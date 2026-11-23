يستضيف يوفنتوس مونزا يوم الإثنين 14 ديسمبر 2026 على ملعب أليانز في تورينو.

فاجأ مونزا يوفنتوس حين حقق أول انتصار له على الإطلاق في الدوري الإيطالي أمام الفريق، بنتيجة 1-0 في سبتمبر 2022، ثم حقق فوزًا أكثر إثارة بنتيجة 2-0 في تورينو خلال مباراة الإياب بموسم 2022/23. وسرعان ما استعاد يوفنتوس تفوقه في المواجهات التالية، إذ فاز على مونزا ذهابًا وإيابًا في الدوري الإيطالي خلال موسم 2023/24.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة يوفنتوس ضد مونزا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة يوفنتوس ضد مونزا على ملعب أليانز في تورينو يوم الإثنين 14 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي للنادي (المصدر الأساسي والأكثر أمانًا): يُعد شراء التذاكر مباشرة عبر بوابات الأندية الرسمية الخيار الأكثر أمانًا والموصى به دائمًا. وتُباع تذاكر مباريات يوفنتوس على أرضه عبر الموقع الرسمي ليوفنتوس.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي؟

إليك تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجات خلف المرميين (الشمالية / الجنوبية 1 و2): تبدأ من نحو 25 يورو .

تبدأ من نحو . المدرجات الجانبية في الطابق الثاني (الشرقية 2 والغربية 2): تتراوح بين 35 و70 يورو .

تتراوح بين . المدرجات الجانبية في الطابق الأول (الشرقية 1 والغربية 1): تتراوح بين 55 و89 يورو .

تتراوح بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها تصاعديًا من 160 إلى أكثر من 250 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية وخلف المرميين: تبدأ عادةً من نحو 22 إلى 65 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد الجانبية والمقاعد المميزة المعاد بيعها: يتراوح متوسط أسعارها عمومًا بين 75 وأكثر من 120 يورو .

يتراوح متوسط أسعارها عمومًا بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 150 وأكثر من 200 يورو.

يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى يوفنتوس ومونزا

حقق يوفنتوس انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته التعادل 2-2 مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، بعد فوزه 2-0 على نابولي في الأسبوع السابق. كما تغلب على ألكمار 2-1 في الدوري الأوروبي خلال هذه الفترة، بينما كانت خسارته 2-0 أمام جنوى في الدوري أبرز نتائجه السلبية. وسجل يوفنتوس سبعة أهداف واستقبل ستة في هذه المباريات الخمس.

يعاني مونزا تراجعًا كبيرًا في نتائجه، إذ خسر أربعًا من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-0 أمام أتالانتا، كما خسر أمام بولونيا ونابولي وتورينو خلال هذه الفترة. وكان فوزه 4-0 على كالياري في 19 أكتوبر النقطة المضيئة الوحيدة. وسجل فريق يوريتش ثمانية أهداف في هذه المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة.

يوفنتوس ضد مونزا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في 27 أبريل 2025، حين فاز يوفنتوس 2-0 على أرضه في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز يوفنتوس أربع مرات ومونزا مرة واحدة، وكان انتصار الأخير الوحيد بنتيجة 2-0 على ملعب أليانز في يناير 2023. وسجل يوفنتوس ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال هذه المباريات الخمس.