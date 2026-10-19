عشنا صيفًا كرويًا مذهلًا خلال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، لكن الدور الآن على أساطير اللعبة القادمين للتألق في الشرق الأوسط.

تعود كأس العالم تحت 17 عامًا إلى قطر في نسخة 2026، التي تقام من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

ازدادت مكانة البطولة العالمية للناشئين منذ أن غيّر فيفا نظامها بصورة دائمة، محولًا إياها إلى بطولة سنوية ضخمة تضم 48 منتخبًا. واستضافت قطر البطولة للمرة الأولى في 2025، وستواصل استضافتها حتى 2029.

سبق لنجوم كرة القدم، مثل رونالدينيو ونيمار وتوني كروس وفيكتور أوسيمين، التألق في منافسات تحت 17 عامًا. فمن سيترك بصمته هذه المرة؟ يمكنك الحضور إلى قطر لمعرفة الإجابة بنفسك.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تقام كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 في قطر من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، وتشهد 104 مباريات إجمالًا.

تُقسَّم المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة، من المجموعة A إلى المجموعة L، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ32.

تقام المباريات على ملاعب منطقة أسباير العالمية المستوى في الدوحة، بينما يستضيف استاد خليفة الدولي العريق المباراة النهائية يوم الأحد 13 ديسمبر.

مرحلة البطولة التاريخ التذاكر الملعب دور المجموعات من 19 إلى 27 نوفمبر التذاكر منطقة أسباير في الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ32 30 نوفمبر و1 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير في الدوحة (ملاعب مختلفة) دور الـ16 3 و4 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير في الدوحة (ملاعب مختلفة) ربع النهائي 7 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير في الدوحة (ملاعب مختلفة) نصف النهائي 10 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير في الدوحة (الملعبان 2 و7) مباراة تحديد المركز الثالث 13 ديسمبر التذاكر منطقة أسباير في الدوحة (الملعب 2) النهائي (ومباراة تحديد المركز الثالث) 13 ديسمبر التذاكر استاد خليفة الدولي (الدوحة)

كيف تشتري تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 مباشرة عبر القنوات التالية:

المنصة الرئيسية : بوابة التذاكر الرسمية لفيفا أو صفحة التذاكر المخصصة لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026.

المنصة المحلية للبطولة : تتوفر أيضًا منصة الاستضافة القطرية الرسمية «الطريق إلى قطر».

المواعيد المهمة ومراحل بيع التذاكر

مرحلة البيع تاريخ البداية الجمهور المستهدف البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا 19 أكتوبر 2026 فترة حصرية لحاملي بطاقات فيزا البيع للجمهور العام 26 أكتوبر 2026 متاح لجميع المشجعين باستخدام أي وسيلة دفع مقبولة

وإذا أراد المشجعون حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنهم أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر بضمان: تحمي تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الحماية المدمج لديها «تيكس بروتكت». ويضمن البرنامج وصول تذاكرك في الوقت المحدد وصلاحيتها للحدث الذي ستحضره، وإلا فستحصل على استرداد كامل للمبلغ بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لكأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026 من 20 ريالًا قطريًا (نحو 4,20 جنيهات إسترلينية أو 5,50 دولارات أمريكية) لتذاكر الدخول اليومية العامة، بينما تتراوح أسعار تذاكر النهائي بين 15 و35 ريالًا قطريًا (نحو 3,20 إلى 7,20 جنيهات إسترلينية أو 4,10 إلى 9,60 دولارات أمريكية).

فئات التذاكر وأسعارها

تذكرة اليوم الواحد:

تتوفر بدءًا من 20 ريالًا قطريًا، وتتيح الدخول العام إلى ستة ملاعب (الملاعب 1 و3 و4 و5 و8 و9) في مجمع منافسات منطقة أسباير ليوم واحد، مع تخصيص المقاعد بحسب أسبقية الحضور، فضلًا عن دخول مهرجان المشجعين.

تذكرة المباراة الرئيسية:

تتوفر بدءًا من 35 ريالًا قطريًا، وتشمل جميع مزايا «تذكرة اليوم الواحد»، إضافة إلى مقعد محجوز في أحد الملعبين الرئيسيين (الملعب 2 أو الملعب 7) لمباراة مهمة أو تشهد طلبًا مرتفعًا من اختيارك، وفقًا لسعة الملعب.

تذاكر المباراة النهائية (استاد خليفة الدولي):

الفئة الأولى: من 30 إلى 35 ريالًا قطريًا

الفئة الثانية: 15 ريالًا قطريًا

تابع موقع فيفا والموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو، للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2026؟

تشهد كأس العالم تحت 17 عامًا 2026 الظهور التاريخي الأول للنظام الموسع الذي يضم 48 منتخبًا، كما تشارك الدول السبع التالية في البطولة للمرة الأولى: اليونان، والجبل الأسود، وموزمبيق، ورومانيا، وصربيا، وتنزانيا، وفيتنام.

والمفاجأة أن أربعة من آخر خمسة منتخبات تُوجت بكأس العالم تحت 17 عامًا، وهي نيجيريا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال، أخفقت جميعها في التأهل إلى نسخة 2026. لذا ستكون البرازيل، التي تُوجت باللقب في أربع مناسبات سابقة، أكثر المنتخبات المشاركة تتويجًا.

المجموعة المنتخبات المتأهلة المجموعة A قطر، بنما، اليونان، مصر المجموعة B كاليدونيا الجديدة، الإكوادور، كوريا الجنوبية، أوغندا المجموعة C الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، موزمبيق المجموعة D فرنسا، هايتي، السعودية، أوروجواي المجموعة E إيطاليا، كوت ديفوار، أوزبكستان، جامايكا المجموعة F كرواتيا، كوبا، طاجيكستان، السنغال المجموعة G بلجيكا، مالي، نيوزيلندا، فيتنام المجموعة H إسبانيا، الصين، المغرب، فيجي المجموعة I البرازيل، كوستاريكا، جمهورية أيرلندا، تنزانيا المجموعة J الولايات المتحدة، الجزائر، تشيلي، الجبل الأسود المجموعة K المكسيك، الكاميرون، رومانيا، فنزويلا المجموعة L اليابان، كولومبيا، هندوراس، صربيا

من هم أحدث أبطال كأس العالم تحت 17 عامًا؟

تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بكأس العالم تحت 17 عامًا عبر التاريخ، بعدما رفعت الكأس خمس مرات منذ انطلاق البطولة للمرة الأولى في 1985.

العام البطل الوصيف 2025 البرتغال النمسا 2023 ألمانيا فرنسا 2019 البرازيل المكسيك 2017 إنجلترا إسبانيا 2015 نيجيريا مالي 2013 نيجيريا المكسيك 2011 المكسيك أوروجواي 2009 سويسرا نيجيريا 2007 نيجيريا إسبانيا 2005 المكسيك البرازيل







