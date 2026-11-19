يستضيف هامبورج شالكه 04 يوم الجمعة، 11 ديسيمبر 2026، على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورج.

جرت معظم مواجهاتهما التنافسية الأخيرة في دوري الدرجة الثانية الألماني، خلال غياب كل منهما لسنوات عدة عن الدرجة الأولى. وشهدت تلك الفترة مباريات متكافئة، منها تعادلان بنتيجة 2-2 في موسم 2024–25. وكانت آخر مواجهة مباشرة بينهما في أبريل 2025 على ملعب فيلتينس أرينا حافلة بالإثارة، إذ انتهت بتعادل فوضوي 2-2، خطف فيه شالكه نقطة متأخرة رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين.

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متى تبدأ مباراة هامبورج ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة هامبورج ضد شالكه 04 على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورج يوم الجمعة، 11 ديسيمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 11 ديسمبر 2026 - 14:30 إمتيك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هامبورج ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

إليكم خيارات شراء تذاكر مباراة هامبورج ضد شالكه 04 في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر موثوقية وأمانًا هي الشراء مباشرة عبر منصات التذاكر الرسمية لهامبورج، للمقاعد المخصصة لجماهيره، أو شالكه 04، للحصة المخصصة للجماهير الزائرة. ونظرًا إلى أهمية هذه المواجهة والقاعدة الجماهيرية التقليدية الكبيرة للناديين، تنفد التذاكر بسرعة كبيرة عبر قنوات البيع الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر هامبورج ضد شالكه 04 في الدوري الألماني؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة هامبورج ضد شالكه 04 في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف: من 19 إلى 25 يورو.

من 19 إلى 25 يورو. الفئة الرابعة / المدرج العلوي: من 35 إلى 50 يورو.

من 35 إلى 50 يورو. الفئة الثالثة / المدرجان السفلي والأوسط: من 50 إلى 70 يورو.

من 50 إلى 70 يورو. الفئتان الأولى والثانية / المقاعد المميزة: من 70 إلى 90 يورو فأكثر.

من 70 إلى 90 يورو فأكثر. باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 250 إلى 500 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من مبيعات الناديين الرسمية، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أماكن الوقوف / الزاوية العلوية: من 130 إلى 160 يورو.

من 130 إلى 160 يورو. المقاعد العادية، الفئتان الثانية والثالثة: من 175 إلى 260 يورو.

من 175 إلى 260 يورو. المقاعد المميزة، الفئة الأولى: من 280 إلى 400 يورو فأكثر.

من 280 إلى 400 يورو فأكثر. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: من 500 إلى 800 يورو فأكثر.

هامبورج ضد شالكه 04 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هامبورج وشالكه 04

حقق هامبورج فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 3-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب هامبورج على شتوتجارت 1-0، لكنه خسر مرتين متتاليتين أمام آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 1-3 في كأس ألمانيا ثم بالنتيجة نفسها في الدوري الألماني. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

حصد شالكه 04 نقطة واحدة فقط من آخر خمس مباريات رسمية، إذ تعادل مرة وخسر أربع مرات. وكانت أحدث نتائجه الهزيمة 1-2 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني. وقبلها، خسر شالكه 0-2 أمام لايبزيج، وخرج من كأس ألمانيا على يد دينامو دريسدن. ولم يسجل النادي سوى هدفين، بينما استقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

هامبورج ضد شالكه 04: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 19 أبريل 2025 في دوري الدرجة الثانية الألماني، حين تعادل شالكه وهامبورج 2-2 على ملعب فيلتينس أرينا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، أُقيمت جميعها في دوري الدرجة الثانية الألماني، لم يفرض أي من الفريقين هيمنته؛ إذ يتضمن السجل تعادلين وفوزًا واحدًا لهامبورج، ونتائج تعكس الطابع التنافسي لهذه المواجهة. وكان أكبر فوز لهامبورج ضمن هذه المباريات بنتيجة 5-3 على ملعب فولكسبارك شتاديون في يوليو 2023.