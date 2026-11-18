طُرحت للتو باقات الضيافة الرسمية لبطولة يورو 2028، وأصبحت متاحة الآن لدى مزودي الضيافة الرسميين. وهي فرصتك لحجز التذاكر من الآن.

أينما كنت في المملكة المتحدة، ستكون مباريات كرة القدم الدولية رفيعة المستوى قريبة منك. ويمكن للجماهير اختيار التجربة التي تناسبها، سواء بمتابعة منتخبها المفضل، أو اختيار ملاعب بعينها، أو ضمان حضور المباراة النهائية التاريخية نفسها.

يقدّم لك جول كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر الضيافة ليورو 2028، وأماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة يورو 2028؟

تنطلق بطولة يورو 2028 في 9 يونيو في كارديف.

تُقام 51 مباراة إجمالًا، على أن تُلعب المباراة النهائية في ملعب ويمبلي يوم 9 يوليو.

وتقرّب البطولة مباريات كرة القدم الدولية من الجماهير، إذ تستضيفها تسعة ملاعب تاريخية في أربع دول.

تشمل المدن المضيفة ليورو 2028 كارديف ودبلن، إلى جانب مدن كرة القدم الشغوفة جلاسكو ونيوكاسل ومانشستر وليفربول وبرمنجهام ولندن.

ما أنواع تذاكر يورو 2028 المتاحة الآن؟

نوع التذكرة الملخص حجز التذاكر باقة مباريات الملعب تضمن مكانًا في الضيافة الرسمية لجميع المباريات المقامة في ملعب محدد. احجز التذاكر متابعة منتخبي تتيح حضور مباريات المنتخب الذي تختاره حتى الدور ربع النهائي. احجز التذاكر تجربة مباراة واحدة اختر مباراة واحدة لا تريد تفويتها واحضرها ضمن الضيافة الرسمية. احجز التذاكر باقة الدور النهائي تضمن الضيافة الرسمية في أكبر ثلاث مباريات بملعب ويمبلي: مباراتي نصف النهائي والنهائي. احجز التذاكر

أنواع باقات الضيافة المتاحة ليورو 2028:

نوع الضيافة الفئة الملخص سكاي بوكس مقصورة فاخرة تجربة الضيافة الخاصة الأكثر حصرية، مع استخدام حصري لمقصورة فاخرة وفريق مخصص لخدمة الضيوف. تشمل وجبات فاخرة داخل المقصورة، ومشروبات مميزة منها الشمبانيا، وإمكانية الوصول مباشرة إلى مقاعد مميزة أمامها. بيوند بلاتينيوم صالة مميزة مساحة اجتماعية فائقة الفخامة لا تتوفر إلا في ملاعب مختارة، هي ويمبلي وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون ومانشستر سيتي. توفر صالة مشتركة حصرية ذات أجواء خاصة، وقوائم طعام مُعدّة خصيصًا على أيدي طهاة مشهورين، ومشروبات فاخرة، وأولوية في ركن السيارات حسب التوافر، وهدية تذكارية مميزة، ومقاعد مبطنة في مواقع ممتازة بوسط المدرجات. بلاتينيوم صالة راقية تجربة ضيافة مشتركة من الدرجة الأولى في صالة أنيقة داخل الملعب على طراز المطاعم. تشمل تناول الطعام حسب الطلب وإمكانية الوصول مباشرة إلى مقاعد مميزة من أعلى فئة. بريستيج ضيافة مميزة تجربة في صالة عصرية بمستوى «درجة رجال الأعمال»، تقع داخل الملعب أو بجواره. توفر قوائم طعام منتقاة، ومشروبات مميزة، ومقاعد من أعلى فئة بإطلالات ممتازة على الملعب. كلوب ضيافة ترفيهية مساحة ضيافة مشتركة بأجواء مريحة واحتفالية ومرحة، داخل الملعب أو بجواره. توفر أنشطة ترفيهية، وتشمل الطعام والمشروبات، إلى جانب مقاعد جيدة. سابورترز كلوب ضيافة الجماهير مساحات مشتركة مستوحاة من المنتخبات ومخصصة لمباريات بعينها. تشمل الطعام والمشروبات ومقاعد لحضور المباراة.

كيف تشتري تذاكر الضيافة ليورو 2028؟

بموجب شراكة جديدة، اختيرت Seat Unique منصة البيع الرسمية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وأيرلندا لشركة BEYOND Hospitality 28 AG، المزود الرسمي للضيافة في يورو 2028.

وتتيح هذه الشراكة لعشاق كرة القدم ضمان حضور مميز لأبرز مباريات 2028 المرتقبة، من خلال تجربة حجز موثوقة وسلسة.

تتجاوز الضيافة الرسمية حدود مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة. فقد صُممت الباقات لتقديم تجربة فاخرة يوم المباراة، تجمع بين أفضل الإطلالات في الملعب والطعام عالمي المستوى والمشروبات المجانية والترفيه الحصري.

سواء كنت تستضيف عملاء شركتك، أو تحتفل مع عائلتك، أو تستمتع بحدث رياضي تاريخي مع أصدقائك، توفر هذه الباقات أجواء راقية للاستمتاع بيوم المباراة وأجواء البطولة.

وبما أن يورو 2028 تُقام في ملاعب بالمملكة المتحدة وأيرلندا تُعد نموذجًا يُحتذى به، وتملك بالفعل مرافق ضيافة رفيعة المستوى، فمن المقرر أن تشمل عروض الطعام والمشروبات تجارب طهي تفاعلية يشرف عليها طهاة مشهورون.

كم تبلغ أسعار تذاكر الضيافة ليورو 2028؟

تبدأ أسعار تذاكر وباقات الضيافة من 900 جنيه إسترليني للشخص، وترتفع إلى 3,550 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب مستوى الفخامة وأهمية المباراة والملعب.

باقات الضيافة وهيكل الأسعار

تُقسّم الباقات إلى فئات تجمع بين الطعام الفاخر والترفيه والمقاعد المميزة. وتشمل الأسعار الرسمية الابتدائية لكل فئة ما يلي:

سابورترز كلوب / كلوب (من 900 جنيه إسترليني للشخص) : الفئة الأساسية الموجهة للجماهير. توفر أجواء حيوية مع أطعمة مفضلة لدى الجماهير، ومشروبات تُقدّم دون حد، وأنشطة ترفيهية في المكان، وتذكرة مضمونة للمباراة.

: الفئة الأساسية الموجهة للجماهير. توفر أجواء حيوية مع أطعمة مفضلة لدى الجماهير، ومشروبات تُقدّم دون حد، وأنشطة ترفيهية في المكان، وتذكرة مضمونة للمباراة. بريستيج (من 1,450 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : تجربة في صالة عصرية بمستوى درجة رجال الأعمال، توفر قوائم طعام منتقاة ومشروبات مميزة وبعضًا من أفضل الإطلالات المتاحة في الملعب.

: تجربة في صالة عصرية بمستوى درجة رجال الأعمال، توفر قوائم طعام منتقاة ومشروبات مميزة وبعضًا من أفضل الإطلالات المتاحة في الملعب. بلاتينيوم (من 1,950 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : تجربة فاخرة في صالة مشتركة راقية، مع طعام فاخر حسب الطلب وإمكانية الوصول مباشرة إلى مقاعد مميزة من أعلى فئة.

: تجربة فاخرة في صالة مشتركة راقية، مع طعام فاخر حسب الطلب وإمكانية الوصول مباشرة إلى مقاعد مميزة من أعلى فئة. بيوند بلاتينيوم (من 3,550 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : صالة اجتماعية مميزة فائقة الفخامة، تقدم تجربة طعام منتقاة بعناية فائقة، وخيارات مشروبات راقية، وإطلالات استثنائية على أرضية الملعب.

: صالة اجتماعية مميزة فائقة الفخامة، تقدم تجربة طعام منتقاة بعناية فائقة، وخيارات مشروبات راقية، وإطلالات استثنائية على أرضية الملعب. سكاي بوكس (من 2,400 جنيه إسترليني للشخص / مقصورات كاملة تصل إلى 1.49 مليون يورو): تجربة الضيافة الأكثر حصرية للمجموعات في مقصورة خاصة. تصل أسعار باقات المقصورة الكاملة للشركات أو المجموعات الخاصة إلى 1.49 مليون يورو للأجنحة التنفيذية الكبيرة التي تتسع لـ50 مقعدًا، وتشمل جميع مباريات الملعب، بمتوسط يبلغ نحو 4,300 يورو للشخص في المباراة الواحدة.

لا تسعير متغيرًا: خلافًا للاتجاهات الحديثة في الفعاليات الرياضية والترفيهية المباشرة، أكد المزود الرسمي أن الأسعار ثابتة ولن ترتفع تلقائيًا وفقًا للطلب.

ما ملاعب يورو 2028؟

الملعب (المدينة والدولة) السعة عدد المباريات معلومات وحقائق ملعب ويمبلي (لندن، إنجلترا) نحو 90,000 8 مباريات يستضيف النهائي ومباراتي نصف النهائي ومباراة واحدة في ربع النهائي و4 مباريات في دور المجموعات ملعب برينسيباليتي (كارديف، ويلز) نحو 74,000 6 مباريات يستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة ملعب توتنهام هوتسبير (لندن، إنجلترا) نحو 62,850 5 مباريات ملعب فائق الحداثة يتميز بأرضية قابلة للسحب بالكامل ملعب الاتحاد (مانشستر، إنجلترا) نحو 61,000 5 مباريات يشهد أعمال توسعة ليصبح مركزًا رئيسيًا في الشمال ملعب هيل ديكنسون (ليفربول، إنجلترا) نحو 53,000 5 مباريات ملعب جديد متطور على الواجهة المائية لنهر ميرسي سانت جيمس بارك (نيوكاسل، إنجلترا) نحو 52,350 5 مباريات يشتهر بأجوائه الحماسية ومدرجاته شديدة الانحدار ذات المستوى الواحد هامبدن بارك (جلاسكو، إسكتلندا) نحو 52,032 6 مباريات الملعب التاريخي لكرة القدم الإسكتلندية، ويستضيف مباريات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية ملعب أفيفا (دبلن، أيرلندا) نحو 51,700 7 مباريات ملعب ذو تصميم منحني فريد، يستضيف مباريات حتى الدور ربع النهائي فيلا بارك (برمنجهام، إنجلترا) نحو 50,000 أو أكثر 4 مباريات ملعب تاريخي جرى تحديثه، يستضيف 3 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16

توزيع مباريات دور المجموعات: يستضيف كل ملعب مباريات لمنتخبات من مجموعتين مختلفتين على الأقل، حتى تتمكن الجماهير المحلية من مشاهدة مجموعة متنوعة من المنتخبات المتنافسة.

أفضلية الأرض: تضمن الدول المضيفة المشاركة التي تنجح في التأهل عبر التصفيات الأوروبية خوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على أرضها.