أُعيدت صياغة البرنامجين التقليديين لمباريات الرجبي الدولي في الخريف والجولات الصيفية ضمن بطولة العالم للأمم للرجبي، وهي بطولة عالمية موحدة انطلقت في يوليو وتبلغ ذروتها في نوفمبر المقبل. هل ترغب في مشاهدة أفضل لاعبي اللعبة ومنتخباتها مباشرة؟ احجز تذاكرك اليوم.

تهدف البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين، إلى إنهاء المباريات «الودية» عديمة الأهمية، عبر اعتماد جدول ترتيب ومواجهات بين منتخبات نصفي الكرة الأرضية، وإقامة نهائي بارز في ختام الموسم على ملعب تويكنهام يوم الأحد 29 نوفمبر.

أُقيمت ثلاث جولات من المباريات في نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف، وينتقل التركيز الآن إلى نصف الكرة الشمالي لإقامة الجولات الثلاث الأخيرة، تليها سلسلة المباريات النهائية.

يقدم لكم GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة العالم للأمم للرجبي 2026؟

تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للأمم للرجبي 2026 من 4 يوليو إلى 29 نوفمبر. وتنقسم البطولة إلى فترتين منفصلتين للمنافسات، تليهما المباريات النهائية:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت من 4 إلى 18 يوليو، مع سفر منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا.

السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6) : تُستأنف من 6 إلى 21 نوفمبر، وتخوض خلالها منتخبات نصف الكرة الجنوبي مبارياتها في الشمال.

عطلة نهاية الأسبوع للمباريات النهائية : تُقام من 27 إلى 29 نوفمبر على ملعب أليانز في تويكنهام بلندن. ويُقام النهائي الكبير لتحديد بطل البطولة يوم الأحد 29 نوفمبر.

كيفية شراء تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم للرجبي 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو الاتحادات المستضيفة لكل مباراة.

عطلة نهاية الأسبوع للمباريات النهائية (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر) : تُوزّع تذاكر مباريات دور المجموعات مباشرةً عبر اتحادات المنتخبات المستضيفة. ويمكن شراؤها من بواباتها الرسمية.

طُرحت تذاكر البطولة أولًا وفقًا لنوع المباراة وفترات أولوية الشراء المختلفة:

البيع المسبق للأندية وحاملي حقوق المقاعد : فُتحت أولى فترات البيع للمجموعات ذات الأولوية، مثل حاملي حقوق المقاعد والأندية الأعضاء، في يناير 2026.

البيع العام لتذاكر عطلة نهاية الأسبوع للمباريات النهائية : طُرحت تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الختامية على ملعب أليانز للبيع العام في مارس 2026.

البيع العام لتذاكر دور المجموعات : طرحت المنتخبات تذاكرها على مراحل مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، بدأ البيع العام لتذاكر المباريات التي يستضيفها ملعب برينسيباليتي في ويلز في أبريل 2026، بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات البيع الثانوية، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر بضمان: تيكومبو يحمي جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها عبر برنامج الأمان المدمج لديه، المسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج وصول تذاكرك في الوقت المحدد وصلاحيتها للفعالية، وإلا فستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للأمم للرجبي 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للأمم للرجبي 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات متعددة الأيام لعطلة نهاية الأسبوع للمباريات النهائية على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

وتأتي فئات الأسعار الرسمية لكل يوم يشهد مباراتين خلال عطلة نهاية الأسبوع للمباريات النهائية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو ثلاثة أيام) : تقدم خصومات تدريجية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر باقة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر (بحسب المنتخب المستضيف)

تأتي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات دور المجموعات التي تستضيفها منتخبات نصف الكرة الشمالي على النحو التالي:

إنجلترا (ملعب أليانز، تويكنهام)

أمام اليابان: من 51 إلى 103 جنيهات إسترلينية

أمام أستراليا: من 79 إلى 166 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 103 إلى 238 جنيهًا إسترلينيًا

أيرلندا (ملعب أفيفا، دبلن)

أمام فيجي: من 30 إلى 120 يورو

أمام الأرجنتين: من 40 إلى 180 يورو

أمام جنوب إفريقيا: من 55 إلى 210 يورو

إسكتلندا (ملعب سكوتيش جاس موراي فيلد، إدنبرة)

أمام اليابان: من 30 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 40 إلى 100 جنيه إسترليني

أمام نيوزيلندا: من 85 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا

ويلز (ملعب برينسيباليتي، كارديف)

أمام اليابان: من 26 إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا

أمام أستراليا: من 38 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا

أمام نيوزيلندا: من 68 إلى 128 جنيهًا إسترلينيًا

فرنسا

أمام فيجي (ملعب جروباما، ليون): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام جنوب إفريقيا (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب فرنسا، سان دوني): تبدأ أسعار التذاكر من 25 يورو

إيطاليا

أمام جنوب إفريقيا (ملعب أليانز، تورينو): تبدأ أسعار التذاكر من 32 يورو

أمام الأرجنتين (ملعب لويجي فيراريس، جنوى): تبدأ أسعار التذاكر من 12 يورو

أمام فيجي (ملعب بلوانرجي، أوديني): تبدأ أسعار التذاكر من 35 يورو

تابع الموقع الرسمي للبطولة والمواقع الرسمية للمنتخبات مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول مباريات بطولة العالم للأمم للرجبي 2026؟

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الملعب الجمعة 6 نوفمبر (20:10) الجولة 4: أيرلندا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 7 نوفمبر (12:40) الجولة 4: إيطاليا أمام جنوب إفريقيا التذاكر ملعب يوفنتوس، تورينو السبت 7 نوفمبر (14:10) الجولة 4: إسكتلندا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 7 نوفمبر (16:40) الجولة 4: ويلز أمام اليابان التذاكر ملعب ميلينيوم، كارديف السبت 7 نوفمبر (21:10) الجولة 4: فرنسا أمام فيجي التذاكر بارك أولمبيك ليونيه، ليون الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة 4: إنجلترا أمام أستراليا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 13 نوفمبر (21:10) الجولة 5: فرنسا أمام جنوب إفريقيا التذاكر ملعب فرنسا، باريس السبت 14 نوفمبر (12:40) الجولة 5: إيطاليا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب لويجي فيراريس، جنوى السبت 14 نوفمبر (14:10) الجولة 5: ويلز أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة 5: إنجلترا أمام اليابان التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 14 نوفمبر (20:10) الجولة 5: أيرلندا أمام فيجي التذاكر ملعب أفيفا، دبلن الأحد 15 نوفمبر (15:10) الجولة 5: إسكتلندا أمام أستراليا التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا أمام نيوزيلندا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إسكتلندا أمام اليابان التذاكر ملعب موراي فيلد، إدنبرة السبت 21 نوفمبر (16:40) الجولة 6: أيرلندا أمام جنوب إفريقيا التذاكر ملعب أفيفا، دبلن السبت 21 نوفمبر (17:40) الجولة 6: إيطاليا أمام فيجي التذاكر ملعب فريولي، أوديني السبت 21 نوفمبر (20:10) الجولة 6: ويلز أمام أستراليا التذاكر ملعب برينسيباليتي، كارديف السبت 21 نوفمبر (21:10) الجولة 6: فرنسا أمام الأرجنتين التذاكر ملعب فرنسا، باريس الجمعة 27 نوفمبر (16:40) مباراة المركز الحادي عشر: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الجمعة 27 نوفمبر (20:10) مباراة المركز الخامس: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (13:10) مباراة المركز التاسع: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن السبت 28 نوفمبر (16:40) مباراة المركز الثالث: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (13:10) مباراة المركز السابع: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريقان يُحددان لاحقًا التذاكر ملعب أليانز، لندن

ما المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم 2026؟

تضم البطولة 12 من نخبة منتخبات العالم، موزعة على مجموعتين جغرافيتين تضمان ستة منتخبات لكل منهما:

منتخبات نصف الكرة الشمالي منتخبات نصف الكرة الجنوبي إنجلترا الأرجنتين فرنسا أستراليا أيرلندا فيجي إيطاليا اليابان إسكتلندا نيوزيلندا ويلز جنوب إفريقيا

ما نظام المنافسة في بطولة الأمم؟

بدلًا من خوض سلسلة من المباريات الدولية أمام خصم واحد، يواجه كل منتخب المنتخبات الستة في المجموعة الجغرافية المقابلة مرة واحدة، على فترتين منفصلتين:

السلسلة الصيفية (الجولات 1 إلى 3) : أُقيمت في يوليو. وسافرت منتخبات نصف الكرة الشمالي جنوبًا لخوض مبارياتها خارج أرضها.

السلسلة الخريفية (الجولات 4 إلى 6) : تُقام في نوفمبر. وينعكس نظام الاستضافة، إذ تسافر منتخبات نصف الكرة الجنوبي شمالًا لخوض الجولات الثلاث المتبقية على ملاعب أوروبية شهيرة.

الترتيب: رغم أن المنتخبات لا تواجه سوى منافسين من المجموعة المقابلة، تُسجّل نتائجها ونقاطها الإضافية في جدول ترتيب نصف الكرة الذي تنتمي إليه. فعلى سبيل المثال، تتنافس منتخبات الأمم الستة فيما بينها في جدول يُحدَّد وفقًا لمدى جودة أدائها أمام منتخبات الجنوب.

عطلة نهاية الأسبوع للمباريات النهائية

تُقام المرحلة الحاسمة على ملعب أليانز في تويكنهام، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة حافلة بالمباريات في نهاية نوفمبر.

تسافر جميع المنتخبات إلى لندن لخوض مباراة أخيرة لتحديد ترتيبها أمام المنتخب الذي أنهى المنافسات في المركز نفسه تمامًا بالمجموعة الأخرى.

النهائي الكبير : يواجه متصدر مجموعة نصف الكرة الشمالي متصدر مجموعة نصف الكرة الجنوبي، ويُتوَّج الفائز باللقب الرسمي لبطولة الأمم.

مباريات تحديد المراكز : تحدد مواجهة صاحبي المركز الثاني المركز الثالث في الترتيب العام، وتحدد مواجهة صاحبي المركز الثالث المركز الخامس، وصولًا إلى مواجهة صاحبي المركز السادس.

تحدي نصفي الكرة الأرضية : يتتبع نظام نقاط على غرار كأس رايدر التفوق العام بين نصفي الكرة الأرضية طوال عطلة نهاية الأسبوع للمباريات النهائية.



