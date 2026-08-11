كيفية الحصول على تذاكر كأس ألمانيا 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، معلومات النهائي والمزيد

نحن على موعد مع موسم رائع جديد من منافسات كأس ألمانيا DFB-Pokal، الذي يُختتم بالمباراة النهائية على ملعب أولمبياشتاديون في برلين يوم 29 مايو 2027، ويمكنك حجز تذاكر مباراة واحدة أو بعض المواجهات المنتظرة بدءًا من اليوم.

يدخل بايرن ميونخ النسخة الجديدة بصفته حامل اللقب بعد فوز كبير 3-0 على شتوتغارت في نهائي الموسم الماضي، ليرفع الكأس ذات الشكل الأيقوني للمرة 21 في رقم قياسي جديد. ومع إنهاء هاري كين الموسم الماضي هدافًا للمسابقة، لا تبدو هيبة بايرن في كأس ألمانيا في طريقها إلى التراجع، رغم أن المفاجآت أمام فرق الدرجات الأدنى تظل، كما هو معتاد في بطولة الكأس الألمانية العريقة، جزءًا من جاذبية المسابقة.

دع GOAL يساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27 المقبلة

أسفرت قرعة الدور الأول عن مجموعة من المواجهات المثيرة، إذ يخرج حامل اللقب بايرن ميونخ لمواجهة في إف إل أوسنابروك الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الثانية 2. Bundesliga، بينما يسافر بوروسيا دورتموند لملاقاة HEBC Hamburg المنتمي إلى Oberliga Hamburg. وتُعد مباراتا بايرن ودورتموند آخر مواجهات هذا الدور، بعدما تأجلتا إلى سبتمبر بسبب خوض الناديين أولًا كأس فرانز بيكنباور السوبر، وهي مباراة افتتاح الموسم التقليدية في ألمانيا، والتي أُعيدت تسميتها حديثًا تكريمًا لأسطورة بايرن وألمانيا الراحل.

في ما يلي المباريات المؤكدة في الدور الأول التي تشارك فيها أندية البوندسليغا.

التاريخ والوقت (CEST) المباراة الملعب التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 18:00 سانت تونيس ضد آينتراخت فرانكفورت Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (تونيسفورست) التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 18:00 فالدهوف مانهايم ضد 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (مانهايم) التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 18:00 برويسن مونستر ضد Karlsruher SC Preußenstadion (مونستر) التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 20:45 هانزا روستوك ضد شتوتغارت Ostseestadion (روستوك) التذاكر السبت 22 أغسطس، 13:00 فين فيسبادن ضد باير ليفركوزن BRITA-Arena (فيسبادن) التذاكر السبت 22 أغسطس، 13:00 إنرجي كوتبوس ضد أوغسبورغ Stadion der Freundschaft (كوتبوس) التذاكر السبت 22 أغسطس، 15:30 إرتسغيبيرغه آوه ضد هوفنهايم Erzgebirgsstadion (آوه) التذاكر السبت 22 أغسطس، TBC فيكتوريا كولونيا ضد 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (كولونيا) التذاكر السبت 22 أغسطس، TBC 1. FC Saarbrücken ضد هيرتا برلين Hermann-Neuberger-Stadion (زاربروكن) التذاكر السبت 22 أغسطس، 15:30 إم إس في دويسبورغ ضد إلفيرسبيرغ Schauinsland-Reisen-Arena (دويسبورغ) التذاكر الأحد 23 أغسطس، TBC آينتراخت براونشفايغ ضد 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (براونشفايغ) التذاكر الأحد 23 أغسطس، TBC آينتراخت ترير ضد RB Leipzig Moselstadion (ترير) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 15:30 شوت ماينز ضد بوروسيا مونشنغلادباخ TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (ماينز) التذاكر الأحد 23 أغسطس، 18:00 فورتونا دوسلدورف ضد فرايبورغ Merkur Spiel-Arena (دوسلدورف) التذاكر الأحد 23 أغسطس، TBC روت-فايس إيسن ضد سانت باولي Stadion Essen (إيسن) التذاكر الأحد 23 أغسطس، TBC إس جي زوننهوف غروسأسباخ ضد أرمينيا بيليفيلد Skorpion-Arena (غروسأسباخ) التذاكر الاثنين 24 أغسطس، 18:00 فيرل ضد هامبورغر إس في SCHÜCO Arena (بيليفيلد) التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر، 20:45 HEBC ضد بوروسيا دورتموند Volksparkstadion (هامبورغ) التذاكر الأربعاء 2 سبتمبر، 20:45 بايرن ميونخ ضد في إف إل أوسنابروك Allianz Arena (ميونخ) التذاكر

ما هو الجدول الكامل لكأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27؟

الدور التاريخ/التواريخ التذاكر الدور الأول 21-24 أغسطس و1-2 سبتمبر 2026 التذاكر الدور الثاني 27-28 أكتوبر 2026 التذاكر دور الـ16 1-2 ديسمبر 2026 التذاكر ربع النهائي 2-3 فبراير و9-10 فبراير 2027 التذاكر نصف النهائي 20-21 أبريل 2027 التذاكر النهائي 29 مايو 2027 التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27

تُباع تذاكر مباريات كأس ألمانيا DFB-Pokal بشكل أساسي عبر المواقع الرسمية للأندية المتنافسة أو في متاجرها الرسمية.

وعادة ما تُطرح على مراحل، بدءًا من أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل الانتقال إلى البيع العام للجمهور إذا تبقى أي شيء.

وعندما يتعلق الأمر بنهائي كأس ألمانيا DFB-Pokal على ملعب أولمبياشتاديون في برلين، تنطبق العملية نفسها، رغم أن السعة محدودة والطلب غالبًا ما يتجاوز الحصة المتاحة.

ومن المتوقع أن يحصل كل واحد من طرفي النهائي على نحو 20.000 إلى 25.000 تذكرة.

أما التذاكر المتبقية، التي تُقدّر بنحو 25.000 إلى 30.000، فتُخصص للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، والرعاة، وكبار الشخصيات، ويانصيب الجماهير المحايدة. وستكون تذاكر النهائي وباقات الضيافة متاحة أيضًا عبر المتجر الرسمي لتذاكر الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal عبر القنوات الرسمية، يملك المشجعون أيضًا خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. وتُعد Ticombo واحدة من أبرز الجهات التي تبيع التذاكر لمن يسعون إلى شرائها عبر قنوات بديلة، إذ توفر إدراجات موثقة وحماية للمشتري للمشجعين الراغبين في حجز مقعد بعد نفاد الحصص الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس ألمانيا DFB-Pokal 2026/27؟

خلال الأدوار المبكرة من كأس ألمانيا DFB-Pokal، تتراوح أسعار التذاكر عادة بين 15 و25 يورو.

وترتفع الأسعار مع تقدم المسابقة، إذ تبدأ أسعار تذاكر ربع النهائي ونصف النهائي من 50 يورو فما فوق عبر القنوات الرسمية.

وبالاستناد إلى النسخ السابقة كمرجع، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار من 75 يورو للمقاعد العادية، وقد ترتفع إلى أكثر من 250 يورو للمقاعد المميزة في ملعب أولمبياشتاديون في برلين لنهائي 29 مايو 2027.

تذكّر متابعة بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أين يُقام نهائي كأس ألمانيا DFB-Pokal؟ أولمبياشتاديون

شُيّد ملعب أولمبياشتاديون في برلين في الأصل في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي ليكون الملعب المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1936.

وخضع الملعب لعمليتي تجديد رئيسيتين، بين 1972-1974 و2000-2004، لتحديثه من أجل كرة القدم المحلية والدولية، وتبلغ سعته الآن 74.475 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة مباريات كأس العالم FIFA في 1974 و2006، ومباريات بطولة أمم أوروبا UEFA في 2024، يتخذ هيرتا برلين، الذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية 2. Bundesliga، من أولمبياشتاديون ملعبًا له منذ عام 1963.

وبعيدًا عن كرة القدم، لا يزال أولمبياشتاديون موقعًا مهمًا لألعاب القوى. وهناك سجل يوسين بولت رقمه القياسي الشهير في سباق 100 متر رجال خلال بطولة العالم لألعاب القوى 2009. وما زال زمنه البالغ 9.58 ثانية صامدًا دون كسر.

من هم الفائزون مؤخرًا بكأس ألمانيا DFB-Pokal؟