، أُتيح للجمهور شراء تذاكر المباريات المقامة في ملعب برينسيباليتي (ويلز) في أبريل 2026، بعد فترات البيع ذات الأولوية للأعضاء.

رغم أن شراء التذاكر عبر المنصات المركزية للبطولة أو الاتحادات المضيفة هو الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة مقبلة في بطولة المنتخبات في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب وتيكومبو، إذ قد تتيح لهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» في ملعب أليانز (تويكنهام) بلندن.

تُقسم فئات الأسعار الرسمية لأيام المباراتين، وباقات الدخول لعدة أيام، خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات الدخول لعدة أيام (يومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات متدرجة من 10% إلى 15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر باقة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب الدولة المضيفة)

تأتي أسعار تذاكر البالغين العادية لمباريات دور المجموعات التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي على النحو التالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

ضد اليابان: 51-103 جنيهات إسترلينية

ضد أستراليا: 79-166 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: 103-238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

ضد فيجي: 30-120 يورو

ضد الأرجنتين: 40-180 يورو

ضد جنوب أفريقيا: 55-210 يورو

اسكتلندا (ملعب سكوتش غاز مورايفيلد، إدنبرة)

ضد اليابان: 30-65 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: 40-100 جنيه إسترليني

ضد نيوزيلندا: 85-160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

ضد اليابان: 26-66 جنيهًا إسترلينيًا

ضد أستراليا: 38-78 جنيهًا إسترلينيًا

ضد نيوزيلندا: 68-128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

ضد فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد جنوب أفريقيا (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

ضد الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

ضد جنوب أفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

ضد الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوى): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

ضد فيجي (ملعب بلوإنرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات بطولة العالم للرغبي للمنتخبات 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 6 نوفمبر (20:10) الجولة 4: أيرلندا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 7 نوفمبر (12:40) الجولة 4: إيطاليا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب يوفنتوس، تورينو السبت 7 نوفمبر (14:10) الجولة 4: اسكتلندا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 7 نوفمبر (16:40) الجولة 4: ويلز ضد اليابان التذاكر ملعب ميلينيوم، كارديف السبت 7 نوفمبر (21:10) الجولة 4: فرنسا ضد فيجي التذاكر ملعب بارك أولمبيك ليونيه، ليون الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة 4: إنجلترا ضد أستراليا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب فرنسا، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوى السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا ضد اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا ضد فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: اسكتلندا ضد أستراليا التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: اسكتلندا ضد اليابان التذاكر ملعب مورايفيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا ضد جنوب أفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا ضد فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز ضد أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا ضد الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الـ11: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: يُحدَّد لاحقًا ضد يُحدَّد لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

ما المنتخبات المشاركة في بطولة المنتخبات 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضم كل منهما ستة منتخبات:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان اسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب أفريقيا

ما نظام بطولة المنتخبات؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام خصم واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، خلال فترتين منفصلتين:

سلسلة الصيف (الجولات 1-3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها.

: أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي إلى الجنوب لخوض مبارياتها خارج أرضها. سلسلة الخريف (الجولات 4-6): تُقام في نوفمبر. وتنعكس الوجهة، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال لخوض الجولات الثلاث المتبقية في ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجَّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الأرضية الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الست فيما بينها في جدول ترتيب يستند إلى نتائجها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات

تُقام المرحلة الحاسمة في ملعب أليانز، تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في أواخر نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة لتحديد ترتيبها النهائي أمام المنتخب الذي احتل المركز نفسه تمامًا في المجموعة الأخرى.