بعد تأجيل بعض السباقات وإعادة جدولتها في وقت سابق من الموسم، سيكون قد مرّ ما يقرب من عام على آخر ظهور لنجوم هذه الرياضة في الشرق الأوسط حين يصل نجوم فورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية لخوض جائزة قطر الكبرى 2026 في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر (27-29). لا تفوّت الفرصة، واحجز تذاكرك للسباق اليوم.

يترقب عشاق فورمولا 1 في آسيا بشغف عودة أشهر السائقين في العالم إلى المنافسة بالمنطقة. وبينما هيمن كيمي أنتونيلي ومكلارين على مجريات معظم فترات الموسم، رفع أمثال لويس هاميلتون وماكس فيرستابن وشارل لوكلير مستواهم مؤخرًا، وسيسعون للحفاظ على قدرتهم التنافسية فيما تبقى من الموسم. ويتطلع فيرستابن إلى تحقيق فوز رابع مذهل على التوالي في قطر هذا نوفمبر.

للعام الثالث على التوالي، تفتتح جائزة قطر الكبرى ثنائية ختام الموسم المثيرة، على أن يُقام السباق الأخير لعام 2026، جائزة أبوظبي الكبرى، بعدها بأسبوع في 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس. وبعد ذلك، سيكون علينا جميعًا انتظار انطلاق موسم فورمولا 1 لعام 2027 لمدة 3 أشهر بترقب.

سواء كنت تبحث عن مقاعد في المدرجات، أو تذاكر دخول عام، أو تجارب كبار الشخصيات، فهناك تذاكر لجائزة قطر الكبرى تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. دع جول يطلعك على كيفية شراء التذاكر وأسعارها وجدول الفعاليات قبل زيارة فورمولا 1 المقبلة إلى حلبة لوسيل الدولية.

متى تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة قطر الكبرى 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 27 نوفمبر حتى الأحد 29 نوفمبر.

التاريخ الوقت (المحلي) التذاكر الحلبة (الموقع) الأحد 29 نوفمبر 19:00 (بتوقيت الجزيرة العربية) التذاكر حلبة لوسيل الدولية (لوسيل)

كيفية شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 من عدة جهات بيع. وتتوفر عبر بوابة تذاكر الفورمولا 1 التي يمكن الوصول إليها مباشرة من الموقع الرسمي للبطولة، وعبر بوابة تذاكر حلبة لوسيل الدولية التي تديرها الحلبة مباشرة.

وإذا كنت تسعى للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل مضمون للتذاكر، إذ تشمل كل عملية شراء عبر ستاب هاب برنامج «FanProtect» الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر البالغين لمدة 3 أيام في جائزة قطر الكبرى 2026 بين 600 ريال قطري (نحو 165 دولارًا أمريكيًا) و2,000 ريال قطري (نحو 548 دولارًا أمريكيًا) للدخول العادي. وتُصدر جميع خيارات المدرجات ومناطق الوقوف العادية على هيئة تذاكر رقمية صالحة لمدة 3 أيام، من الجمعة إلى الأحد.

فئة التذكرة والقسم السعر لمدة 3 أيام، بالريال القطري (الدولار الأمريكي) أبرز مزايا المقاعد المدرج الرئيسي (المناطق A/B وC/D وE/F) 2,000 ريال قطري (548 دولارًا) مقاعد مرقمة ومغطاة تطل على خط الانطلاق والنهاية ومنطقة الصيانة المدرج الشمالي 1,500 ريال قطري (411 دولارًا) مقاعد مغطاة تقع عند نهاية المسار المستقيم الرئيسي مدرجات المنعطف 2 والمنعطف 3 والمنعطف 16 1,000 ريال قطري (274 دولارًا) مدرجات غير مغطاة تتيح مشاهدة المنافسة عند منعطفات رئيسية الدخول العام («تل لوسيل») 600 ريال قطري (165 دولارًا) مناطق وقوف مفتوحة تطل على الحلبة

تابع الموقعين الرسميين للفورمولا 1 وحلبة لوسيل الدولية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتصفيات والسباق نفسه في جائزة قطر الكبرى على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الفعالية الوقت (المحلي، بتوقيت الجزيرة العربية) الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الأولى 16:30 الجمعة 27 نوفمبر التجارب الحرة الثانية 20:00 السبت 28 نوفمبر التجارب الحرة الثالثة 17:30 السبت 28 نوفمبر التصفيات 21:00 الأحد 29 نوفمبر السباق 19:00

أين تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تقع حلبة لوسيل الدولية لسباقات السيارات خارج مدينة لوسيل مباشرة، شمال الدوحة في قطر.

يبلغ طول الحلبة 5.4 كيلومترات، ويبلغ طول مسارها المستقيم الرئيسي كيلومترًا واحدًا. افتُتحت الحلبة في عام 2004، واستضافت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في العام نفسه.

وفي عام 2007، أُضيفت إضاءة خارجية دائمة لتمكين الحلبة من استضافة السباقات الليلية. وفي العام التالي، أصبحت جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية 2008 أول سباق ليلي على الإطلاق في تاريخ موتو جي بي. وأُقيمت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في عام 2021. وقبل النسخة الثانية من الجائزة الكبرى في عام 2023، خضعت الحلبة لتحديثات وارتفعت سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج.

يحمل لاندو نوريس حاليًا الرقم القياسي لأسرع لفة في حلبة لوسيل، بعدما سجل زمنًا قدره 1:22.384 بسيارته مكلارين خلال جائزة قطر الكبرى 2024.

ماذا ينتظرك في جائزة قطر الكبرى 2026؟

أُقيمت جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية. وبسبب كأس العالم لكرة القدم 2022، لم تعد إلى جدول سباقات الفورمولا 1 حتى عام 2023، لكن المنظمين أبرموا اتفاقًا للإبقاء عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

يُعد السباق واحدًا من أربعة سباقات ليلية في جدول الفورمولا 1 الحالي، ومنها سباق أبوظبي، ما يزيد المشهد إثارة مع إضاءة الحلبة وأفق المدينة. وتنخفض درجات الحرارة كثيرًا في الليل أيضًا، وهو أمر يرحب به بعض الحاضرين.

وإلى جانب مشاهدة المنافسات المثيرة على الحلبة، تتيح تذكرة جائزة قطر الكبرى فرصًا ترفيهية إضافية. وتضمن جميع أنواع التذاكر الدخول إلى الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق، ويشارك فيها بعض أبرز نجوم الموسيقى العالميين. وفي العام الماضي، تصدّر سيل وميتاليكا قائمة المشاركين.

وإذا لم تكن مشاهدة أحد أبرز أحداث موسم الفورمولا 1 عن قرب كافية، فهناك ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة الدوحة من وجهات.

إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة وغنية بالثقافة، وتضم قائمة لا تنتهي من الأنشطة والمعالم: تجارب تناول الطعام الفاخر، ووفرة من مراكز التسوق، ومعالم مبهرة وعجائب طبيعية يمكن مشاهدتها، وغير ذلك الكثير.

وبفضل استضافتها عددًا من الفعاليات البارزة مؤخرًا، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبحت الدوحة سريعًا وجهة مميزة في الشرق الأوسط للمسافرين بغرض الرياضة والترفيه، مع تجارب تناسب مختلف الميزانيات.

وسيصل عشاق الفورمولا 1 الراغبون في متابعة كل الإثارة على الحلبة إلى الدوحة في الوقت المثالي من العام للاستمتاع بأنشطة أخرى في المنطقة. فخلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، يكون الطقس في المنطقة أكثر ملاءمة للأنشطة والرحلات الخارجية.