تنطلق بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وهي النسخة الخامسة من المسابقة الدولية، قريبًا، ويمكنك مشاهدة أكبر المنتخبات الأوروبية وهي تلعب في مختلف أنحاء القارة من خلال حجز التذاكر اليوم.

تبدأ مرحلة الدوري من المسابقة في سبتمبر/أكتوبر المقبلين، ومن المنتظر أن تكون فترة مثيرة، إذ ستخوض المنتخبات أربع مباريات خلال فترة لا تتجاوز نحو 10 أيام. وبعد ختام مرحلة الدوري في نوفمبر، تُقام مباريات ربع النهائي في مارس 2027، على أن تُلعب مباراتا نصف النهائي والنهائي في يونيو 2027.

يدافع منتخب البرتغال عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي توج به في 2025، وهو أيضًا المنتخب الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة بعدما فاز بالنسخة الافتتاحية في 2019. ويسعى منتخب إسبانيا إلى بلوغ النهائي للمرة الرابعة تواليًا، بعدما حل وصيفًا في 2021 و2025، ورفع الكأس في 2023.

دع GOAL يساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة المكان التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (8.45 مساءً) هولندا ضد ألمانيا يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (7.45 مساءً) البرتغال ضد ويلز إستاديو جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الخميس، 24 سبتمبر (8.45 مساءً) النرويج ضد الدنمارك أوليفال ستاديون (أوسلو) التذاكر الجمعة، 25 سبتمبر (8.45 مساءً) إيطاليا ضد بلجيكا ستاديو أولمبيكو (روما) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (8.45 مساءً) التشيك ضد كرواتيا فورتونا أرينا (براغ) التذاكر السبت، 26 سبتمبر (7.45 مساءً) إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي (لندن) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (6 مساءً) الدنمارك ضد ويلز باركن ستاديوم (كوبنهاغن) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (8.45 مساءً) النرويج ضد البرتغال أوليفال ستاديون (أوسلو) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (8.45 مساءً) ألمانيا ضد اليونان WWK Arena (أوغسبورغ) التذاكر الاثنين، 28 سبتمبر (8.45 مساءً) بلجيكا ضد فرنسا ملعب الملك بودوان (بروكسل) التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر (8.45 مساءً) التشيك ضد إنجلترا فورتونا أرينا (براغ) التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر (8.45 مساءً) إسبانيا ضد كرواتيا رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (8.45 مساءً) ألمانيا ضد صربيا أليانز أرينا (ميونخ) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (8.45 مساءً) الدنمارك ضد البرتغال باركن ستاديوم (كوبنهاغن) التذاكر الخميس، 1 أكتوبر (7.45 مساءً) ويلز ضد النرويج ملعب كارديف سيتي (كارديف) التذاكر الجمعة، 2 أكتوبر (8.45 مساءً) بلجيكا ضد تركيا ستاد موريس دوفراسن (لييج) التذاكر السبت، 3 أكتوبر (8.45 مساءً) إسبانيا ضد التشيك كارلوس تارتيري (أوفييدو) التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (8.45 مساءً) هولندا ضد صربيا فيليبس ستاديون (آيندهوفن) التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (8.45 مساءً) البرتغال ضد الدنمارك إستاديو دو دراغاو (بورتو) التذاكر الثلاثاء، 6 أكتوبر (7.45 مساءً) إنجلترا ضد جمهورية التشيك ملعب ويمبلي (لندن) التذاكر

الجدول الكامل لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المرحلة الجولة التاريخ/التواريخ التذاكر مرحلة الدوري الجولة 1 24-26 سبتمبر 2026 التذاكر

الجولة 2 27-29 سبتمبر 2026 التذاكر

الجولة 3 1-3 أكتوبر 2026 التذاكر

الجولة 4 4-6 أكتوبر 2026 التذاكر

الجولة 5 12-14 نوفمبر 2026 التذاكر

الجولة 6 15-17 نوفمبر 2026 التذاكر ربع النهائي الذهاب 25-27 مارس 2027 يُحدد لاحقًا

الإياب 28-30 مارس 2027 يُحدد لاحقًا النهائيات نصف النهائي 9-10 يونيو 2027 يُحدد لاحقًا

النهائي 13 يونيو 2027 يُحدد لاحقًا

كيفية شراء تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

لمرحلة الدوري/المجموعات (سبتمبر - نوفمبر 2026): تُدار التذاكر الرسمية لمباريات المجموعات الفردية بالكامل من قبل الاتحادات الوطنية المشاركة. وستحتاج إلى شراء التذاكر مباشرة من البوابة الرسمية لاتحاد كرة القدم الخاص بالمنتخب المستضيف، مثل England Football لمباريات إنجلترا على أرضها، وFAW لمباريات ويلز على أرضها، وغير ذلك.

للنهائيات (يونيو 2027): ستُوزع التذاكر الرسمية للبطولة الختامية حصريًا عبر بوابة تذاكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

التذاكر الرسمية لمباريات مرحلة المجموعات الأولى مطروحة للبيع بالفعل أو تقترب حاليًا من إنهاء مراحل بيعها. وتفتح معظم الاتحادات الوطنية نوافذ البيع الخاصة بها قبل موعد المباراة المحدد بنحو 4 إلى 6 أسابيع. كما تمنح أغلب الاتحادات أولوية الوصول إلى الأندية الجماهيرية المسجلة، مثل England Supporters Travel Club أو عضوية "Red Wall" الخاصة بمنتخب ويلز، قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام.

وبالنسبة إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2027، فستُفتح مبيعات التذاكر العامة وسحوبات طلبات التذاكر عبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل/مايو 2027، بعد تأهل المنتخبات الأربعة إلى النهائيات. وللاستعداد لنهائيات يونيو، من المفيد إنشاء حساب "myUEFA"، حتى تتمكن من تلقي تنبيهات تلقائية بشأن مواعيد فتح نوافذ التذاكر.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تُباع التذاكر الرسمية لمرحلة الدوري في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 وتُسعّر بشكل فردي من قبل اتحاد كرة القدم في البلد المستضيف، بدلًا من طرحها عبر بوابة مركزية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبما أن كل دولة تحدد أسعارها الخاصة بناءً على الملعب وطبيعة المواجهة، فإن أسعار التذاكر وتعريفات الفئات تختلف من مباراة إلى أخرى.

ورغم أن أقسام المقاعد الدقيقة تعتمد بالكامل على الملعب المستضيف، فإن معظم الاتحادات تقسم التذاكر إلى 3 أو 4 فئات جماهيرية رئيسية، إلى جانب الخيارات العائلية والمميزة.

وباستخدام إنجلترا كمثال، يمكن تصنيف تذاكر المباريات في ملعب ويمبلي على النحو التقريبي التالي:

الفئة 1 (مميزة / الجوانب السفلية والوسطى الطولية) : تقع على امتداد خطوط التماس الرئيسية، وتوفر أفضل زوايا الرؤية. وتتراوح أسعار الدخول العام لهذه الأقسام المميزة بين 65 و80 جنيهًا إسترلينيًا، مع توفر المقاعد المميزة بأسعار تبدأ من 95 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا.

الفئة 2 (الزوايا / الجانب الطولي العلوي) : تقع في زوايا الملعب أو في المدرجات الأعلى. وتبلغ كلفتها عادة نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا.

الفئة 3 (الجانب القصير / خلف المرمى) : غالبًا ما تكون المنطقة التي يجلس فيها أكثر مشجعي أصحاب الأرض حماسًا أو الأقسام المخصصة للجماهير الزائرة. وتبدأ أسعار التذاكر القياسية في هذا الجانب من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا.

المناطق العائلية والخصومات : تقدم العديد من الدول المستضيفة أسعارًا مخفضة بشدة للعائلات والشباب. فعلى سبيل المثال، يمكن العثور على تذاكر المنطقة العائلية بسعر 25 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين و12.50 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال دون 16 عامًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية عند اقتراب الموعد، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوفر الحالي.

ما هي المنتخبات الموجودة في مجموعات دوري الأمم الأوروبية A؟

المجموعة A1 المجموعة A2 المجموعة A3 المجموعة A4 فرنسا ألمانيا إسبانيا البرتغال إيطاليا هولندا كرواتيا الدنمارك بلجيكا صربيا إنجلترا النرويج تركيا اليونان التشيك ويلز

سيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي في مارس 2027.

من هم الفائزون مؤخرًا بدوري الأمم الأوروبية؟