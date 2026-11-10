يستضيف هولشتاين كيل فريق كولن يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على ملعب هولشتاين شتاديون في كيل.

وجاءت أبرز مواجهاتهما التاريخية في ملحق الصعود والهبوط بالدوري الألماني في مايو 2021، حين عوّض كولن خسارته في مباراة الذهاب بفوز كبير 5-1 في كيل ليضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى. والتقى الفريقان أيضًا في كأس ألمانيا يوم 29 أكتوبر 2024، وحقق كولن فوزًا مريحًا 3-0 على ملعب راين إنرجي شتاديون.

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متى تنطلق مباراة هولشتاين كيل وكولن في كأس ألمانيا؟

تنطلق مباراة هولشتاين كيل وكولن على ملعب هولشتاين شتاديون في كيل يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026.

كأس ألمانيا - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 12:00 Holstein Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة هولشتاين كيل وكولن في كأس ألمانيا؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة هولشتاين كيل وكولن في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: تحققوا من منصات التذاكر الرسمية لهولشتاين كيل و1. إف سي كولن للاطلاع على مراحل البيع الأولية للأعضاء، ومراحل البيع للجمهور، والتذاكر المخصصة لمدرجات الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هولشتاين كيل وكولن في كأس ألمانيا؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة هولشتاين كيل وكولن في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 17 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . تذاكر المقاعد: تبدأ أسعارها من نحو 35 يورو وتصل إلى نحو 55 يورو.

سوق إعادة بيع التذاكر

إعادة بيع تذاكر الوقوف: تبدأ أسعارها من نحو 125 إلى 139 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . إعادة بيع تذاكر المقاعد: تبدأ أسعارها من نحو 159 يورو، فيما تُطرح خيارات المقاعد المميزة أو الأعلى فئةً مقابل 199 يورو أو أكثر.

هولشتاين كيل ضد كولن في كأس ألمانيا: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى هولشتاين كيل وكولن

حقق هولشتاين كيل فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة 1-0 أمام غرويتر فورث في دوري الدرجة الثانية الألماني يوم 1 نوفمبر. وقبل ذلك، تغلب على هوفنهايم بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين بكأس ألمانيا، وتأهل بهذه النتيجة، كما هزم دينامو دريسدن 3-0 في الدوري. وسجل كيل سبعة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

حقق كولن فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أبرز نتائجه الفوز 5-0 على يونيون برلين في كأس ألمانيا يوم 27 أكتوبر. أما آخر مبارياته، فكانت التعادل 1-1 مع يونيون برلين في الدوري الألماني يوم 1 نوفمبر. وسجل كولن تسعة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرة الفريق على حسم المباريات عندما تكون الظروف مواتية.

هولشتاين كيل ضد كولن: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في أكتوبر 2024، حين فاز كولن على أرضه 3-0 في كأس ألمانيا. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات موثقة بينهما، يتفوق كولن في السجل الإجمالي، ومن نتائجه الفوز 5-1 في ملحق التأهل للدوري الألماني في مايو 2021، والانتصار 4-0 في دوري الدرجة الثانية الألماني في مارس 2019. أما نتيجتا كيل الوحيدتان ضمن هذه السلسلة، فكانتا الفوز 1-0 في ذهاب ملحق 2021 نفسه، والتعادل 1-1 في أكتوبر 2018.