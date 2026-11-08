تتواصل هذا الشهر منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026/27، النسخة الخامسة من البطولة الدولية، ويمكنك مشاهدة أبرز المنتخبات الأوروبية وهي تخوض مبارياتها في أنحاء القارة بحجز التذاكر اليوم.

تصل مرحلة الدوري إلى ختام مثير في نوفمبر، إذ يخوض كل منتخب مباراتين خلال ستة أيام فقط. وبعد انتهاء هذه المرحلة، تُقام مباريات ربع النهائي في مارس 2027، على أن يُقام نصف النهائي والنهائي في يونيو 2027.

تدافع البرتغال عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي أحرزته في 2025، وهي المنتخب الأكثر نجاحًا في البطولة، بعدما فازت أيضًا بنسختها الأولى عام 2019. وتسعى إسبانيا إلى بلوغ النهائي للمرة الرابعة تواليًا، بعدما حلّت وصيفة في 2021 و2025، وتُوّجت باللقب في 2023.

دع جول يرشدك إلى كل المعلومات الأساسية عن تذاكر دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك كيفية شرائها وأسعارها وغير ذلك الكثير.

مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر المكان الخميس 12 نوفمبر (8:00 مساءً) تركيا ضد بلجيكا التذاكر ملعب جورسل أكسل (إزمير) الخميس 12 نوفمبر (8:45 مساءً) إيطاليا ضد فرنسا التذاكر سان سيرو (ميلانو) الخميس 12 نوفمبر (8:45 مساءً) التشيك ضد إسبانيا التذاكر ملعب ليتنا (براغ) الخميس 12 نوفمبر (7:45 مساءً) إنجلترا ضد كرواتيا التذاكر ملعب ويمبلي (لندن) الجمعة 13 نوفمبر (8:45 مساءً) هولندا ضد اليونان التذاكر يوهان كرويف أرينا (أمستردام) الجمعة 13 نوفمبر (8:45 مساءً) صربيا ضد ألمانيا التذاكر ملعب رايكو ميتيتش (بلجراد) السبت 14 نوفمبر (6:00 مساءً) النرويج ضد ويلز التذاكر ملعب أوليفال (أوسلو) السبت 14 نوفمبر (7:45 مساءً) البرتغال ضد الدنمارك التذاكر ملعب براغا البلدي (براغا) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) بلجيكا ضد إيطاليا التذاكر ملعب الملك بودوان (بروكسل) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) فرنسا ضد تركيا التذاكر ملعب ماتموت أتلانتيك (بوردو) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) كرواتيا ضد التشيك التذاكر أوبوس أرينا (أوسييك) الأحد 15 نوفمبر (8:45 مساءً) إسبانيا ضد إنجلترا التذاكر واندا ميتروبوليتانو (مدريد) الإثنين 16 نوفمبر (8:45 مساءً) ألمانيا ضد هولندا التذاكر الملعب الأولمبي (برلين) الإثنين 16 نوفمبر (9:45 مساءً) اليونان ضد صربيا التذاكر ملعب بانثيساليكو (فولوس) الثلاثاء 17 نوفمبر (8:45 مساءً) الدنمارك ضد النرويج التذاكر ملعب باركن (كوبنهاجن) الثلاثاء 17 نوفمبر (7:45 مساءً) ويلز ضد البرتغال التذاكر ملعب كارديف سيتي (كارديف)

الجدول الكامل لدوري الأمم الأوروبية 2026/27

المرحلة الجولة التاريخ أو التواريخ التذاكر مرحلة الدوري الجولة الخامسة 12 إلى 14 نوفمبر 2026 التذاكر الجولة السادسة 15 إلى 17 نوفمبر 2026 التذاكر ربع النهائي مباريات الذهاب 25 إلى 27 مارس 2027 يُعلن لاحقًا مباريات الإياب 28 إلى 30 مارس 2027 يُعلن لاحقًا النهائيات نصف النهائي 9 إلى 10 يونيو 2027 يُعلن لاحقًا النهائي 13 يونيو 2027 يُعلن لاحقًا

كيفية شراء تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27

لمرحلة الدوري والمجموعات (سبتمبر إلى نوفمبر 2026): تتولى اتحادات كرة القدم الوطنية المشاركة إدارة التذاكر الرسمية لكل مباراة في المجموعات بالكامل. وعليك شراء التذاكر مباشرة من البوابة الرسمية لاتحاد كرة القدم الخاص بالمنتخب المستضيف، مثل إنجلترا لكرة القدم لمباريات إنجلترا على أرضها، واتحاد ويلز لكرة القدم لمباريات ويلز على أرضها، وهكذا.

للنهائيات (يونيو 2027): ستُوزَّع التذاكر الرسمية للبطولة النهائية حصريًا عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

طُرحت التذاكر الرسمية لمباريات مرحلة المجموعات الأولى للبيع بالفعل، أو توشك فترات بيعها على الانتهاء حاليًا. وتفتح معظم الاتحادات الوطنية باب البيع قبل موعد المباراة المعنية بنحو 4 إلى 6 أسابيع. وتمنح معظمها أولوية الشراء لأعضاء روابط المشجعين المسجلين، مثل رابطة مشجعي إنجلترا المسافرين أو عضوية «الجدار الأحمر» في ويلز، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

بالنسبة إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية (يونيو 2027)، سيبدأ بيع التذاكر للجمهور وفتح باب التقديم لقرعات التذاكر عبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل أو مايو 2027، بعد تأهل المنتخبات الأربعة إلى النهائيات. وللاستعداد لنهائيات يونيو، يُستحسن إنشاء حساب «myUEFA» لتلقّي تنبيهات تلقائية بشأن فترات بيع التذاكر.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين شراؤها أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/27؟

تُباع التذاكر الرسمية لمرحلة الدوري من دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ويُحدَّد سعرها لكل مباراة على حدة من جانب اتحاد كرة القدم للبلد المستضيف، وليس عبر بوابة مركزية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبما أن كل بلد يحدد أسعاره وفقًا للملعب والمواجهة، تختلف أسعار التذاكر وتصنيفات فئاتها من مباراة إلى أخرى.

ورغم أن مواقع المقاعد الدقيقة تعتمد بالكامل على الملعب المستضيف، تقسّم معظم الاتحادات التذاكر إلى 3 أو 4 فئات رئيسية متاحة للجمهور، إلى جانب خيارات للعائلات وأخرى مميزة.

وباستخدام إنجلترا مثالًا، يمكن تقسيم تذاكر المباريات في ملعب ويمبلي تقريبًا على النحو التالي:

الفئة الأولى (مميزة / المستويان السفلي والأوسط على جانبي الملعب) : تقع على امتداد خطي التماس الرئيسيين وتوفر أفضل رؤية. وتتراوح أسعار التذاكر العامة لهذه المقاعد المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تتوفر المقاعد المميزة بأسعار تتراوح بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا.

: تقع على امتداد خطي التماس الرئيسيين وتوفر أفضل رؤية. وتتراوح أسعار التذاكر العامة لهذه المقاعد المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تتوفر المقاعد المميزة بأسعار تتراوح بين 95 و120 جنيهًا إسترلينيًا. الفئة الثانية (زوايا الملعب / المستوى العلوي على جانبي الملعب) : تقع في زوايا الملعب أو في المدرجات العليا. وتبلغ أسعارها عادةً نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا.

: تقع في زوايا الملعب أو في المدرجات العليا. وتبلغ أسعارها عادةً نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا. الفئة الثالثة (المدرجات خلف المرميين) : تجلس فيها غالبًا الجماهير الأكثر تشجيعًا للمنتخب المستضيف، أو تُخصَّص فيها أقسام لجماهير المنتخب الضيف. وتبدأ أسعار التذاكر العادية خلف المرميين من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا.

: تجلس فيها غالبًا الجماهير الأكثر تشجيعًا للمنتخب المستضيف، أو تُخصَّص فيها أقسام لجماهير المنتخب الضيف. وتبدأ أسعار التذاكر العادية خلف المرميين من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا. الأقسام العائلية والتذاكر المخفضة: تقدم بلدان مستضيفة كثيرة أسعارًا مخفضة بدرجة كبيرة للعائلات والشباب. فعلى سبيل المثال، تتوفر تذاكر الأقسام العائلية بسعر 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال دون 16 عامًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما المنتخبات المشاركة في مجموعات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

المجموعة A1 المجموعة A2 المجموعة A3 المجموعة A4 فرنسا ألمانيا إسبانيا البرتغال إيطاليا هولندا كرواتيا الدنمارك بلجيكا صربيا إنجلترا النرويج تركيا اليونان التشيك ويلز

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي في مارس 2027.

من الفائزون بالنسخ الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية؟