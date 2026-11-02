يستضيف إيبسويتش تاون فريق بورنموث يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش.

جاءت أحدث مواجهتين بينهما في دوري الدرجة الأولى خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024–2025، وانتهت كلتاهما بنتيجة متقاربة 2-1. وحقق بورنموث فوزًا بنتيجة 2-1 على ملعب بورتمان رود في ديسمبر 2024، قبل أن يرد إيبسويتش تاون بالفوز خارج أرضه 2-1 على ملعب فيتاليتي في أبريل 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 09:00 بورتمان رود

كيف تشتري تذاكر مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين إيبسويتش تاون وبورنموث:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا ورسمية هي الشراء مباشرة من نادي إيبسويتش تاون. وتُوزّع التذاكر عادةً عبر قرعة الأعضاء، وفترات البيع العامة للأعضاء، وشباك التذاكر الرسمي للنادي أو بوابته الإلكترونية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين إيبسويتش تاون وبورنموث على ملعب بورتمان رود، عبر القنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية للبالغين بسعرها الأصلي: تبدأ عمومًا من نحو 28 إلى 33 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الدخول العام العادية للبالغين، بحسب فئة تصنيف المباراة، بينما ترتفع أسعار الفئات المميزة أو المقاعد ذات الرؤية المركزية.

تبدأ عمومًا من نحو لمقاعد الدخول العام العادية للبالغين، بحسب فئة تصنيف المباراة، بينما ترتفع أسعار الفئات المميزة أو المقاعد ذات الرؤية المركزية. باقات الضيافة: توفر تجارب كبار الشخصيات وضيافة يوم المباراة، التي تُحجز مباشرة عبر بوابة الضيافة التابعة للنادي، مقاعد مميزة إلى جانب دخول الصالات وتناول الطعام، وتبدأ أسعارها من 150 إلى أكثر من 300 جنيه إسترليني للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج السفلي والمقاعد الأساسية: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو 100 إلى 110 جنيهات إسترلينية بحسب المعروض.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو بحسب المعروض. المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب، في المدرجين السفلي والعلوي، بين 180 وأكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب، في المدرجين السفلي والعلوي، بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة في اللحظات الأخيرة: قد تتجاوز أسعار الباقات المعروضة التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو المخصصة لكبار الشخصيات نطاق 500 إلى أكثر من 1,000 جنيه إسترليني مع اقتراب يوم المباراة.

إيبسويتش تاون ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيبسويتش تاون وبورنموث

يدخل إيبسويتش هذه المباراة بمستوى سيئ، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مقابل صفر تعادلات وأربع هزائم. وجاء فوزه الوحيد على كريستال بالاس بنتيجة 3-2 خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ ذلك الحين، خسر أمام ليفربول وأرسنال في كأس كاراباو وإيفرتون، واستقبل أهدافًا بكثرة خلال تلك الفترة. وسجل إيبسويتش ثمانية أهداف واستقبل عشرة في المباريات الخمس، ما يجعل سجله الدفاعي مصدر قلق واضح.

حقق بورنموث فوزين وتعادلين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-0 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه قبل ذلك تعادل 2-2 خارج أرضه مع برينتفورد وفاز 2-1 خارج أرضه على ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي. وتشمل هذه السلسلة أيضًا فوزًا 4-0 على لينكولن سيتي في كأس كاراباو. وسجل بورنموث عشرة أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس، ما يُظهر إنتاجًا هجوميًا يفوق ما قد يوحي به مركزه في الدوري.

إيبسويتش تاون ضد بورنموث: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 2 أبريل 2025، حين استضاف بورنموث إيبسويتش تاون وخسر 2-1. وقبل ذلك، استضاف إيبسويتش بورنموث في ديسمبر 2024 وخسر أيضًا 2-1، ما يعني أن بورنموث فاز في كلتا مواجهتي الفريقين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، تشمل أيضًا ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يتفوق بورنموث بفوزين مقابل تعادل واحد وتعادلين في المباريات المتبقية.