يستضيف هارت أوف ميدلوثيان فريق بوراتس بانيا لوكا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب تاينكاسل بارك في إدنبرة.

لا توجد مواجهات سابقة مسجلة بين هارت أوف ميدلوثيان وبوراتس بانيا لوكا في المسابقات الأوروبية، لذا ستكون هذه المباراة أول لقاء بين الناديين. ويخوض هارتس المباراة بعد فترة من تذبذب النتائج، إذ حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات.

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متى تبدأ مباراة هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا في دوري المؤتمر؟

تُقام مباراة هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا على ملعب تاينكاسل بارك في إدنبرة يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Tynecastle Park

كيفية شراء تذاكر مباراة هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا في دوري المؤتمر؟

إليكم خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر قنوات هارتس الرسمية لبيع التذاكر، وهي الوسيلة الأساسية والأكثر موثوقية للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي عند توفرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا في دوري المؤتمر؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين بالسعر العادي: نحو 30 إلى 55 يورو.

نحو التذاكر المخفضة لكبار السن والشباب والناشئين: نحو 15 إلى 35 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 45 إلى 70 يورو .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المقاعد المميزة أو الواقعة على جانبي الملعب: قد تتراوح أسعارها بين 90 و150 يورو أو أكثر.

هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هارت أوف ميدلوثيان وبوراتس بانيا لوكا

يخوض هارتس هذه المباراة بعدما فاز في واحدة فقط من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر ثلاثًا. وانتهت مباراته الأخيرة بهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام فالكيرك في الدوري الممتاز، كما خسر 3-1 أمام ثون في مباراته السابقة بدوري المؤتمر. وسجل هارتس ثمانية أهداف واستقبلت شباكه اثني عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس تذبذب مستواه مؤخرًا.

أما بوراتس بانيا لوكا، فنتائجه الأخيرة متباينة لكنها أفضل قليلًا، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات وخسر اثنتين. وحقق في مباراته الأخيرة فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1 على رادنيك بييلينا في الدوري الممتاز، لكنه خسر 2-0 أمام ميالبي في دوري المؤتمر قبلها بأسبوع. وسجل ثمانية أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات له.

هارت أوف ميدلوثيان ضد بوراتس بانيا لوكا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهات سابقة مسجلة بين هارت أوف ميدلوثيان وبوراتس بانيا لوكا. وستكون هذه المباراة أول لقاء بين الناديين.