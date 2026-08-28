تنطلق قريبًا بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026/2027، وهي النسخة الخامسة من المسابقة الدولية، ويمكنك مشاهدة أكبر منتخبات أوروبا وهي تلعب في مختلف أنحاء القارة من خلال حجز التذاكر اليوم.

تبدأ مرحلة الدوري من البطولة في سبتمبر/أكتوبر المقبلين، ومن المنتظر أن تكون فترة مثيرة، إذ ستخوض المنتخبات أربع مباريات خلال نحو 10 أيام فقط. وبعد ختام مرحلة الدوري في نوفمبر، تُقام مباريات ربع النهائي في مارس 2027، ثم تُلعب مباراتا نصف النهائي والنهائي في يونيو 2027.

يدافع منتخب البرتغال عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي أحرزه في 2025، وهو الفريق الأكثر نجاحًا في المسابقة بعدما فاز أيضًا بالنسخة الافتتاحية في 2019. ويسعى منتخب إسبانيا إلى بلوغ النهائي للمرة الرابعة تواليًا، بعدما حل وصيفًا في 2021 و2025 ورفع الكأس في 2023.

دع GOAL يساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

المباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (8.45 مساءً) هولندا ضد ألمانيا Johan Cruijff ArenA (أمستردام) التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (7.45 مساءً) البرتغال ضد ويلز Estádio José Alvalade (لشبونة) التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (8.45 مساءً) النرويج ضد الدنمارك Ullevaal Stadion (أوسلو) التذاكر الجمعة، 25 سبتمبر (8.45 مساءً) إيطاليا ضد بلجيكا Stadio Olimpico (روما) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (8.45 مساءً) التشيك ضد كرواتيا Fortuna Arena (براغ) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (7.45 مساءً) إنجلترا ضد إسبانيا Wembley Stadium (لندن) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (6 مساءً) الدنمارك ضد ويلز Parken Stadium (كوبنهاجن) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (8.45 مساءً) النرويج ضد البرتغال Ullevaal Stadion (أوسلو) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (8.45 مساءً) ألمانيا ضد اليونان WWK Arena (أوجسبورج) التذاكر الاثنين، 28 سبتمبر (8.45 مساءً) بلجيكا ضد فرنسا King Baudouin Stadium (بروكسل) التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر (8.45 مساءً) التشيك ضد إنجلترا Fortuna Arena (براغ) التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر (8.45 مساءً) إسبانيا ضد كرواتيا Ramón Sánchez–Pizjuán (إشبيلية) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (8.45 مساءً) ألمانيا ضد صربيا Allianz Arena (ميونخ) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (8.45 مساءً) الدنمارك ضد البرتغال Parken Stadium (كوبنهاجن) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (7.45 مساءً) ويلز ضد النرويج Cardiff City Stadium (كارديف) التذاكر الجمعة، 2 أكتوبر (8.45 مساءً) بلجيكا ضد Türkiye Stade Maurice Dufrasne (لييج) التذاكر السبت، 3 أكتوبر (8.45 مساءً) إسبانيا ضد التشيك Carlos Tartiere (أوفييدو) التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (8.45 مساءً) هولندا ضد صربيا Philips Stadion (آيندهوفن) التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (8.45 مساءً) البرتغال ضد الدنمارك Estádio do Dragão (بورتو) التذاكر الثلاثاء، 6 أكتوبر (7.45 مساءً) إنجلترا ضد جمهورية التشيك Wembley Stadium (لندن) التذاكر

الجدول الكامل لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026/2027

المرحلة الجولة التاريخ/التواريخ التذاكر مرحلة الدوري الجولة 1 24-26 سبتمبر 2026 التذاكر

الجولة 2 27-29 سبتمبر 2026 التذاكر

الجولة 3 1-3 أكتوبر 2026 التذاكر

الجولة 4 4-6 أكتوبر 2026 التذاكر

الجولة 5 12-14 نوفمبر 2026 التذاكر

الجولة 6 15-17 نوفمبر 2026 التذاكر ربع النهائي الذهاب 25-27 مارس 2027 يُحدد لاحقًا

الإياب 28-30 مارس 2027 يُحدد لاحقًا النهائيات نصف النهائي 9-10 يونيو 2027 يُحدد لاحقًا

النهائي 13 يونيو 2027 يُحدد لاحقًا

كيفية شراء تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/2027

بالنسبة لمرحلة الدوري/المجموعات (سبتمبر - نوفمبر 2026): تُدار التذاكر الرسمية لمباريات المجموعات الفردية بالكامل من قبل الاتحادات الوطنية المشاركة. ستحتاج إلى شراء التذاكر مباشرة من البوابة الرسمية لاتحاد كرة القدم الخاص بالمنتخب المستضيف، مثل England Football لمباريات إنجلترا على أرضها، وFAW لمباريات ويلز على أرضها، وغيرها.

بالنسبة للنهائيات (يونيو 2027): سيتم توزيع التذاكر الرسمية للبطولة النهائية حصريًا عبر بوابة UEFA Ticketing Portal.

التذاكر الرسمية لمباريات دور المجموعات الأولية مطروحة للبيع بالفعل أو تقترب حاليًا من إنهاء مراحل بيعها. وتفتح معظم الاتحادات الوطنية نوافذ البيع الخاصة بها قبل موعد المباراة المحدد بنحو 4-6 أسابيع. كما تمنح معظم الاتحادات أولوية الوصول لأندية المشجعين المسجلين، مثل England Supporters Travel Club أو عضوية 'Red Wall' الخاصة بويلز، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

أما بالنسبة لنهائيات دوري الأمم في يونيو 2027، فستُفتح مبيعات التذاكر العامة وقرعات طلبات الشراء عبر UEFA في أبريل/مايو 2027، بعد تأهل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النهائي. وللاستعداد لنهائيات يونيو، من المفيد إنشاء حساب 'myUEFA' حتى تتمكن من تلقي تنبيهات تلقائية بشأن فترات طرح التذاكر.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026/2027؟

تُباع التذاكر الرسمية لمرحلة الدوري في دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 وتُسعَّر بشكل فردي من قبل اتحاد كرة القدم في الدولة المستضيفة، بدلًا من بيعها عبر بوابة مركزية تابعة لـ UEFA. وبما أن كل دولة تحدد أسعارها الخاصة بحسب الملعب وطبيعة المواجهة، فإن أسعار التذاكر وتعريف الفئات تختلف من مباراة إلى أخرى.

وفي حين تعتمد أقسام المقاعد الدقيقة بالكامل على الملعب المستضيف، فإن معظم الاتحادات تقسم التذاكر إلى 3 أو 4 فئات جماهيرية رئيسية، إلى جانب خيارات العائلات والخيارات المميزة.

وباستخدام إنجلترا مثالًا، يمكن تصنيف تذاكر المباريات على ملعب ويمبلي تقريبًا على النحو التالي:

الفئة 1 (مميزة / الجانب الطولي السفلي والأوسط) : تقع على امتداد خطي التماس الرئيسيين، وتوفر أفضل رؤية. وتتراوح أسعار الدخول العام لهذه الأقسام المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، مع توفر المقاعد المميزة بأسعار من 95 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا.

الفئة 2 (الزوايا / الجانب الطولي العلوي) : تقع في زوايا الملعب أو في المدرجات الأعلى. وتبلغ تكلفتها عادة نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا.

الفئة 3 (الجانب القصير / خلف المرمى) : غالبًا ما يجلس فيها أكثر مشجعي أصحاب الأرض صخبًا أو الجماهير المخصصة للفريق الضيف. وتبدأ أسعار التذاكر القياسية في هذه الجهة من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا.

مناطق العائلات والامتيازات : تقدم كثير من الدول المستضيفة أسعارًا مخفضة للغاية للعائلات والشباب. فعلى سبيل المثال، يمكن العثور على تذاكر مناطق العائلات بسعر 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال دون 16 عامًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

ما المنتخبات الموجودة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية A؟

المجموعة A1 المجموعة A2 المجموعة A3 المجموعة A4 فرنسا ألمانيا إسبانيا البرتغال إيطاليا هولندا كرواتيا الدنمارك بلجيكا صربيا إنجلترا النرويج تركيا اليونان التشيك ويلز

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي في مارس 2027.

من هم آخر الفائزين بدوري الأمم الأوروبية؟