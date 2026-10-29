طُرحت للتو باقات الضيافة الرسمية لبطولة يورو 2028، وأصبحت متاحة الآن عبر الجهات الرسمية المقدمة لخدمات الضيافة. لذا، إذا كنت ترغب في حجز تذاكرك الآن، فهذه فرصتك.

أينما كنت تقيم في المملكة المتحدة، ستكون مباريات كرة القدم الدولية رفيعة المستوى قريبة منك. ويمكن للمشجعين تخصيص تجربتهم بمتابعة منتخبهم المفضل، أو اختيار ملاعب بعينها، أو ضمان حضورهم المباراة النهائية التاريخية.

دع جول يطلعك على تفاصيل تذاكر الضيافة ليورو 2028، وأماكن شرائها وأسعارها، والمزيد.

متى تنطلق بطولة يورو 2028؟

تنطلق بطولة يورو 2028 في 9 يونيو بمدينة كارديف.

تُقام 51 مباراة إجمالًا، وتُجرى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في 9 يوليو.

وتجلب البطولة مباريات كرة قدم دولية مبهرة إلى مناطق قريبة منك، إذ تستضيفها تسعة ملاعب عريقة موزعة على أربع دول.

وتشمل المدن المستضيفة ليورو 2028 كارديف ودبلن، فضلًا عن مدن غلاسكو ونيوكاسل ومانشستر وليفربول وبرمنغهام ولندن، المعروفة بشغفها بكرة القدم.

ما أنواع تذاكر يورو 2028 المتاحة الآن؟

نوع التذكرة التفاصيل حجز التذاكر سلسلة مباريات الملعب تضمن ضيافة رسمية لجميع المباريات التي تُقام في الملعب المحدد. احجز التذاكر متابعة منتخبي تتيح حضور مباريات المنتخب الذي تختاره حتى الدور ربع النهائي. احجز التذاكر تجربة مباراة واحدة اختر مباراة واحدة لا تريد تفويتها لحضورها مع خدمات الضيافة الرسمية. احجز التذاكر سلسلة مباريات الأدوار النهائية تضمن الضيافة الرسمية لأكبر ثلاث مباريات على ملعب ويمبلي: مباراتي نصف النهائي والنهائي. احجز التذاكر

أنواع باقات الضيافة المتاحة ليورو 2028:

نوع الضيافة الفئة التفاصيل سكاي بوكس مقصورة فاخرة تجربة الضيافة الأكثر خصوصية وحصرية. تتيح الاستخدام الحصري لمقصورة «سكاي بوكس» فاخرة مع طاقم مخصص لخدمة الضيوف. وتشمل وجبات فاخرة داخل المقصورة، ومشروبات مميزة من بينها الشمبانيا، ووصولًا مباشرًا إلى مقاعد مميزة في الملعب أمام المقصورة. بيوند بلاتينيوم صالة مميزة مساحة اجتماعية فائقة الفخامة لا تتوفر إلا في ملاعب مختارة، وهي ويمبلي وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون ومانشستر سيتي. وتضم صالة مشتركة راقية محدودة السعة، مع قوائم طعام مصممة خصيصًا على أيدي طهاة مشهورين، ومشروبات فاخرة، ومواقف سيارات ذات أولوية حسب التوفر، وهدية تذكارية مميزة، ومقاعد مبطنة بمواقع مركزية ممتازة. بلاتينيوم صالة من الدرجة الأولى تجربة ضيافة مشتركة من الدرجة الأولى في صالة أنيقة داخل الملعب، مصممة على طراز المطاعم. وتشمل وجبات حسب الطلب ووصولًا مباشرًا إلى مقاعد مميزة من الفئة الأعلى. بريستيج ضيافة مميزة تجربة عصرية في صالة بمستوى «درجة رجال الأعمال»، تقع داخل الملعب أو بجواره. وتتميز بقوائم طعام مختارة، ومشروبات مميزة، ومقاعد من الفئة الأعلى في الملعب توفر إطلالات ممتازة. كلوب ضيافة ترفيهية مكان ضيافة مشترك بأجواء مريحة واحتفالية ومرحة، داخل الملعب أو بجواره. ويقدم عروضًا ترفيهية حيوية، وأطعمة ومشروبات مشمولة في الباقة، ومقاعد جيدة. سابورترز كلوب ضيافة المشجعين أماكن ضيافة مشتركة مستوحاة من المنتخبات ومخصصة لمباريات بعينها. وتشمل الطعام والمشروبات ومقاعد لحضور المباراة.

كيف تشتري تذاكر الضيافة ليورو 2028؟

بموجب شراكة جديدة، اختيرت «سيت يونيك» منصةَ المبيعات الرسمية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وأيرلندا لشركة «بيوند هوسبيتاليتي 28 إيه جي»، المزود الرسمي لخدمات الضيافة ليورو 2028.

ويتيح هذا التعاون لعشاق كرة القدم ضمان حضور مميز لأبرز مباريات عام 2028 المنتظرة، من خلال تجربة حجز موثوقة وسلسة.

ولا تقتصر الضيافة الرسمية على مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة. فقد صُممت الباقات لتقديم تجربة فاخرة يوم المباراة، تجمع بين أفضل الإطلالات في الملعب والطعام بمستوى عالمي والمشروبات المجانية والترفيه الحصري.

سواء كنت تستضيف عملاء شركتك، أو تحتفل مع عائلتك، أو تستمتع بحدث رياضي تاريخي مع أصدقائك، توفر هذه الباقات أجواء راقية للاستمتاع بأجواء يوم المباراة والبطولة.

ولأن يورو 2028 تُقام في ملاعب بالمملكة المتحدة وأيرلندا ترسي معايير عالية، فهي مجهزة بالفعل ببنية تحتية للضيافة رفيعة المستوى، لذا من المقرر أن تتضمن برامج الطعام والمشروبات تجارب طهي غامرة يشرف عليها طهاة مشهورون.

كم تبلغ أسعار تذاكر الضيافة ليورو 2028؟

تبدأ أسعار تذاكر وباقات الضيافة من 900 جنيه إسترليني للشخص، وترتفع إلى 3,550 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب مستوى الفخامة وأهمية المباراة والملعب.

باقات الضيافة وهيكل الأسعار

تُصنَّف الباقات ضمن فئات تجمع بين الطعام الفاخر والترفيه والمقاعد المميزة. وتشمل الأسعار الرسمية المبدئية لكل فئة ما يلي:

سابورترز كلوب / كلوب (تبدأ من 900 جنيه إسترليني للشخص) : الفئة الأساسية الموجهة للمشجعين. توفر أجواء حيوية مع أطعمة محببة، ومشروبات بلا حدود، وترفيه داخل المكان، وتذكرة مضمونة للمباراة.

: الفئة الأساسية الموجهة للمشجعين. توفر أجواء حيوية مع أطعمة محببة، ومشروبات بلا حدود، وترفيه داخل المكان، وتذكرة مضمونة للمباراة. بريستيج (تبدأ من 1,450 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : تجربة عصرية في صالة بمستوى درجة رجال الأعمال، تضم قوائم طعام مختارة، ومشروبات مميزة، وبعضًا من أفضل الإطلالات المتاحة في الملعب.

: تجربة عصرية في صالة بمستوى درجة رجال الأعمال، تضم قوائم طعام مختارة، ومشروبات مميزة، وبعضًا من أفضل الإطلالات المتاحة في الملعب. بلاتينيوم (تبدأ من 1,950 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : تجربة فاخرة في صالة مشتركة من الدرجة الأولى، مع وجبات راقية حسب الطلب ووصول مباشر إلى مقاعد مميزة من الفئة الأعلى.

: تجربة فاخرة في صالة مشتركة من الدرجة الأولى، مع وجبات راقية حسب الطلب ووصول مباشر إلى مقاعد مميزة من الفئة الأعلى. بيوند بلاتينيوم (تبدأ من 3,550 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : صالة اجتماعية حصرية فائقة الفخامة، تقدم أطباقًا مختارة بعناية فائقة، وخيارات مشروبات راقية، وإطلالات استثنائية على أرض الملعب.

: صالة اجتماعية حصرية فائقة الفخامة، تقدم أطباقًا مختارة بعناية فائقة، وخيارات مشروبات راقية، وإطلالات استثنائية على أرض الملعب. سكاي بوكس (تبدأ من 2,400 جنيه إسترليني للشخص / مقصورات كاملة تصل إلى 1,49 مليون يورو): تجربة الضيافة الأكثر حصرية للمجموعات في مقصورة خاصة. وتصل أسعار باقات المقصورات الكاملة للشركات أو المجموعات الخاصة إلى 1,49 مليون يورو للأجنحة التنفيذية كبيرة السعة، التي تضم 50 مقعدًا، على امتداد جميع المباريات المقامة في أحد الملاعب، بمتوسط يقارب 4,300 يورو للشخص الواحد في المباراة.

لا تسعير متغير: خلافًا للاتجاهات الحديثة في الأحداث الرياضية والترفيهية المباشرة، أكد المزود الرسمي أن الأسعار ثابتة ولن ترتفع تلقائيًا وفقًا للطلب.

ما ملاعب يورو 2028؟

الملعب (المدينة والدولة) السعة عدد المباريات معلومات وحقائق ملعب ويمبلي (لندن، إنجلترا) نحو 90,000 8 مباريات يستضيف النهائي ومباراتي نصف النهائي ومباراة واحدة في ربع النهائي و4 مباريات في دور المجموعات ملعب برينسيباليتي (كارديف، ويلز) نحو 74,000 6 مباريات يستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة ملعب توتنهام هوتسبير (لندن، إنجلترا) نحو 62,850 5 مباريات ملعب فائق الحداثة يتميز بأرضية قابلة للسحب بالكامل ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) نحو 61,000 5 مباريات يشهد أعمال توسعة ليكون مركزًا رئيسيًا في شمال البلاد ملعب هيل ديكنسون (ليفربول، إنجلترا) نحو 53,000 5 مباريات ملعب جديد ومتطور على الواجهة المائية لنهر ميرسي ملعب سانت جيمس بارك (نيوكاسل، إنجلترا) نحو 52,350 5 مباريات يشتهر بأجوائه الحماسية ومدرجاته شديدة الانحدار ذات المستوى الواحد ملعب هامبدن بارك (غلاسكو، اسكتلندا) نحو 52,032 6 مباريات الموطن التاريخي لكرة القدم الاسكتلندية، ويستضيف مباريات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية ملعب أفيفا (دبلن، أيرلندا) نحو 51,700 7 مباريات ملعب بتصميم منحنٍ فريد يستضيف مباريات حتى الدور ربع النهائي ملعب فيلا بارك (برمنغهام، إنجلترا) نحو 50,000 أو أكثر 4 مباريات ملعب تاريخي خضع للتطوير ويستضيف 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16

توزيع مباريات دور المجموعات: يستضيف كل ملعب مباريات من مجموعتين مختلفتين على الأقل، لضمان مشاهدة المشجعين المحليين مجموعة متنوعة من المنتخبات المتنافسة.

أفضلية الأرض: تُضمن للدول المشاركة في الاستضافة، إذا تأهلت بنجاح عبر التصفيات الأوروبية، إقامة مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على أرضها.