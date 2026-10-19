طُرحت للتو باقات الضيافة الرسمية لبطولة يورو 2028، وأصبحت متاحة الآن لدى مزوّدي الضيافة الرسميين. لذا، إذا كنت ترغب في حجز تذاكرك الآن، فهذه فرصتك.

أينما كنت في المملكة المتحدة، ستكون مباريات كرة القدم الدولية رفيعة المستوى قريبة منك. ويمكن للمشجعين تخصيص تجربتهم بمتابعة منتخبهم المفضل، أو اختيار ملاعب محددة، أو ضمان حضورهم المباراة النهائية التاريخية.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر ضيافة يورو 2028، وأماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

متى تُقام بطولة يورو 2028؟

تنطلق بطولة يورو 2028 في 9 يونيو في كارديف.

تُقام 51 مباراة في المجمل، على أن يستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائية في 9 يوليو.

تأتي البطولة بكرة القدم الدولية إلى مقربة منك، إذ تُقام مبارياتها في تسعة ملاعب عريقة موزعة على أربع دول.

تشمل المدن المستضيفة ليورو 2028 كارديف ودبلن، إلى جانب مدن غلاسكو ونيوكاسل ومانشستر وليفربول وبرمنغهام ولندن المعروفة بشغفها بكرة القدم.

ما أنواع تذاكر يورو 2028 المتاحة الآن؟

نوع التذكرة ملخص حجز التذاكر باقة الملعب تضمن مكانًا ضمن الضيافة الرسمية لجميع المباريات المقامة في ملعب محدد. احجز التذاكر متابعة فريقي تتيح حضور مباريات منتخبك المختار حتى الدور ربع النهائي. احجز التذاكر تجربة مباراة واحدة اختر مباراة بعينها لا تريد تفويتها لحضورها ضمن الضيافة الرسمية. احجز التذاكر باقة الأدوار النهائية تضمن الضيافة الرسمية للمباريات الثلاث الأبرز على ملعب ويمبلي: مباراتي نصف النهائي والنهائي. احجز التذاكر

أنواع باقات الضيافة المتاحة ليورو 2028:

نوع الضيافة الفئة ملخص سكاي بوكس مقصورة فاخرة تجربة الضيافة الخاصة الأكثر حصرية. تشمل الاستخدام الحصري لمقصورة سكاي بوكس فاخرة مع طاقم ضيافة مخصص، ومأكولات فاخرة تُقدَّم داخل المقصورة، ومشروبات مميزة بينها الشمبانيا، وإمكانية الوصول مباشرة إلى مقاعد مميزة في الملعب أمام المقصورة. بيوند بلاتينيوم صالة مميزة مساحة اجتماعية بالغة الفخامة، متاحة في ملاعب مختارة فقط، وهي ويمبلي وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون ومانشستر سيتي. تشمل صالة مشتركة محدودة العدد وراقية، وقوائم طعام مصممة خصيصًا على أيدي طهاة مشهورين، ومشروبات فاخرة، وأولوية في مواقف السيارات بحسب التوافر، وهدية تذكارية مميزة، ومقاعد مبطنة ممتازة في مواقع وسطية. بلاتينيوم صالة راقية تجربة ضيافة مشتركة من الدرجة الأولى في صالة أنيقة داخل الملعب بتصميم يشبه المطاعم. تشمل تناول الطعام باختيار أطباق من القائمة، وإمكانية الوصول مباشرة إلى مقاعد مميزة من أعلى فئة. بريستيج ضيافة مميزة تجربة عصرية في صالة بمستوى درجة رجال الأعمال، تقع داخل الملعب أو بجواره. تشمل قوائم طعام مختارة بعناية، ومجموعة مشروبات مميزة، ومقاعد من أعلى فئة توفر إطلالات ممتازة على الملعب. كلوب ضيافة ترفيهية مكان ضيافة مشترك بأجواء مريحة واحتفالية وممتعة، داخل الملعب أو بجواره. يشمل أنشطة ترفيهية حيوية، ومأكولات ومشروبات مشمولة في الباقة، ومقاعد ممتازة. نادي المشجعين ضيافة المشجعين أماكن مشتركة بطابع المنتخبات، مصممة لمباريات محددة. تشمل الطعام والمشروبات ومقعدًا لحضور المباراة.

كيف تشتري تذاكر ضيافة يورو 2028؟

بموجب شراكة جديدة، اختيرت سيت يونيك منصة المبيعات الرسمية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وأيرلندا لصالح شركة بيوند هوسبيتاليتي 28 إيه جي، مزود الضيافة الرسمي لبطولة يورو 2028.

تتيح هذه الشراكة لعشاق كرة القدم ضمان حضور مميز لأكثر مباريات 2028 ترقبًا، عبر تجربة حجز موثوقة وسلسة.

تتجاوز الضيافة الرسمية حدود مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة. فقد صُممت الباقات لتقديم تجربة فاخرة يوم المباراة، تجمع بين أفضل الإطلالات داخل الملعب، ومأكولات عالمية المستوى، ومشروبات مجانية، ووسائل ترفيه حصرية.

سواء كنت تستضيف عملاء شركتك، أو تحتفل مع عائلتك، أو تستمتع بحدث رياضي تاريخي مع أصدقائك، توفر لك هذه الباقات أجواء راقية للاستمتاع بأجواء يوم المباراة والبطولة.

ولأن بطولة يورو 2028 تُقام في ملاعب بالمملكة المتحدة وأيرلندا تضع معايير رفيعة، فإن هذه الملاعب مجهزة بالفعل ببنية تحتية للضيافة من أعلى مستوى، ومن المقرر أن تتضمن برامج الطعام والمشروبات تجارب طعام غامرة يشرف عليها طهاة مشهورون.

كم تبلغ أسعار تذاكر ضيافة يورو 2028؟

تبدأ أسعار باقات الضيافة من 900 جنيه إسترليني للشخص، وترتفع إلى 3,550 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر، بحسب مستوى الفخامة وأهمية المباراة والملعب.

باقات الضيافة وهيكل الأسعار

تُقسَّم الباقات إلى فئات تجمع بين المأكولات الراقية والترفيه والمقاعد المميزة. وتبدأ الأسعار الرسمية لكل فئة من:

نادي المشجعين / كلوب (من 900 جنيه إسترليني للشخص) : الفئة الأساسية الموجهة للمشجعين. توفر أجواء حيوية، وأطعمة مفضلة لدى الجماهير، ومشروبات متاحة دون حد، وترفيهًا في المكان، وتذكرة مضمونة للمباراة.

بريستيج (من 1,450 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : تجربة عصرية في صالة بمستوى درجة رجال الأعمال، تشمل قوائم طعام مختارة بعناية، ومشروبات مميزة، وبعضًا من أفضل الإطلالات المتاحة داخل الملعب.

بلاتينيوم (من 1,950 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : تجربة فاخرة في صالة مشتركة راقية، مع أطباق فاخرة تُختار من القائمة، وإمكانية الوصول مباشرة إلى مقاعد مميزة من أعلى فئة.

بيوند بلاتينيوم (من 3,550 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : صالة اجتماعية مميزة فائقة الفخامة، تقدم تجربة طعام راقية ومختارة بعناية، وخيارات مشروبات رفيعة المستوى، وإطلالات استثنائية على أرض الملعب.

سكاي بوكس (من 2,400 جنيه إسترليني للشخص / مقصورات كاملة تصل إلى 1.49 مليون يورو) : أكثر تجارب الضيافة حصرية للمجموعات داخل المقصورات الخاصة. وتصل أسعار باقات المقصورات الكاملة للشركات أو المجموعات الخاصة إلى 1.49 مليون يورو للأجنحة التنفيذية عالية السعة، التي تضم 50 مقعدًا، وتشمل جميع مباريات الملعب، بمتوسط يقارب 4,300 يورو للشخص في المباراة الواحدة.

لا تسعير متغير: خلافًا للاتجاهات الحديثة في الفعاليات الرياضية والترفيهية المباشرة، أكد المزود الرسمي أن الأسعار ثابتة ولن ترتفع تلقائيًا بناءً على الطلب.

ما ملاعب يورو 2028؟

الملعب (المدينة والدولة) السعة عدد المباريات معلومات وحقائق ملعب ويمبلي (لندن، إنجلترا) نحو 90,000 8 مباريات يستضيف النهائي ومباراتي نصف النهائي ومباراة واحدة في ربع النهائي و4 مباريات في دور المجموعات ملعب برينسيباليتي (كارديف، ويلز) نحو 74,000 6 مباريات يستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة ملعب توتنهام هوتسبير (لندن، إنجلترا) نحو 62,850 5 مباريات ملعب فائق الحداثة يتميز بأرضية قابلة للسحب بالكامل ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) نحو 61,000 5 مباريات يشهد أعمال توسعة ليكون مركزًا رئيسيًا في الشمال ملعب هيل ديكنسون (ليفربول، إنجلترا) نحو 53,000 5 مباريات ملعب جديد مجهز بأحدث التقنيات على الواجهة المائية لنهر ميرسي ملعب سانت جيمس بارك (نيوكاسل، إنجلترا) نحو 52,350 5 مباريات يشتهر بأجوائه الحماسية ومدرجاته شديدة الانحدار ذات المستوى الواحد ملعب هامبدن بارك (غلاسكو، اسكتلندا) نحو 52,032 6 مباريات الموطن التاريخي لكرة القدم الاسكتلندية، ويستضيف مباريات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية ملعب أفيفا (دبلن، أيرلندا) نحو 51,700 7 مباريات ملعب ذو تصميم معماري منحني وفريد، يستضيف مباريات حتى الدور ربع النهائي ملعب فيلا بارك (برمنغهام، إنجلترا) نحو 50,000 فأكثر 4 مباريات ملعب تاريخي خضع للتطوير، ويستضيف 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16

توزيع مباريات دور المجموعات: يستضيف كل ملعب مباريات من مجموعتين مختلفتين على الأقل، ليتمكن المشجعون المحليون من مشاهدة مجموعة متنوعة من المنتخبات المتنافسة.

أفضلية الأرض: يُضمن للدول المشاركة في الاستضافة، إذا تأهلت عبر التصفيات الأوروبية، خوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على أرضها.



