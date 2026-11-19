يستضيف هال سيتي توتنهام هوتسبير يوم الإثنين 14 ديسيمبر 2026 على ملعب إم كيه إم في هال.

أقيمت آخر مواجهة رسمية بينهما في 21 مايو 2017، حين اختتم توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير خارج أرضه بنتيجة 7-1 على ملعب إم كيه إم. وفي تلك المواجهة الأخيرة بينهما عام 2017، سجل هاري كين ثلاثية، كما هز ديلي آلي الشباك ليساهم في حسم الفوز العريض.

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متى تبدأ مباراة هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير على ملعب إم كيه إم في هال يوم الإثنين 14 ديسيمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنكم استكشاف الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لهال سيتي: يمكن شراء تذاكر المباريات التي يستضيفها الفريق على ملعب إم كيه إم مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لهال سيتي. ويطرح النادي التذاكر عادةً لأعضائه أولًا، ثم يتيحها للبيع العام على مراحل وفقًا لتوافرها.

يمكن شراء تذاكر المباريات التي يستضيفها الفريق على ملعب إم كيه إم مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لهال سيتي. ويطرح النادي التذاكر عادةً لأعضائه أولًا، ثم يتيحها للبيع العام على مراحل وفقًا لتوافرها. الموقع الرسمي لتوتنهام هوتسبير: بالنسبة للمباريات المقامة في لندن، أو إذا كنتم تبحثون عن تذاكر مدرجات الفريق الضيف، وفقًا لقواعد التخصيص الصارمة وشروط العضوية، فإن الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لتوتنهام هو الخيار الأكثر أمانًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

مباراة هال سيتي على أرضه (ملعب إم كيه إم): تتراوح الأسعار بين 24 و45 جنيهًا إسترلينيًا بحسب فئة المقاعد وموقعها. وتُطرح تذاكر الفئات المستحقة للتخفيض والناشئين بأسعار أقل (تبدأ من نحو 8 إلى 16 جنيهًا إسترلينيًا ).

تتراوح الأسعار بين بحسب فئة المقاعد وموقعها. وتُطرح تذاكر الفئات المستحقة للتخفيض والناشئين بأسعار أقل (تبدأ من نحو ). تذاكر مدرجات الفريق الضيف (الحد الأقصى في الدوري الإنجليزي الممتاز): يبلغ سعرها الأقصى 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

الأسعار الأولية لإعادة البيع: تبدأ عادةً من نحو 90 إلى 124 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادةً من نحو . متوسط الأسعار والمقاعد المميزة: تتراوح بين 193 و330 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هال سيتي وتوتنهام هوتسبير

حقق هال سيتي فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا خمسة أهداف ومستقبلًا خمسة خلال تلك الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام آرسنال بنتيجة 1-0، بعدما تعادل 2-2 مع إبسويتش تاون في الأسبوع السابق. وتعادل فريق ياكيروفيتش في ثلاث من آخر أربع مباريات له بالدوري، بينما جاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة على حساب إيفرتون.

حقق توتنهام ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام ليدز يونايتد، لتنتهي بذلك سلسلة تضمنت فوزين متتاليين خارج أرضه على تشيلسي وكوفنتري سيتي. وحافظ فريق دي زيربي على نظافة شباكه في مباراتين من آخر خمس مباريات له.

هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مايو 2017، حين فاز توتنهام 7-1 على ملعب إم كيه إم في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي المواجهات الخمس السابقة المسجلة بينهما، فاز توتنهام ثلاث مرات، ولم يفز هال سيتي بأي مباراة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وسجل توتنهام 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف لهال سيتي.